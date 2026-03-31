Zmienili układ wnętrz domu i zgarnęli wyróżnienie. Zobacz efekty remontu

Mieszkanie zostało wyraźnie podzielone na dwie strefy, lecz każda z nich została zaprojektowana tak, by zachować spójność. Zarówno w wykorzystaniu materiałów, jak i doborze barw: we wnętrzach dominuje minimalistyczna biel oraz szarości, ocieplone intensywniejszymi plamami kolorów i fakturą dębu.

Nowy podział wnętrz: prosto i funkcjonalnie

Obie strefy zostały zbudowane wokół trzonu - drewnianego bloku, w którym zostały ukryte szafy oraz pomieszczenia gospodarcze. Strefa dzienna jest przestronna i otwarta, brak tutaj ścianek działowych i innych elementów mogących optycznie pomniejszyć pokój. Wybrano szare sofy, sprzyjające relaksowi, zaplanowano też miejsce na duży stół, mogący pomieścić gości. Tuż za nim znajduje się kuchnia, schowana za zabudowaną wyspą kuchenną.

Część prywatna umieszczona jest po drugiej stronie korytarza, przy łazience. To tutaj zaplanowano sypialnię z ukrytą za ścianą garderobą. Utrzymana w szarościach łazienka została rozświetlona bielą ceramiki, a szklana ściana kabiny prysznicowej nie "zamyka" wnętrza.

Generalny remont mieszkania w stanie surowym

Mieszkanie zakupiono w stanie surowym i wykonano generalny remont. Założono nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne. Położono tynki i gładzie na istniejących już ścianach. W przestrzeni zabudowanego "trzonu" postawiono ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wykonano sufity z płyt gipsowo-kartonowych. Zadbano także o podłogi: wykonano wylewki, położono kafle i panele. Wszystkie meble do zabudowy wykonano na wymiar, dopasowując się do wizji architekta oraz nierównych wymiarów mieszkania.

Mieszkanie wyraźnie podzielono na dwie strefy: dzienną i prywatną, z sypialniami. Pomiędzy nimi znajduje się blok z pomieszczeniami gospodarczymi oraz szafami i miejscami do przechowywania

Blok dzielący mieszkanie na dwie części zbudowany został z płyt gipsowo-kartonowych

