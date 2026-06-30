To przez okna włamywacze najczęściej próbują dostać się do domu

Sezon urlopowy to czas odpoczynku dla domowników, ale jednocześnie okres wzmożonej aktywności włamywaczy. Policyjne statystyki od lat pokazują podobny schemat – sprawcy szukają domów, które wyglądają na opuszczone. Kilka dni bez śladów codziennego życia często wystarcza, by zwrócić ich uwagę.

Wbrew obiegowym opiniom, problemem nie zawsze są drzwi wejściowe. Znacznie częściej celem stają się okna na parterze, drzwi tarasowe i okna piwniczne ukryte od strony ogrodu. Są mniej widoczne dla sąsiadów i łatwiej dostać się do nich bez wzbudzania podejrzeń.

Znaczenie mają nie tylko same okna, ale również zastosowane okucia, szyby i zabezpieczenia. Im wyższa klasa odporności na włamanie, tym więcej czasu potrzebuje intruz na sforsowanie przeszkody. A czas jest jednym z najważniejszych czynników odstraszających. Włamywacze zwykle szukają łatwego celu i rezygnują, gdy dostanie się do środka wymaga większego wysiłku lub generuje hałas.

Dodatkową ochronę mogą zapewnić rolety zewnętrzne, oświetlenie posesji czy czujniki otwarcia okien połączone z alarmem.

Przed wyjazdem sprawdź te 7 rzeczy. Zajmie ci to pół godziny

1. Zamknij wszystkie okna i drzwi

Nie tylko te na parterze. Przed wyjazdem warto sprawdzić również okna dachowe, piwniczne, łazienkowe czy gospodarcze. Nawet niewielkie uchylenie może ułatwić sforsowanie okna.

2. Nie zostawiaj pełnej skrzynki pocztowej

Przepełniona skrzynka to jeden z najbardziej oczywistych sygnałów nieobecności domowników. Jeśli wyjeżdżasz na dłużej, poproś zaufaną osobę o regularne opróżnianie korespondencji.

3. Zadbaj o pozory codziennego życia

Wieczorne światło w salonie czy kuchni może skutecznie sugerować, że ktoś jest w domu. Pomagają w tym proste programatory czasowe lub systemy inteligentnego sterowania oświetleniem.

4. Nie opuszczaj rolet na cały tydzień

Dom z całkowicie zasłoniętymi oknami przez wiele dni również wygląda podejrzanie. Znacznie lepiej sprawdza się automatyczne sterowanie, które naśladuje codzienny rytm mieszkańców.

5. Nie zapominaj o ogrodzie

Nieskoszona trawa, zalegające ulotki czy gazety przed wejściem mogą sygnalizować, że właściciele wyjechali. Warto poprosić sąsiada lub rodzinę o sporadyczną kontrolę posesji.

6. Włącz alarm i sprawdź monitoring

Przed wyjazdem upewnij się, że system działa prawidłowo, a powiadomienia trafiają na telefon. To dobry moment na sprawdzenie stanu baterii w czujnikach i kamerach.

7. Zostaw kontakt do siebie

Zaufany sąsiad lub członek rodziny powinien wiedzieć, kiedy wracasz i jak się z tobą skontaktować w razie nieprzewidzianej sytuacji.

Autor: NETATMO/ Materiały prasowe Czujnik otwierania okna

Autor: NETATMO/ Materiały prasowe Oświetlenie z czujnikiem ruchu

Autor: YALE/ Materiały prasowe Inteligentna kamera zewnętrzna, zapewnia podgląd na żywo

Tych błędów lepiej nie popełniać. Mogą zdradzić, że nikogo nie ma w domu

Jednym z najczęstszych błędów jest publikowanie relacji z wyjazdu w czasie rzeczywistym. Zdjęcie z lotniska, meldunek w hotelu czy oznaczenie lokalizacji mogą nieświadomie informować, że dom stoi pusty. Specjaliści od bezpieczeństwa od lat radzą, by zdjęcia z wakacji publikować dopiero po powrocie. Dotyczy to zwłaszcza publicznych profili w mediach społecznościowych.

Warto także unikać ustawiania automatycznych odpowiedzi e-mail z dokładną datą powrotu. Lepiej zastosować neutralny komunikat, który nie zdradza długości nieobecności. Przed wyjazdem dobrze jest również schować z pola widzenia cenne przedmioty. Laptop stojący przy oknie, kluczyki samochodowe pozostawione na komodzie czy kosztowności widoczne przez szybę mogą stać się dodatkową zachętą dla złodzieja.

I jeszcze jedna zasada, która mimo upływu lat pozostaje aktualna: zapasowy klucz pod wycieraczką lub w doniczce nie jest zabezpieczeniem. To jedno z pierwszych miejsc sprawdzanych przez włamywaczy.

Po powrocie nie rozpakowuj walizek od razu. Najpierw sprawdź dom

Po powrocie warto najpierw obejść dom i sprawdzić stan okien, drzwi tarasowych oraz zamków. Zwróć uwagę na ślady podważania, uszkodzenia okuć czy inne nietypowe oznaki ingerencji. Jeżeli cokolwiek wzbudzi niepokój, najlepiej nie dotykać podejrzanych miejsc i skontaktować się z policją. Dopiero po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, można spokojnie wrócić do codzienności.

Dobrze zabezpieczony dom nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa, ale znacząco ogranicza ryzyko. Przed wakacjami często wystarczy kilkadziesiąt minut przygotowań, by później odpoczywać bez ciągłego sprawdzania telefonu i zastanawiania się, co dzieje się pod nieobecność domowników.

Autor: NETATMO/ Materiały prasowe Inteligentna syrena wewnętrzna, bezprzewodowa,