Niebieska łazienka - błękity, turkusy i granaty pasują do każdej aranżacji
Niebieska łazienka - jeden z najpopularniejszych trendów wnętrzarskich - jest jednocześnie tym, który wydaje się najbardziej elastyczny. W końcu błękity, turkusy i granaty można łatwo wkomponować w niemal każdy styl aranżacji. Klasyczny, minimalistyczny, nowoczesny, skandynawski czy marynarski – kolor niebieski świetnie odnajdzie się w każdej stylistyce, nadając wnętrzu niepowtarzalnego klimatu.
Aby jednak dobrze wyglądał, warto łączyć go z bielą i szarościami. Chłodne odcienie błękitu dobrze komponują się z ciepłymi odcieniami drewna i innymi naturalnymi materiałami. Z kolei w stonowanych, nowoczesnych i minimalistycznych łazienkach warto odcienie niebieskiego umiejętnie połączyć z ciemnym kamieniem, szarymi meblami i stalowymi dodatkami.
Jakie meble i wyposażenie pasują do niebieskiej łazienki?
Do łazienki w błękicie łatwo dopasować wyposażenie i armaturę w różnej stylistyce. Są jednak pewne elementy i kolory, które dobrze się z nią komponują. To od nich warto zacząć rozważania na temat wyboru mebli do niebieskiej łazienki.
Białe meble łazienkowe to najlepszy wybór. Zarówno matowe, jak i te z połyskiem dobrze wyglądają na tle niebieskich płytek lub ścian. W zależności od stylu wnętrzarskiego, wybierzmy bardziej eleganckie w klasycznej aranżacji, a te z surowego drewna pomalowane niedbale farbą do łazienki skandynawskiej. Białe meble łazienkowe KOŁO pasują zarówno do małych, jak i do dużych wnętrz. W pomieszczeniach o niewielkim metrażu dają wrażenie głębi, są minimalistyczne i eleganckie. A co najważniejsze – funkcjonalne. Nie przytłaczają małej przestrzeni. Do większych łazienek świetnie pasują dekoracyjne białe szafki, regały i szafy stojące – rzeźbione, z drewnianymi lub złotymi dodatkami.
Drewno – i to zarówno jasne surowe deski, jak i wiekowe szafki poddane renowacji - to doskonałe uzupełnienie do niebieskiej łazienki. Drewniane meble to obowiązkowy element wyposażenia w łazience w stylu marynarskim. Szafki, blaty, a nawet płytki imitujące drewno w oczywisty sposób pasują do stylów nawiązujących do natury. Szczególnie wyraźnie widać to w skandynawskiej łazience, gdzie biel, szarości, błękity i zielenie w połączeniu z drewnianymi meblami świetnie oddają ducha bliskości z przyrodą. Drewno ociepla wnętrze, dlatego jest dobrym uzupełnieniem chłodnych i stonowanych aranżacji pełnych błękitu i szarości.
Biała ceramika, szczególnie szkliwiona, o regularnych kształtach – rozświetlająca niebieską łazienkę, nadająca wrażenia czystości i porządku w pomieszczeniu. Umywalka, wanna czy miska ustępowa nie powinny przytłaczać wnętrza, a jedynie stanowić uzupełnienie dla błękitów na ścianach.
Metalowa armatura, stalowe dodatki – błyszczące baterie, uchwyty i koszyki na ręczniki to idealne dopełnienie błękitów i bieli w łazience. Nadają nowoczesnego charakteru wnętrzu, sprawiając wrażenie czystość, wręcz sterylności. To dobre rozwiązanie do łazienki w stylu nowoczesnym lub nowojorskim.
Morska łazienka – jakie dodatki?
Styl marynistyczny to jeden z najpopularniejszych w aranżacjach łazienkowych. I nic dziwnego, bowiem przywodzi na myśl morze, plażę, wakacje i wypoczynek. W naturalny sposób łączy się z uczuciem relaksu i odprężenia. Obowiązkowe elementy wyposażenia morskiej łazienki to przede wszystkim naturalne materiały (drewno, kamień). Proste formy oraz kolorystyka oparta na bieli i niebieskim to podstawa każdej aranżacji.
Dla ożywienia niebieskiej bazy we wnętrzu stosuje się wyraziste kolorystyczne akcenty w postaci czerwonych lub pomarańczowych dodatków. Jak w każdym dobrym projekcie łazienki, także tutaj kluczowa jest dbałość o szczegóły. Najczęściej to umiejętnie dobrane dodatki decydują o ostatecznym efekcie. Lustro w ramie z surowego drewna, słoje ze świeczkami i otoczakami, drewniane pojemniki na przybory toaletowe, obrazek żaglowca powieszony na jutowym sznurki, dekoracyjne koło ratunkowe – to tylko te najbardziej charakterystyczne dodatki do łazienki w stylu marynistycznym.
Co pasuje do morskiej łazienki?
- materiały nawiązujące do natury;
- kolor granatowy zestawiony z bielą i dodatkami w żywych barwach (czerwonymi, pomarańczowymi, żółtymi) ;
- drewniana podłoga lub jedna ściana, meble z surowego drewna;
- kamienny blat, otoczaki jako dekoracja na ścianie lub obudowie wanny;
- dodatki w morskim stylu, np. dekoracyjne koło ratunkowe, żaglowiec w butelce, słoje z piaskiem i świeczkami, drewniane pojemniki, kosze z trawy lub wikliny.
Podczas szukania pomysłu, jaka powinna być aranżacja niebieskiej łazienki, poradnik KOŁO podpowiada wiele ciekawych rozwiązań. Jakie kolory dobrze komponują się z niebieskim w łazience? Jak dobrać meble i wyposażenie? I jakie elementy warto zrobić na niebiesko? Poradnik odpowiada na te i inne pytania.
Elegancka turkusowa łazienka
Czy niebieska łazienka może być elegancka? Tak, jeśli wybierzemy stonowane odcienie niebieskiego i granatu. I dodatkowo połączymy z wysokiej jakości drewnem lub elementami stalowymi. Niebieski, szczególnie w tonacji navy, kojarzy się z luksusem i wysokim standardem.
W nowoczesnej i eleganckiej łazience do granatowego dobrze pasuje złoto, ale użyte z umiarem. Zaakcentowane jedynie w postaci złotej ramy lustra, uchwytów czy błyszczących złotych dodatków przełamują chłodne odcienie niebieskiego, wprowadzając do wnętrza jednocześnie nieco cieplejszy klimat i atmosferę przepychu. To nieoczywiste połączenie dobrze sprawdza się w dużych łazienkach i salonach kąpielowych, w których złoto można odpowiednio wyeksponować. Tak, by lśniło we wnętrzu, ale by go jednocześnie nie przytłaczało.
Co pasuje do eleganckiej niebieskiej łazienki?
- stalowe, złote lub srebrne dodatki,
- wysokiej jakości materiały,
- meble z wysokiej jakości drewna,
- wolnostojąca wanna oraz ceramika w designerskim kształcie.
Niebieski w skandynawskiej łazience
Skandynawska stylistyka całymi garściami czerpie z przyrody, dlatego królują w niej naturalne materiały (drewno, kamień), podkreślane przez światło słoneczne wpadające przez duże niezasłonięte niczym okna. Naturalne oświetlenie daje wrażenie przestrzeni i przytulności.
Kolorystyka oparta na bielach, beżach i szarościach, przełamanych błękitami i zieleniami stwarza idealne warunki do relaksu i odprężenia. Bo w skandynawskiej łazience ma być przede wszystkim wygodnie i przytulnie, a samo wnętrze ma stwarzać idealne warunki do wypoczynku po męczącym dniu.
Niebieskie wyposażenie łazienkowe świetnie się wpisuje w ten styl. Przy czym zwykle są to drobne akcenty przełamujące jasne duże powierzchnie, np. w postaci błękitnych dodatków. Niebieski nie stanowi bazy tej aranżacji, a jedynie jej dopełnienie.
Jakie błękitne dodatki do skandynawskiej łazienki?
- pojemnik na mydło i drobne akcesoria w tym kolorze,
- puchowe niebieskie ręczniki i dywaniki,
- pojedyncze turkusowe płytki wśród białych kafelków,
- doniczki na kwiaty i pojemniki na przybory toaletowe.
Minimalistyczna niebieska łazienka
Stonowany niebieski i granatowy symbolizują profesjonalizm. Mimo że to chłodne barwy, to nadają wnętrzu charakter prestiżu i wysokiego standardu. Tak jak wszystko w minimalistycznej łazience, tak także z wykorzystaniem błękitów w aranżacji nie można przesadzić.
Wystarczy umiejętnie wkomponowana jedna ściana lub wnęka prysznicowa z granatowymi płytkami, by narzucić wnętrzu tę stylistykę. Do minimalistycznej niebieskiej łazienki dobrze pasują białe lub szare meble w prostej formie, stalowe wykończenia oraz szkliwione i lustrzane powierzchnie. Te ostatnie rozświetlają wnętrze, dając optyczne wrażenie głębi i większej przestrzeni.
Co pasuje do minimalistycznej łazienki w błękicie?
- białe szafki i regały łazienkowe o geometrycznych, prostych kształtach, z połyskiem;
- szuflady z systemami do przechowywania – w minimalistycznej łazience należy dążyć do ograniczenia przedmiotów stojących „na wierzchu”;
- duże lustra bez ram;
- oświetlenie punktowe;
- stalowe baterie o prostym designie;
- elementy wykończenia (np. blat, półka) z kamienia;
- ograniczenie ozdób i dodatków.
Projekty łazienek bazujące na niebieskich elementach wyposażenia dają duże pole do kreatywnego wykorzystania przestrzeni. Błękit można wykorzystać niemal wszędzie: na ścianach, meblach, roletach i zasłonach, a także jako kolor przewodni dodatków i drobnego wyposażenia. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzić, szczególnie w małych wnętrzach. Niebieska łazienka wygląda dobrze, gdy jest wyważona i stonowana, a błękity nie przytłaczają pomieszczenia. Dobrze komponują się z bielą i elementami drewnianymi, dając ogromne możliwości aranżacyjne.