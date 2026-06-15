Kuchnia jest jednym z najdroższych pomieszczeń do urządzenia i wyremontowania. Trzeba połączyć prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i stolarskie, a do tego kupić sprzęt AGD. Nic dziwnego, że pytanie „ile kosztuje całkowity remont kuchni?” należy dziś do jednych z najczęściej wyszukiwanych w internecie.

W 2026 roku koszty remontu są bardzo zróżnicowane. Znaczenie ma nie tylko metraż, ale również standard wykończenia, zakres prac i miejsce zamieszkania. Inaczej będzie wyglądał budżet dla niewielkiej kuchni o powierzchni 6–8 m² w mieszkaniu, a inaczej dla otwartej kuchni z wyspą w domu jednorodzinnym.

Jeżeli remontujesz starą kuchnię, największe wydatki często pojawiają się dopiero po rozpoczęciu prac. Pod płytkami wykonawcy znajdują zawilgocone ściany, nierówne podłoża lub przestarzałe instalacje, których nie da się pozostawić bez modernizacji. Dlatego przed rozpoczęciem remontu warto wiedzieć nie tylko, ile kosztują meble czy płytki, ale również które elementy budżetu najczęściej wymykają się spod kontroli.

Ile kosztuje całkowity remont kuchni w 2026 roku?

Warto rozróżnić odświeżenie kuchni od generalnego remontu obejmującego wymianę instalacji, mebli i wyposażenia, różnice w kosztach są znaczące:

Zakres prac Kuchnia w mieszkaniu (6–10 m²) Kuchnia w domu (12–20 m²) Odświeżenie bez wymiany zabudowy 8–20 tys. zł 12–25 tys. zł Generalny remont 25–60 tys. zł 40–90 tys. zł Standard premium 70–120 tys. zł 100–150 tys. zł i więcej

W praktyce wiele inwestycji zamyka się w przedziale od 40 do 70 tys. zł. Koszty mogą być jednak znacznie wyższe, jeśli planowana jest przebudowa instalacji, wyspa kuchenna lub zabudowa wykonywana na indywidualne zamówienie.

Remont kuchni koszt. Co najbardziej wpływa na budżet?

Wielu remontujących zakłada, że największym wydatkiem będą płytki lub robocizna. Tymczasem w większości realizacji największą część budżetu pochłaniają meble i wyposażenie. Przeciętny udział poszczególnych elementów w kosztach remontu kształtuje się następująco:

meble kuchenne – 30–50% budżetu

sprzęt AGD – 15–30%

robocizna – 15–25%

instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne – 5–15%

materiały wykończeniowe – 10–20%

To właśnie wybór zabudowy i sprzętu najczęściej decyduje o tym, czy remont zamknie się w 40 tys. zł, czy przekroczy 80 tys. zł.

Autor: Zagórny Studio projekt. Deer Design/ Materiały prasowe

Autor: Szymon Starnawski

Ile kosztuje kuchnia od stolarza w 2026 roku?

Meble wykonywane na wymiar pozostają najpopularniejszym rozwiązaniem zarówno w mieszkaniach, jak i domach. Pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń, ale są znacznie droższe od gotowych zestawów. Najczęściej spotykane ceny zabudowy kuchennej:

Rodzaj kuchni Powierzchni Orientacyjny koszt Mała kuchnia w mieszkaniu 5–8 m² 15–25 tys. zł Średnia kuchnia 9–14 m² 20–50 tys. zł Duża kuchnia z wyspą 15–25 m² 40–80 tys. zł Realizacje premium od 80 tys. zł wzwyż

Na cenę wpływają przede wszystkim:

rodzaj frontów

jakość okuć

liczba szuflad

systemy cargo

wysokość zabudowy

materiał blatu

rozwiązania wykonywane na indywidualne zamówienie

Warto pamiętać, że wyceny stolarzy mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent przy podobnym projekcie.

Autor: Projekt: Andrzej Kazulak, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, stylizacja: Joanna Płachecka Półwysep z długim blatem, który wydaje unosić się w powietrzu.

Ile kosztuje remontu kuchni 8 m² w mieszkaniu?

Aby łatwiej oszacować budżet, warto przeanalizować przykładowe zestawienie kosztów dla typowej kuchni w bloku.

meble na wymiar – 24 000 zł

sprzęt AGD – 11 000 zł

płytki i podłoga – 5 500 zł

elektryka i hydraulika – 4 500 zł

robocizna – 12 000 zł

Łączny koszt inwestycji wynosi około 57 000 zł

Koszt remontu kuchni 15 m² w domu jednorodzinnym

Dla kuchni otwartej na salon wyposażonej w wyspę i zabudowę pod sufit, w standardzie średnim-wyższym, koszty mogą wyglądać następująco:

meble na wymiar wraz z wyspą – 42 000 zł

sprzęt AGD do zabudowy – 18 000 zł

blat ze spieku kwarcowego – 10 000 zł

podłoga i okładziny ścienne – 8 000 zł

elektryka i hydraulika – 7 000 zł

oświetlenie – 3 000 zł

robocizna – 17 000 z

Łączny koszt inwestycji: około 105 000 zł.

Autor: Marcin Czechowicz Pomysł na aranżację kuchni zamkniętej.

Od czego zacząć remont w kuchni? Kolejność prac krok po kroku

Specjaliści są zgodni – remontu nie należy zaczynać od wyboru płytek czy kolorów frontów. Najpierw trzeba określić funkcję pomieszczenia i budżet, a rekomendowana kolejność prac to:

Ustalenie budżetu

Dokładny pomiar pomieszczenia

Opracowanie układu funkcjonalnego

Rozmieszczenie sprzętu AGD

Projekt instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej

Wybór mebli i materiałów

Prace rozbiórkowe

Wykonanie instalacji

Wykończenie ścian i podłóg

Montaż zabudowy oraz sprzętu

Co jest najdroższe w remoncie kuchni?

najdroższym elementem są meble wykonywane na wymiar. W wielu realizacjach koszt zabudowy wraz z blatem przekracza 30–50 tys. zł. W kuchniach premium może być jeszcze wyższy. Drugą pozycję zajmuje zwykle sprzęt AGD. Lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, zmywarka, okap oraz urządzenia do zabudowy mogą kosztować od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto pamiętać, że w droższych realizacjach równie kosztowne bywają blaty ze spieków kwarcowych, kamienia naturalnego lub konglomeratu. NajczęściejW wielu realizacjach koszt zabudowy wraz z blatem przekraczaW kuchniach premium może być jeszcze wyższy.. Lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, zmywarka, okap oraz urządzenia do zabudowy mogą kosztować. Warto pamiętać, że w droższych realizacjach

Autor: Saiful Islam/ Getty Images

10 najczęstszych błędów w projektowaniu kuchni

Dobrze zaprojektowana kuchnia będzie wygodna przez wiele lat. Źle zaplanowana może irytować każdego dnia, oto najczęstsze błędy popełniane przy urządzaniu kuchni.

Za mało gniazdek elektrycznych

To jeden z najczęstszych błędów ujawniających się dopiero po zamieszkaniu. W nowoczesnej kuchni korzystamy nie tylko z lodówki, piekarnika czy zmywarki, ale także z ekspresu do kawy, czajnika, robota kuchennego, blendera, miksera, tostera czy ładowarek do urządzeń mobilnych.

Projektanci wnętrz zalecają, aby w przeciętnej kuchni zaplanować od 12 do 20 punktów elektrycznych. W dużych kuchniach z wyspą liczba ta może przekraczać 25. Nad blatem roboczym warto przewidzieć co najmniej 4–6 podwójnych gniazd, rozmieszczonych w różnych częściach kuchni. Dzięki temu nie trzeba korzystać z przedłużaczy podczas przygotowywania posiłków.

Najczęściej gniazda nad blatem montuje się na wysokości około 100–120 cm od gotowej podłogi, czyli 10–30 cm ponad blatem roboczym.

Osobne gniazda należy przewidzieć dla lodówki, zmywarki, piekarnika, okapu, płyty indukcyjnej, mikrofalówki oraz oświetlenia meblowego. W przypadku wyspy kuchennej warto zaplanować dodatkowe gniazda w blacie lub w bocznej części zabudowy.

Ważne: płyta indukcyjna, piekarnik i zmywarka powinny mieć osobne obwody elektryczne. W starszych mieszkaniach może to oznaczać konieczność modernizacji instalacji jeszcze przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.

Zbyt mały blat roboczy

Najwygodniej pracuje się na blacie o długości co najmniej 80–120 cm pomiędzy zlewem a płytą grzewczą. To właśnie tam odbywa się większość czynności związanych z przygotowywaniem posiłków. Zbyt mała powierzchnia robocza szybko prowadzi do bałaganu i utrudnia codzienne korzystanie z kuchni. W niewielkich pomieszczeniach warto rozważyć wydłużenie blatu kosztem liczby szafek lub zastosowanie dodatkowych blatów wysuwanych.

Nieprawidłowy trójkąt roboczy

Trójkąt roboczy tworzą lodówka, zlew i płyta grzewcza, czyli trzy najważniejsze strefy pracy w kuchni. Jeśli odległości między nimi są zbyt duże, przygotowywanie posiłków staje się męczące i nieefektywne. Z kolei ustawienie tych elementów zbyt blisko siebie ogranicza swobodę poruszania się. Dobrze zaprojektowany układ pozwala wykonywać większość czynności bez zbędnych kroków.

Za mało miejsca do przechowywania

Brak odpowiedniej liczby szafek sprawia, że sprzęty i produkty spożywcze zaczynają zajmować blaty robocze. W efekcie kuchnia wygląda na zagraconą i trudniej utrzymać w niej porządek. Coraz częściej stosuje się zabudowę sięgającą sufitu, która pozwala wykorzystać całą dostępną przestrzeń. W domach jednorodzinnych warto dodatkowo rozważyć wydzielenie niewielkiej spiżarni.

Rezygnacja z szuflad

Nowoczesne szuflady zapewniają łatwiejszy dostęp do przechowywanych przedmiotów niż tradycyjne półki. Dzięki pełnemu wysuwowi można szybko znaleźć potrzebne akcesoria bez konieczności wyjmowania rzeczy stojących z przodu. Szczególnie dobrze sprawdzają się w dolnej zabudowie, gdzie przechowuje się garnki, patelnie i cięższe wyposażenie. Choć są droższe od zwykłych szafek, wielu użytkowników uważa je za jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji.

Nieprzemyślane oświetlenie

Jedna lampa sufitowa nie zapewnia odpowiedniego światła podczas przygotowywania posiłków. W kuchni powinno znaleźć się oświetlenie ogólne, robocze nad blatem oraz dodatkowe światło dekoracyjne. Szczególnie ważne są oprawy montowane pod szafkami wiszącymi, które eliminują cienie rzucane przez użytkownika. Dobrze zaprojektowane oświetlenie kuchenne poprawia komfort pracy i wpływa na odbiór całego wnętrza.

Zbyt wąskie przejścia

Między równoległymi ciągami zabudowy powinno pozostać co najmniej około 100–120 cm wolnej przestrzeni. W kuchniach z wyspą zaleca się zwykle zachowanie minimum 100 cm przejścia, a komfortowo nawet 120 cm. Zbyt małe odległości utrudniają jednoczesne korzystanie z kuchni przez kilka osób. Problem staje się szczególnie widoczny podczas otwierania piekarnika, zmywarki lub dużych szuflad.

Źle dobrany okap

Okap o zbyt małej wydajności nie poradzi sobie skutecznie z usuwaniem pary wodnej, tłuszczu i zapachów powstających podczas gotowania. W rezultacie wilgoć może osadzać się na meblach, ścianach i oknach. Przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na parametry techniczne i sposób odprowadzania powietrza. W dużych kuchniach otwartych na salon zwykle potrzebne są wydajniejsze modele niż w małych pomieszczeniach zamkniętych. Warto też rozważyć montaż okapu w blacie: Okap blatowy. Czy warto wybrać okap wysuwany z blatu?

Kierowanie się wyłącznie modą

Trendy wnętrzarskie zmieniają się znacznie szybciej niż wyposażenie kuchni, które ma służyć przez kilkanaście lat. Rozwiązania modne dziś mogą za kilka sezonów wyglądać nieaktualnie. Dlatego eksperci zalecają, aby kosztowne elementy, takie jak meble czy blaty, wybierać przede wszystkim pod kątem funkcjonalności i trwałości. Modne akcenty łatwiej wprowadzić za pomocą dodatków, które można później wymienić niewielkim kosztem.

Brak rezerwy finansowej

Podczas remontu często pojawiają się wydatki, których nie uwzględniono na etapie planowania. Mogą to być ukryte usterki instalacji, dodatkowe prace wykończeniowe lub wzrost cen materiałów. Dlatego specjaliści rekomendują pozostawienie rezerwy wynoszącej co najmniej 10–15% całkowitego budżetu inwestycji. Taki zapas pozwala uniknąć nerwowych decyzji i przerywania prac z powodu braku środków.

Czy warto remontować kuchnię w 2026 roku?

Osoby planujące remont często zastanawiają się, czy warto rozpocząć prace od razu, czy lepiej poczekać na spadek cen materiałów i usług. Na razie niewiele wskazuje jednak na to, by w najbliższych latach remonty miały wyraźnie potanieć. Po gwałtownych podwyżkach z lat 2021–2023 rynek wprawdzie się ustabilizował, ale producenci materiałów budowlanych, mebli i sprzętu AGD nadal mierzą się z rosnącymi kosztami pracy, energii i transportu.

Eksperci spodziewają się raczej umiarkowanych podwyżek niż znaczących obniżek cen. Dotyczy to zwłaszcza robocizny, ponieważ na rynku wciąż brakuje wykwalifikowanych fachowców, a popyt na usługi remontowe pozostaje wysoki. Oznacza to, że odkładanie remontu wyłącznie z nadzieją na wyraźnie niższe ceny może nie przynieść oczekiwanych oszczędności.

Jeśli kuchnia jest już mocno wyeksploatowana lub wymaga kosztownych napraw, lepiej nie zwlekać z inwestycją. Znacznie większe oszczędności można dziś uzyskać dzięki dokładnemu porównaniu ofert wykonawców, przemyślanemu projektowi i wyborowi materiałów o dobrym stosunku jakości do ceny niż przez czekanie na spadki cen, które mogą w ogóle nie nastąpić.

Nowoczesne kuchnie 2026, dziś liczy się komfort – inspiracje

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