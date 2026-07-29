O wyborze mozaiki nie powinien jednak decydować wyłącznie wygląd. Materiał, z którego ją wykonano, wpływa na jej odporność, nasiąkliwość, sposób montażu oraz miejsce zastosowania. Innej okładziny potrzebuje ściana nad kuchennym blatem, innej podłoga w łazience, a jeszcze innej powierzchnia znajdująca się na zewnątrz budynku.

Od drobnej kostki do dekoracyjnego obrazu

Najczęściej spotykane mozaiki składają się z elementów o wymiarach od około 1 do 5 cm. Najprostsze i zwykle najtańsze są kwadratowe kostki powstające przez pocięcie większych płytek. Oferta producentów obejmuje jednak także prostokąty, paski, owale, koła, pierścienie, trójkąty, wielokąty oraz elementy o nieregularnych kształtach.

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Im bardziej skomplikowana forma, tym trudniejsza i kosztowniejsza jest produkcja. Nietypowe elementy muszą być często oddzielnie formowane i wypalane. Osobną grupę stanowią mozaiki postarzane, z celowo wyszczerbionymi krawędziami. Uzyskuje się je przez kontrolowane tłuczenie wcześniej naciętych płytek, dzięki czemu poszczególne części różnią się od siebie, ale zachowują zakładany format.

Najmniejsze kostki mogą służyć do układania rozbudowanych ornamentów i przedstawień figuralnych. Im drobniejsze elementy, tym większa swoboda w odwzorowywaniu konturów, przejść kolorystycznych oraz szczegółów kompozycji.

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Mozaika na siatce czy na folii? Dwa sposoby przygotowania okładziny

Niezależnie od materiału mozaiki są zazwyczaj fabrycznie łączone w większe arkusze, nazywane również plastrami. Pozwala to uniknąć czasochłonnego układania każdej kostki osobno.

W pierwszym rozwiązaniu elementy są podklejane od spodu siatką z papieru lub tworzywa. Podczas montażu zostaje ona zatopiona w zaprawie klejowej i staje się trwałą częścią okładziny.

Druga metoda polega na naklejeniu od strony licowej arkusza papieru albo folii. Zabezpieczenie usuwa się po przyklejeniu mozaiki, ale jeszcze przed jej fugowaniem. Warstwa ta chroni również powierzchnię kostek przed zarysowaniem podczas transportu i przechowywania.

Elastyczne łączenie drobnych elementów daje mozaice przewagę nad dużymi płytkami. Arkusze można dopasowywać do powierzchni zaokrąglonych, łukowych i nieregularnych, dlatego materiał świetnie sprawdza się na obudowach wanien, kolumnach, półokrągłych ścianach czy kręconych schodach.

Najtrudniejszy detal: równe fugi między arkuszami

Choć mozaika jest dostarczana w gotowych plastrach, jej ułożenie wymaga dużej precyzji. Najczęstszy błąd polega na pozostawieniu zbyt szerokich albo zbyt wąskich odstępów pomiędzy sąsiednimi arkuszami.

Szerokość spoiny między plastrami powinna odpowiadać odległościom pomiędzy kostkami znajdującymi się w obrębie jednego arkusza. Dopiero wtedy cała powierzchnia wygląda jak jednolita kompozycja. W przeciwnym razie granice poszczególnych modułów stają się widoczne i zaburzają rytm okładziny.

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Do spoinowania mozaiki należy stosować zaprawy elastyczne. Ma to szczególne znaczenie na powierzchniach narażonych na zmiany temperatury, wilgoć oraz niewielkie odkształcenia podłoża.

Na rynku dostępne są również płytki jedynie częściowo nacięte, imitujące drobną mozaikę. Po zafugowaniu wyglądają jak kompozycja z wielu kostek, lecz w rzeczywistości pozostają jednolitą płytą. Są tańsze i szybsze w montażu, ale nadają się wyłącznie na powierzchnie płaskie.

Autor: Andrzej Szandomirski

Ceramika: uniwersalna, ale nie każda sprawdzi się na zewnątrz

Mozaiki ceramiczne należą do najpopularniejszych. Producenci płytek często oferują je jako uzupełnienie większych formatów z tej samej kolekcji, co pozwala tworzyć spójne aranżacje ścian i podłóg.

Możliwości zastosowania zależą od rodzaju masy ceramicznej. Mozaika gresowa ma niewielką nasiąkliwość, jest odporna na ścieranie oraz cykle zamrażania i rozmrażania. Można ją więc stosować w łazienkach, strefach mokrych, na podłogach oraz na zewnątrz budynków.

Mozaika ze zwykłej szkliwionej ceramiki jest bardziej nasiąkliwa. Lepiej wykorzystywać ją we wnętrzach, zwłaszcza na ścianach w kuchniach i łazienkach albo na podłogach w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu.

Do jej montażu stosuje się zaprawy przeznaczone do płytek ceramicznych. W tekście źródłowym z 2010 roku ceny mozaik ceramicznych wynosiły od 140 do 750 zł/m², zależnie od rodzaju ceramiki, wielkości oraz kształtu kostek. Są to wartości historyczne, a nie aktualny cennik.

Szkło: połysk, kolor i pełna odporność na wodę

Mozaiki szklane wyróżniają się wyjątkowym bogactwem barw i efektów wizualnych. Szkło można barwić, formować przez odlewanie, matowić, polerować oraz łączyć z brokatem, metalami szlachetnymi czy szkłem witrażowym. Powierzchnia może być matowa, błyszcząca, przezroczysta albo całkowicie nieprzezroczysta.

Brak nasiąkliwości sprawia, że szkło dobrze sprawdza się w miejscach, w których liczą się higiena oraz odporność na wodę — między innymi w salonach kąpielowych, kabinach prysznicowych i basenach.

Dom parterowy kontra dom piętrowy. Co wybrać?

Trzeba jednak pamiętać, że jest mniej odporne na zarysowania niż gres czy kamień. Na intensywnie użytkowanych podłogach, szczególnie tam, gdzie może pojawić się piasek lub inne materiały ścierne, jego powierzchnia jest narażona na uszkodzenia.

Do przyklejania standardowych mozaik szklanych można używać elastycznych zapraw stosowanych do gresu. W artykule z 2010 roku ceny tego rodzaju produktów określono na 90–1500 zł/m². Rozpiętość wynikała z rodzaju szkła, jego koloru, sposobu obróbki oraz zastosowanych dodatków.

Autor: Marcin Grabowiecki

Kamień naturalny: trwałość i rysunek, którego nie da się powtórzyć

Do produkcji mozaik kamiennych wykorzystuje się między innymi marmur, trawertyn, kwarc oraz łupek. Popularne są także kompozycje z obłych kamyków rzecznych.

Naturalny kamień pozwala uzyskać niepowtarzalny rysunek powierzchni. Poszczególne elementy różnią się odcieniem, użyleniem i fakturą, dzięki czemu okładzina nabiera głębi. Mozaiki kamienne można stosować zarówno na ścianach, jak i na podłogach, także w pomieszczeniach o dość intensywnym ruchu.

Dobrze sprawdzają się również jako dekoracyjne rozety, obramowania i „dywany” wkomponowane w większe płytki, kamienne posadzki albo drewniany parkiet.

Do mocowania zaleca się białe kleje oraz spoiny przeznaczone do kamienia. Szare zaprawy mogą powodować przebarwienia, szczególnie w przypadku jasnych i częściowo prześwitujących odmian.

W 2010 roku typowe mozaiki kamienne kosztowały około 330–600 zł/m². Produkty z kamieni półszlachetnych, takich jak tygrysie oko, piasek pustyni czy tak zwana noc Kairu, mogły osiągać ceny rzędu kilku tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Drewno, metal i kokos. Mozaika wychodzi poza schemat

Poza klasycznymi produktami ceramicznymi, szklanymi i kamiennymi dostępne są także mozaiki z materiałów nietypowych. Mogą być wykonane z bambusa, drewna egzotycznego i rodzimego, łupin orzecha kokosowego, aluminium, miedzi albo brązu.

Drewno ociepla wnętrze i nadaje mu bardziej przytulny charakter. Metal daje efekt chłodniejszy, nowoczesny lub industrialny. Z kolei okładziny kokosowe wprowadzają wyrazistą fakturę i są wybierane jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów.

Metalowe elementy są zwykle naklejane na fragmenty płytek ceramicznych, dlatego montuje się je podobnie jak zwykłą mozaikę. Szczególnej ostrożności wymagają powierzchnie polerowane. Nadmiar fugi należy usuwać przed jej zaschnięciem, aby nie zarysować metalu. Gdy kostki zabezpieczono folią, powinno się ją zdejmować dopiero po zakończeniu spoinowania i oczyszczeniu okładziny.

Efektowny materiał, który nie wybacza przypadkowych decyzji

Mozaika daje ogromne możliwości aranżacyjne, ale wymaga starannego dopasowania produktu do miejsca zastosowania. Przed zakupem trzeba sprawdzić nasiąkliwość, odporność na ścieranie i mróz, podatność na zarysowania oraz wymagania dotyczące kleju i fug.

Szczególnie ostrożnie należy postępować z materiałami nietypowymi, kamieniem naturalnym i metalem. Niewłaściwie dobrany preparat może spowodować przebarwienia, zmatowienie albo trwałe uszkodzenie powierzchni. Zalecenia producenta nie są w tym przypadku formalnością, lecz podstawą prawidłowego montażu i późniejszej konserwacji.

Dobrze dobrana i precyzyjnie ułożona mozaika może stać się najważniejszą dekoracją wnętrza. Źle zamontowana szybko ujawni nierówne spoiny, widoczne granice arkuszy i uszkodzenia powierzchni. Ostateczny efekt zależy więc w równym stopniu od jakości materiału, projektu i umiejętności wykonawcy.