Czy styropian budowlany to plastik? Czy styropian do zmieszanych?

Mimo że styropian jest tworzywem sztucznym, nie wolno traktować styropianu budowlanego jak zwykłego odpadu plastikowego i wyrzucać go do żółtego pojemnika. Nie należy też wyrzucać go do odpadów zmieszanych. Styropianu budowlanego w ogóle nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, gdyż nie jest to odpad komunalny.

Inaczej jest ze styropianem opakowaniowym. Styropian np. po sprzęcie AGD powinien trafić do żółtego pojemnika, gdyż może zostać zutylizowany. Tak samo do żółtego pojemnika wyrzuca się czyste opakowania styropianowe po jedzeniu. Z kolei zabrudzone opakowania muszą znaleźć się w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.

Styropian budowlany – gdzie wyrzucić?

Chcąc zgodnie z prawem pozbyć się styropianu budowlanego, gdy sprzątamy po budowie czy remoncie, można zrobić jedną z trzech rzeczy.

Zamówić specjalną firmę odbierającą odpady poremontowe. Takich firm jest bardzo wiele w całej Polsce, wystarczy jedynie pamiętać o umówieniu się na odbiór odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby później nie czekać. Za odpowiednią opłatą firma dostarczy pojemnik na odpady poremontowe czy budowlane (w zależności od ich ilości można zamówić tzw. big bag lub kontener), a później w umówionym terminie go odbierze. Można też znaleźć firmy, które zabiorą styropian, gruz i inne tego typu odpady bezpośrednio z mieszkania lub domu. Samodzielnie zawieźć styropian do PSZOK-u. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, musi znajdować się w każdej gminie. Posiadacz odpadów na własną rękę i na własny koszt dostarcza je do PSZOK-u, gdzie są one bezpłatnie odbierane. Warto jednak zadzwonić do najbliższego PSZOK-u i upewnić się, że przyjmuje on styropian budowlany, gdyż nie wszystkie to robią. Trzeba też pamiętać o dość krótkich godzinach otwarcia wielu PSZOK-ów. Zachować czysty, nieuszkodzony styropian budowlany do późniejszego użycia. Odpowiednio przechowywany styropian (trzeba przede wszystkim trzymać go z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła) może przetrwać lata. Dzięki temu np. przy okazji termomodernizacji w przyszłości można mieć pod ręką styropian na ocieplenie domu.

Warto pamiętać, że absolutnie niedozwolone jest spalanie styropianu budowlanego w piecu czy ognisku. To nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim szkodliwe dla zdrowia, gdyż styropian zawiera w sobie wiele substancji chemicznych, które zdecydowanie nie powinny wraz z dymem znaleźć się w powietrzu, którym oddychamy.

Dlaczego PSZOK nie przyjmuje styropianu?

Rządowa strona naszesmieci.mos.gov.pl twierdzi, iż „każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak (...) odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe”. W praktyce niestety jest jednak inaczej. Część PSZOK-ów odmawia przyjmowania niektórych typów odpadów, w tym często właśnie m.in. styropianu budowlanego. Wynika to zwykle z różnego interpretowania tych samych przepisów przez gminy. Dlatego przed wybraniem się do PSZOK-u lepiej upewnić się, że wyprawa ma sens.

Warto również pamiętać, że PSZOK-i przyjmują odpady wyłącznie od mieszkańców, a nie od firm. Co więcej, nawet jeśli dany PSZOK przyjmuje odpady budowlane i poremontowe bez ograniczeń co do rodzaju, to może odmówić usługi, jeżeli ilość przywiezionych odpadów będzie podejrzanie duża (tj. sugerująca, że nie pochodzą z indywidualnego remontu czy budowy domu) albo przekraczająca normy PSZOK-u. Przykładowo w Warszawie jedna osoba może jednorazowo oddać do PSZOK-u odpady remontowe o wadze do 200 kg.

Warto także dodać, że działające w niektórych miastach Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na ogół nie przyjmują odpadów budowlanych. Osoby sprzątające po termomodernizacji domu czy remoncie muszą zatem wybrać się do stacjonarnego PSZOK-u.

