Mądrze zaprojektowana kuchnia - wszystko na wyciągnięcie ręki

Kuchnia to serce domu. Tu bezustannie coś się dzieje. Kluczowe znaczenie ma więc jej funkcjonalność, łatwość użytkowania i zorganizowanie przestrzeni w taki sposób, by wszystkie produkty i sprzęty były dostępne na wyciągnięcie ręki. W mądrze zaprojektowanej kuchni mamy 5 roboczych stref. Podział ten nie tylko wszystko porządkuje, ale też umożliwia rozmieszczenie mebli i sprzętów według zasady trójkąta roboczego. Zgodnie z nią lodówka, zlewozmywak i kuchenka z piekarnikiem powinny znajdować się na wierzchołkach trójkąta. W takim układzie wszystkie elementy wyposażenia kuchni znajdują się blisko siebie i jest do nich łatwy dostęp.

Mała kuchnia nie musi być problemem. Nie potrzebujesz wcale dużej przestrzeni, by mieć pod ręką wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy zastosowanie pomysłowych rozwiązań meblarskich, by przebywanie w tej części domu było prawdziwą przyjemnością.

Ergonomia w małej kuchni: kilka przydatnych pomysłów

Bardzo ważne jest między innymi to, by zarówno produkty spożywcze, jak i sprzęty kuchenne przechowywane były w łatwo dostępnym, centralnym miejscu kuchni. Myśląc o takim miejscu, zdecyduj się na szafę cargo. Ten wysoki regał w rzeczywistości kryje obszerną spiżarnię, w której bez problemu zmieścisz nie tylko zapasy „na zaraz i na potem”, ale i wszystkie niezbędne urządzenia kuchenne. Łatwość i płynność otwierania nawet bardzo obciążonej szafy sprawi, że wszystko dostępne będzie na wyciągnięcie ręki. Funkcjonalność samej szafy dodatkowo zwiększają niestandardowe i sprytne okucia, dzięki którym podczas otwierania tylne półki przesuwają się do przodu, dając nieograniczony dostęp do jej zawartości.

i Autor: Peka/ Materiały prasowe Mała kuchnia, zwłaszcza o nietypowym kształcie, może sprawiać kłopoty przy projektowaniu zabudowy. Jeżeli pozostanie gdzieś mała przestrzeń nie zagospodarowana, pomyśl nad zastosowaniem bardzo wąskiego cargo, np. z wieszakami na ściereczki i miejscem na drobiazgi (na zdjęciu: system Peka).

Szuflady do kuchni. Ważny udźwig i hamulec

Projektując kuchnię, nie zapomnij o zainwestowaniu w nowoczesne szuflady. Mają duży udźwig, można je całkowicie wysunąć, jest też hamulec siły zamykania. Taka szuflada jest bardzo stabilna. Możliwość zamontowania relingów jeszcze bardziej zwiększa jej funkcjonalność. W szufladzie znajdzie się miejsce na sprzęty kuchenne - mikser, blender, toster i inne, nawet wyższe urządzenia. Nie trzeba się obawiać, że coś jest za ciężkie lub się nie zmieści.

i Autor: Archiwum serwisu Szuflada kuchenna Moovit

Cokół podszafkowy - tu można ukryć szufladę

Wprowadzając do swojej kuchni zmiany, rób to ze świadomością, że pełne zagospodarowanie przestrzeni to z perspektywy dzisiejszych możliwości wykorzystanie jej do końca, a zatem również zaadaptowanie dotąd niewykorzystywanych miejsc, takich jak np. cokół podszafkowy. Można w nim zrobić całkiem pojemną szufladę, choćby na zgrzewkę ulubionego napoju.

i Autor: Archiwum serwisu Szuflada w cokole podszafkowym

Kolejnym doskonałym pomysłem jest zastosowanie niskiego cargo. Masz już ustawione szafki, ale została wąska, wolna przestrzeń? Wykorzystaj ją. Niskie cargo, dzięki swoim niestandardowym wymiarom (15 i 30 cm), sprytnie pomaga zagospodarować nawet najwęższe miejsce w kuchni. Jedno pociągnięcie i masz pod ręką np. środki czystości.

i Autor: Archiwum serwisu Niskie cargo

Czy w Twoich szufladach panuje porządek? Czy zawsze wiesz, gdzie co jest? Walcząc z kuchennym chaosem, zadbaj o to, by wszystkie naczynia oraz sztućce były poukładane w jednym miejscu – najlepiej w szufladach pozwalających się dowolnie konfigurować. Dzięki regulowanym wkładom lub ogranicznikom przechowywane naczynia nie będą się przesuwały.

i Autor: Archiwum serwisu Przegrody w szufladzie Moovit

Szafka 360 lub podwójna półka

Gdy gotujesz, wszystko dzieje się wyjątkowo dynamicznie. Szybki i wygodny dostęp do garnków, naczyń czy urządzeń znajdujących się blisko płyty grzewczej jest bardzo ważny. Świetne sprawdzą się tutaj te z rozwiązań, które w pełni wykorzystują przestrzeń narożną, czyli szafka z możliwością obrotu o 360° czy wysuwna podwójna półka. Miejsce na pozór niedostępne możesz zagospodarować w 100%. Specjalna budowa tych systemów umożliwia całkowity dostęp do sprzętów przechowywanych w najgłębszych zakamarkach kuchni.

i Autor: Archiwum serwisu Systemy narożne

Spełniając marzenia o przytulnej kuchni, myślisz o stole, przy którym swobodnie usiądzie kilka osób. Ale czy w małej kuchni znajdzie się dla niego miejsce? Dobrym rozwiązaniem będzie stół, który mieści się w szufladzie! Wyciągniesz go lub schowasz w zależności od potrzeby.

i Autor: Archiwum serwisu Składany stół

Żeby było funkcjonalnie, wygodnie i bezpiecznie – musi być też jasno. Pamiętaj, że umiejętne rozmieszczenie lamp rozświetli każdy kąt i precyzyjnie doświetli blaty i wnętrza szafek. Odpowiednio dobrana konfiguracja mocy i barwy światła wpłynie także na estetykę kuchni i wprowadzi do niej pozytywny nastrój sprzyjający gotowaniu i spożywaniu posiłków. A gdy od kuchennych prac masz mokre lub ubrudzone dłonie? Wówczas przyda ci się bezdotykowy system oświetlenia diodowego, który zadziała gdy machniesz ręką.

i Autor: Archiwum serwisu Oświetlenie podszafkowe

Systemy w 100% wykorzystujące przestrzeń narożną, udogodnienia w postaci szuflad z pełnym wysuwem, prowadnice z amortyzacją i cichym domykiem, podnośniki do szafek wiszących, które mogą unieść ciężkie, nawet dwuczęściowe fronty to rozwiązania, które warto wprowadzić do kuchni. Bez nich trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie w małej przestrzeni kuchennej!

