Niebieska łazienka - błękity, turkusy i granaty pasują do każdej aranżacji

Niebieska łazienka - jeden z najpopularniejszych trendów wnętrzarskich - jest jednocześnie tym, który wydaje się najbardziej elastyczny. W końcu błękity, turkusy i granaty można łatwo wkomponować w niemal każdy styl aranżacji. Klasyczny, minimalistyczny, nowoczesny, skandynawski czy marynarski – kolor niebieski świetnie odnajdzie się w każdej stylistyce, nadając wnętrzu niepowtarzalnego klimatu.

Aby jednak dobrze wyglądał, warto łączyć go z bielą i szarościami. Chłodne odcienie błękitu dobrze komponują się z ciepłymi odcieniami drewna i innymi naturalnymi materiałami. Z kolei w stonowanych, nowoczesnych i minimalistycznych łazienkach warto odcienie niebieskiego umiejętnie połączyć z ciemnym kamieniem, szarymi meblami i stalowymi dodatkami.

16

Jakie meble i wyposażenie pasują do niebieskiej łazienki?

Do łazienki w błękicie łatwo dopasować wyposażenie i armaturę w różnej stylistyce. Są jednak pewne elementy i kolory, które dobrze się z nią komponują. To od nich warto zacząć rozważania na temat wyboru mebli do niebieskiej łazienki.

Białe meble łazienkowe to najlepszy wybór. Zarówno matowe, jak i te z połyskiem dobrze wyglądają na tle niebieskich płytek lub ścian. W zależności od stylu wnętrzarskiego, wybierzmy bardziej eleganckie w klasycznej aranżacji, a te z surowego drewna pomalowane niedbale farbą do łazienki skandynawskiej. Białe meble łazienkowe KOŁO pasują zarówno do małych, jak i do dużych wnętrz. W pomieszczeniach o niewielkim metrażu dają wrażenie głębi, są minimalistyczne i eleganckie. A co najważniejsze – funkcjonalne. Nie przytłaczają małej przestrzeni. Do większych łazienek świetnie pasują dekoracyjne białe szafki, regały i szafy stojące – rzeźbione, z drewnianymi lub złotymi dodatkami.

Drewno – i to zarówno jasne surowe deski, jak i wiekowe szafki poddane renowacji - to doskonałe uzupełnienie do niebieskiej łazienki. Drewniane meble to obowiązkowy element wyposażenia w łazience w stylu marynarskim. Szafki, blaty, a nawet płytki imitujące drewno w oczywisty sposób pasują do stylów nawiązujących do natury. Szczególnie wyraźnie widać to w skandynawskiej łazience, gdzie biel, szarości, błękity i zielenie w połączeniu z drewnianymi meblami świetnie oddają ducha bliskości z przyrodą. Drewno ociepla wnętrze, dlatego jest dobrym uzupełnieniem chłodnych i stonowanych aranżacji pełnych błękitu i szarości.

Biała ceramika, szczególnie szkliwiona, o regularnych kształtach – rozświetlająca niebieską łazienkę, nadająca wrażenia czystości i porządku w pomieszczeniu. Umywalka, wanna czy miska ustępowa nie powinny przytłaczać wnętrza, a jedynie stanowić uzupełnienie dla błękitów na ścianach.

Metalowa armatura, stalowe dodatki – błyszczące baterie, uchwyty i koszyki na ręczniki to idealne dopełnienie błękitów i bieli w łazience. Nadają nowoczesnego charakteru wnętrzu, sprawiając wrażenie czystość, wręcz sterylności. To dobre rozwiązanie do łazienki w stylu nowoczesnym lub nowojorskim.

i Autor: GEBERIT/ Materiały prasowe

Morska łazienka – jakie dodatki?

Styl marynistyczny to jeden z najpopularniejszych w aranżacjach łazienkowych. I nic dziwnego, bowiem przywodzi na myśl morze, plażę, wakacje i wypoczynek. W naturalny sposób łączy się z uczuciem relaksu i odprężenia. Obowiązkowe elementy wyposażenia morskiej łazienki to przede wszystkim naturalne materiały (drewno, kamień). Proste formy oraz kolorystyka oparta na bieli i niebieskim to podstawa każdej aranżacji.

Dla ożywienia niebieskiej bazy we wnętrzu stosuje się wyraziste kolorystyczne akcenty w postaci czerwonych lub pomarańczowych dodatków. Jak w każdym dobrym projekcie łazienki, także tutaj kluczowa jest dbałość o szczegóły. Najczęściej to umiejętnie dobrane dodatki decydują o ostatecznym efekcie. Lustro w ramie z surowego drewna, słoje ze świeczkami i otoczakami, drewniane pojemniki na przybory toaletowe, obrazek żaglowca powieszony na jutowym sznurki, dekoracyjne koło ratunkowe – to tylko te najbardziej charakterystyczne dodatki do łazienki w stylu marynistycznym.

Co pasuje do morskiej łazienki?

materiały nawiązujące do natury;

kolor granatowy zestawiony z bielą i dodatkami w żywych barwach (czerwonymi, pomarańczowymi, żółtymi) ;

drewniana podłoga lub jedna ściana, meble z surowego drewna;

kamienny blat, otoczaki jako dekoracja na ścianie lub obudowie wanny;

dodatki w morskim stylu, np. dekoracyjne koło ratunkowe, żaglowiec w butelce, słoje z piaskiem i świeczkami, drewniane pojemniki, kosze z trawy lub wikliny.

Jak dobrze urządzić niebieską łazienkę? Podczas szukania pomysłu, jaka powinna być aranżacja niebieskiej łazienki, poradnik KOŁO podpowiada wiele ciekawych rozwiązań. Jakie kolory dobrze komponują się z niebieskim w łazience? Jak dobrać meble i wyposażenie? I jakie elementy warto zrobić na niebiesko? Poradnik odpowiada na te i inne pytania. Zobacz poradnik firmy KOŁO >>>

Elegancka turkusowa łazienka

Czy niebieska łazienka może być elegancka? Tak, jeśli wybierzemy stonowane odcienie niebieskiego i granatu. I dodatkowo połączymy z wysokiej jakości drewnem lub elementami stalowymi. Niebieski, szczególnie w tonacji navy, kojarzy się z luksusem i wysokim standardem.

W nowoczesnej i eleganckiej łazience do granatowego dobrze pasuje złoto, ale użyte z umiarem. Zaakcentowane jedynie w postaci złotej ramy lustra, uchwytów czy błyszczących złotych dodatków przełamują chłodne odcienie niebieskiego, wprowadzając do wnętrza jednocześnie nieco cieplejszy klimat i atmosferę przepychu. To nieoczywiste połączenie dobrze sprawdza się w dużych łazienkach i salonach kąpielowych, w których złoto można odpowiednio wyeksponować. Tak, by lśniło we wnętrzu, ale by go jednocześnie nie przytłaczało.

Co pasuje do eleganckiej niebieskiej łazienki?

stalowe, złote lub srebrne dodatki,

wysokiej jakości materiały,

meble z wysokiej jakości drewna,

wolnostojąca wanna oraz ceramika w designerskim kształcie.

i Autor: GEBERIT/ Materiały prasowe

Niebieski w skandynawskiej łazience

Skandynawska stylistyka całymi garściami czerpie z przyrody, dlatego królują w niej naturalne materiały (drewno, kamień), podkreślane przez światło słoneczne wpadające przez duże niezasłonięte niczym okna. Naturalne oświetlenie daje wrażenie przestrzeni i przytulności.

Kolorystyka oparta na bielach, beżach i szarościach, przełamanych błękitami i zieleniami stwarza idealne warunki do relaksu i odprężenia. Bo w skandynawskiej łazience ma być przede wszystkim wygodnie i przytulnie, a samo wnętrze ma stwarzać idealne warunki do wypoczynku po męczącym dniu.

Niebieskie wyposażenie łazienkowe świetnie się wpisuje w ten styl. Przy czym zwykle są to drobne akcenty przełamujące jasne duże powierzchnie, np. w postaci błękitnych dodatków. Niebieski nie stanowi bazy tej aranżacji, a jedynie jej dopełnienie.

Jakie błękitne dodatki do skandynawskiej łazienki?

pojemnik na mydło i drobne akcesoria w tym kolorze,

puchowe niebieskie ręczniki i dywaniki,

pojedyncze turkusowe płytki wśród białych kafelków,

doniczki na kwiaty i pojemniki na przybory toaletowe.

Minimalistyczna niebieska łazienka

Stonowany niebieski i granatowy symbolizują profesjonalizm. Mimo że to chłodne barwy, to nadają wnętrzu charakter prestiżu i wysokiego standardu. Tak jak wszystko w minimalistycznej łazience, tak także z wykorzystaniem błękitów w aranżacji nie można przesadzić.

Wystarczy umiejętnie wkomponowana jedna ściana lub wnęka prysznicowa z granatowymi płytkami, by narzucić wnętrzu tę stylistykę. Do minimalistycznej niebieskiej łazienki dobrze pasują białe lub szare meble w prostej formie, stalowe wykończenia oraz szkliwione i lustrzane powierzchnie. Te ostatnie rozświetlają wnętrze, dając optyczne wrażenie głębi i większej przestrzeni.

Co pasuje do minimalistycznej łazienki w błękicie?

białe szafki i regały łazienkowe o geometrycznych, prostych kształtach, z połyskiem;

szuflady z systemami do przechowywania – w minimalistycznej łazience należy dążyć do ograniczenia przedmiotów stojących „na wierzchu”;

duże lustra bez ram;

oświetlenie punktowe;

stalowe baterie o prostym designie;

elementy wykończenia (np. blat, półka) z kamienia;

ograniczenie ozdób i dodatków.

Projekty łazienek bazujące na niebieskich elementach wyposażenia dają duże pole do kreatywnego wykorzystania przestrzeni. Błękit można wykorzystać niemal wszędzie: na ścianach, meblach, roletach i zasłonach, a także jako kolor przewodni dodatków i drobnego wyposażenia. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzić, szczególnie w małych wnętrzach. Niebieska łazienka wygląda dobrze, gdy jest wyważona i stonowana, a błękity nie przytłaczają pomieszczenia. Dobrze komponują się z bielą i elementami drewnianymi, dając ogromne możliwości aranżacyjne.