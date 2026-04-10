Co zrobić z gruzem po remoncie domu albo mieszkania? Poznaj przepisy i ceny

Podczas remontu domu lub mieszkania powstaje dużo odpadów, które są ciężkie i zajmują dużo miejsca. Jednym z największych objętościowo i najcięższych jest gruz po wyburzonych ścianach czy schodach albo skutych wylewkach betonowych. Gdzie można oddać za darmo gruz remontowo-budowlany? Kiedy trzeba wynająć kontener albo big-bag na gruz?

Segregacja odpadów budowlanych

Zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami mieszkańców obowiązuje segregacja podstawowych odpadów komunalnych. Jednak wytwarzamy też odpady, których nie wolno umieszczać w pojemnikach do segregacji. W celu zbierania tej grupy odpadów w miastach i gminach funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tak zwane PSZOK-i. Gruz po remoncie domu, obejmujący beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty, można oddać bezpłatnie do takiego punktu. Trzeba to zrobić we własnym zakresie, choć są też punkty, które oferują odpłatnie usługę odbioru odpadów od mieszkańców.

Ile gruzu można oddać do PSZOK-u?

Punkty Selektywnej Zbiórki są przeznaczone dla mieszkańców, a nie dla firm remontowo-budowlanych. Dlatego podstawową kwestią jest, ile gruzu można oddać do PSZOK-u. W regulaminach jest mowa o ilościach wskazujących na pochodzenie z „drobnych prac remontowych” w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu. Niektóre punkty wprowadzają nawet zapisy typu: „w ilości nieprzekraczającej 2 ton w roku”, „do 300 kg na osobę rocznie” albo „do 1 m³”. Powyżej tych ilości PSZOK może odebrać gruz, ale za opłatą.

Pamiętać też należy, że PSZOK-i są przeznaczone dla mieszkańców danej gminy czy dzielnicy mających zawartą umowę na odbiór śmieci. Podczas odbioru odpadów należy przedstawić kody kreskowe przydzielone danej nieruchomości. Ilość i rodzaj oddanych odpadów jest ewidencjonowana.

Czego nie można oddać do PSZOK-u?

Punkty Selektywnej Zbiórki nie przyjmują odpadów budowlanych z azbestem, np. betonowo-azbestowych otulin do rur. Nie przyjmą również gruzu zanieczyszczonego substancjami, które można uznać za niebezpieczne.

Kiedy trzeba wynająć big-bag lub kontener na gruz?

Jeśli podczas remontu powstanie dużo gruzu, należy wynająć big-bag lub kontener na odpady budowlane. Dostarcza je i odbiera firma zajmująca się gospodarką odpadami. Jeśli gruzu nie będzie zbyt wiele, wystarczy big-bag o objętości 1 lub 2 m³. Przy większych ilościach trzeba zamówić kontener, który ma pojemność zwykle 2-7 m³. Im krócej kontener będzie stał na naszej działce, tym mniej zapłacimy. Można więc podczas remontu zbierać gruz do worków budowlanych (są one wykonane z grubszej tkaniny propylenowej). To pozwoli także oszacować jego ilość, czyli potrzebną pojemność kontenera. W chwili podstawienia kontenera ekipa go załaduje i wywiezie. Można też trzymać kontener na działce na przykład przez tydzień i stopniowo dokładać odpady. Firma od odpadów odbierze kontener w umówionym terminie.

Ile kosztuje odbiór gruzu?

Szukając firmy, która odbierze gruz, najlepiej wybrać położoną jak najbliżej, bo opłaty rosną w miarę wzrostu odległości (cenniki są często strefowe). Oto przykładowe ceny brutto:

wywóz gruzu z załadunkiem – od 260 zł/m³,

– od 260 zł/m³, big bag 1 m³ na 7 dni - 230-290 zł.

- 230-290 zł. kontener 2-3 m³ na 5-7 dni – cena 420-670 zł,

– cena 420-670 zł, kontener 5 m³ na 5-7 dni – cena 730-860 zł,

– cena 730-860 zł, kontener 7 m³ na 5-7 dni – cena 860-1000 zł.