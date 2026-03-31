Kuchenne panele ścienne: szklane, laminowane, PCW i akrylowe – właściwości i montaż

Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią? Materiał sponsorowany

Przestrzeń nad blatem kuchennym to miejsce, które stawia duże wymagania. Do jej wykończenia potrzeba materiałów o szczególnych cechach: wodoodpornych, wytrzymałych na wysoką temperaturę, a nawet na kontakt z otwartym ogniem, niezbyt chłonnych – żeby nie zaplamiły się trwale tłuszczem, winem lub sokiem z buraków, łatwych do częstego czyszczenia, odpornych na substancje żrące i zarysowanie. Nie wszystkie atrakcyjne wizualnie produkty podołają takim kryteriom, więc czasem trzeba pójść na kompromis. Jeśli na ścianie w kuchni nad blatem nie planujesz szafek, wtedy okładzina sięgnie sufitu i musi sprostać dodatkowym wymogom: materiał, z którego powstanie, nie może mieć zbyt przytłaczającego wzoru, a jego struktura powinna wytrzymać wiercenie, gdyż zapewne zechcesz coś na takiej ścianie zawiesić.

Przeczytaj też: Drewno, sklejka i kamień na ścianie w kuchni. Okładzina nad blatem

Panele ścienne szklane do kuchni

Panele ścienne powstają ze szkła hartowanego. Mają od spodu nadruk, który może imitować dowolny materiał, mieć dowolny jednolity kolor lub tworzyć oryginalny wzór. Panele mają budowę warstwową. Na szkle umieszczona jest grafika zabezpieczona trzema warstwami laminatu. Firmy produkujące takie panele ścienne korzystają także z baz zdjęć lub mogą zalaminować zdjęcie dostarczone przez klienta, powiększone do odpowiednich wymiarów. Grafika jest odporna na blaknięcie. Niestety, gdy zastosowano szkło float, mające zielonkawy odcień, jej kolor może być odrobinę przekłamany. Nie ma z tym problemu, jeśli użyto szkła optiwhite.

Panele ścienne do kuchni dostępne są zazwyczaj w kilkudziesięciu standardowych wymiarach, ale uda się zamówić też tafle o konkretnej długości i szerokości, idealnie dopasowane do naszych potrzeb. Różne firmy mają różne standardy, ale przeważnie nie uda się zamówić jednego kawałka szkła o wymiarach większych niż 180 x 400 cm. Tafle paneli szklanych możesz mocować do ścian klejem montażowym do luster, rozprowadzanym na spodniej stronie. Tafle muszą się jednak opierać dolnymi krawędziami na blacie.

Przeczytaj też: Co między szafkami kuchennymi? Blacha, szkło, konglomerat

Przerwy między płytami wypełnia się przeźroczystym uszczelniaczem polimerowym. Najdroższe panele ścienne szklane mogą kosztować nawet 1700 zł/m2. Na połyskliwych powierzchniach bardziej widać zabrudzenia, ale też łatwo się je usuwa miękką szmatką. Można też używać do mycia paneli na ścianie w kuchni zwykłych płynów do szyb. Warto też uprzedzić, że w taflach o jasnej barwie mogą się odbijać kolory z otoczenia.

i Autor: GLASS DECOR/ Materiały prasowe Zamawiając panele szklane, trzeba też ustalić, w których miejscach mają być w nich zrobione otwory na gniazdka elektryczne

Panele ścienne laminowane do kuchni

Panele ścienne laminowane mogą zastąpić prawie każdy materiał, bo są mistrzami imitacji. Ich ważną cechą jest wysoka odporność na zarysowanie, odkształcenia, szorowanie, przebarwienia. Panele ścienne typu slim wykazują elastyczność wystarczającą, by okładać nimi powierzchnie lekko zaokrąglone. Jak wskazuje ich nazwa, są bardzo cienkie – około 3-4 mm. Warstwa zalaminowanego papieru z nadrukiem jest tu sprasowana z warstwą przeciwprężną, zapobiegającą odkształcaniu panelu.

Przeczytaj też: Ryflowane panele ścienne. Modna drewniana okładzina

Są też panele ścienne, w których warstwa laminowana połączona jest z płytą MDF lub płytą wiórową. Są grubsze (8- 19 mm) i sztywniejsze. W jednych i drugich można wiercić. Oba typy łatwo jest docinać, nawet ręczną piłą. W kuchni, gdzie zostawiamy domownikom różne pisemne informacje i instrukcje, pomocne też będą panele magnetyczne. Od innych różnią się wyłącznie tym, że mają wbudowaną warstwę metalową, dzięki której do okładziny można przyczepiać magnesy.

i Autor: IKEA/ Materiały prasowe Panele można przyklejać do ścian lub wsuwać w zamocowane wcześniej ramki

Panele ścienne z PCW do kuchni

Ciekawą grupę stanowią panele ścienne z wytłaczaną fakturą produkowane z PCW. Na ich powierzchni odwzorowane mogą być kształt i kolor cegieł, mozaiki, kamyków. Są też dostępne bardziej fantastyczne faktury, raczej niespotykane w naturze – geometryczne wzory, fale, prążki. To wszystko uzupełnia nieograniczone wręcz bogactwo kolorów i odcieni, dzięki temu łatwo jej dopasować do aranżacji kuchni. Niestety na przestrzennej fakturze osadzać się będzie brud, a to oznacza częstsze czyszczenie. Takie panele ścienne są łatwe do utrzymania w czystości i niewrażliwe na odkształcenia. Nie powinny jednak sąsiadować z kuchenkami gazowymi.

Przeczytaj też: Beton nad blatem w kuchni. Pomysł na modne wykończenie ściany

Panele ścienne akrylowe do kuchni

Naśladują panele ścienne szklane i zupełnie jak one mogą być częściowo przejrzyste, a wtedy można pod nimi zainstalować oświetlenie LED, co da bardzo interesujący efekt. To nie wszystko, w niektórych z takich paneli można od spodu frezować wzory, które po podświetleniu będą jaśniejsze niż tło. Panele takie są dziesięć razy odporniejsze na pęknięcie w porównaniu ze zwyczajnym szkłem i o 50% lżejsze od niego.

i Autor: GLASS DECOR/ Materiały prasowe Ogromną popularnoścą cieszą się panele ze szła, idealne nad blat w kuchni

Zobacz: Modne płytki: aranżacje z prawdziwych wnętrz

