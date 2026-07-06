W Chochołowie wpisanym na listę UNESCO każdego roku gospodynie myją drewniane elewacje domów. Ta tradycyjna „myjocka” znana jest na całym Podhalu. Dlatego drewno na większości domów jest wciąż jasne i czyste, mimo że większość chałup ma już grubo ponad sto lat. Woda z mydłem działa cuda, bo nie tylko czyści drewniane bale, ale pokrywa je niewidzialną powłoką odpychającą wodę i konserwuje – stają się biologicznie niestrawne dla szkodników. Warto wziąć przykład z Chochołowa.

Murator Ogroduje #2: Czyszczenie elewacji Materiał sponsorowany

Zanieczyszczenia na elewacji – skąd się biorą?

Woda i rozpuszczone w niej substancje oraz związki chemiczne z powietrza to główni winowajcy powstawania zabrudzeń na elewacjach. Wiele z nich powstaje pod wpływem zacieków, które osadzają naloty różnego pochodzenia. Trzeba je usuwać najszybciej, jak to możliwe ze względu na możliwość wniknięcia zabrudzenia w strukturę materiału elewacji.

Powodem zabrudzeń i nalotów jest także sam materiał elewacji. Popularne materiały tynków o rowkowanej strukturze, których jednym z reprezentantów jest tzw. kornik to generatory zanieczyszczeń wszelkiego typu. Na elewacjach z niedostatecznym przewietrzaniem i dostępem słońca rozwijają się na takich tynkach glony, a czasami i mech.

Niekiedy zabrudzenia wręcz przeciwnie powstają w wyniku braku naturalnego zmywania ścian pod wpływem opadów. Z takimi przypadkami mamy do czynienia pod wszelkiego rodzaju miejscami osłoniętych dachami i zadaszeniami. Są chronione przed wilgocią, ale naturalnie z czasem niespłukiwane po prostu ulegają zabrudzeniu.

Mycie elewacji – woda, szczotka i środki myjące

Na zszarzałe ściany wystarczy woda ze środkiem myjącym – może to być płyn do mycia naczyń, mydło, środek do prania bielizny. Kiedyś do tego zabiegu stosowana była jedynie szczotka ryżowa z mocnym i odpornym na ścieranie włosiem. Dzisiaj pomocnym narzędziem jest myjka ciśnieniowa. Można też połączyć siły tradycji i nowoczesności, stosując obie metody. Na początku wstępne mycie myjką ciśnieniową, potem szczotką, a na końcu znowu myjką spłukanie już czystą wodą. Posługiwanie się myjką wymaga wprawy, a przynajmniej przetestowania na małym fragmencie ściany ustawienia odpowiedniego ciśnienia. Powinno usuwać zabrudzenie, ale nie prowadzić do niszczenia wierzchniego materiału elewacji. Dotyczy to szczególnie powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych lub materiału elewacyjnego w słabszej kondycji. Zbyt duże ciśnienie może uszkodzić elewację.

Szczotka jest bardzo pomocnym narzędziem, gdyż działa na większej powierzchni zmywania, Jej użycie spowalnia proces, ale jednocześnie zwiększa dokładność. Użycie samej myjki przez niedoświadczoną osobę może spowodować powstanie smug i pasów.

Chemia na trudniejsze zabrudzenia elewacji

To trochę jak wywabianie plam z tkanin, ale na większej powierzchni. Aby skutecznie je przeprowadzić, trzeba znać z czego pochodzi to zabrudzenie. Tłuste zaplamienia z kominów, produkty utleniania się materiałów, np. rynien i elementów mocujących, glony trzeba usuwać za pomocą środków chemicznych dostępnych w sklepach.

Najczęściej aplikacja polega na spryskaniu lub nałożeniu preparatu na powierzchnie zabrudzone lub zaatakowane przez biologiczne naloty i odczekanie, aż zadziała. Po wyznaczonym czasie trzeba oczyścić powierzchnię szczotką z dodatkiem wody ze środkiem myjącym, a następnie spłukać. Po zabiegu usuwającym trudniejsze zabrudzenia można przystąpić do zmywania elewacji zwykłymi metodami.

Wykwity na elewacji – przyczyna tkwi w środku

W przypadku wykwitów to materiał zabrudzeń pochodzi z wewnątrz muru. W wyniku braku działania może doprowadzić do zniszczenia materiału elewacji. Często powstaje w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci w murze przez uszkodzoną hydroizolację. Tutaj mycie niewiele pomoże i trzeba sięgnąć po bardziej brutalne metody. Nie obędzie się jednak bez wizyty specjalisty z branży, który zdiagnozuje przyczynę.

Wykwity często pojawiają się na ścianach pokrytych kamieniem, cegłą klinkierową lub okładzinami ceramicznymi. To wynik zastosowania złej technologii przez wykonawcę. W wyniku oddziaływania wody opadowej powoduje to wypłukiwanie węglanu wapnia, który w wyniku odparowania tworzy na powierzchni biały osad. Remedium na ten problem jest zastosowanie środka hydrofobizującego mur, który zatrzymuje wodę na powierzchni (opis w kolejnym akapicie). Najpierw jednak trzeba usunąć wykwity ze ściany przy pomocy wilgotnej gąbki lub szczotki – do bardziej utrwalonego osadu można użyć octu. Jeśli jednak osad nie schodzi, potrzeba specjalnego środka do usuwania na bazie kwasów organicznych dostępnego w sklepach z chemią budowlaną.

Hydrofobizacja i ochrona przed biologicznymi nalotami

Przy zabiegach konserwacyjnych ścian trzeba je zabezpieczyć przed chłonięciem wilgoci opadowej. Można temu zaradzić stosując środki hydrofobowe, które tworzą na powierzchni ściany niewidzialną błonę, która zapobiega zwilżaniu przez wodę. Taki środek powinno się zastosować w przypadku chłonnych materiałów, np. tynków wapiennych, cementowych, drewna, aby zabezpieczyć ich powierzchnie przed wnikaniem wody. Zabieg nie jest wieczny i trzeba go powtarzać, a informacja o trwałości powłoki powinna znajdować się w informacjach technicznych. Są dostępne także preparaty tego typu, które zabezpieczają również przed graffiti. Powierzchnia zabezpieczona takim preparatem nie pozwala na wniknięcie farby, którą wykonane jest graffiti – można ją zmyć z powierzchni odpowiednim środkiem, rozpuszczalnikiem, jaki stosuje się farbach do graffiti.

W miejscach, z których usunięte zostały naloty biologiczne: pleśnie, algi i glony warto zastosować środki, które zabezpieczą chemicznie ścianie przed inwazją "obcych". Takie biobójcze środki do zastosowań na elewacje z różnych materiałów są dostępne w handlu. Pamiętać jednak trzeba, że zarówno hydrofobizacja, jak i impregnacja przeciw biologicznym intruzom działa czasowo i trzeba ją powtarzać, np. co dwa lata. Informacja o trwałości ochrony jest na każdym opakowaniu takiego środka.

Najczęstsze przyczyny zacieków: nieszczelne rynny i wady konstrukcyjne parapetów

Zanim przystąpimy do usuwania zacieków, warto zidentyfikować ich źródło, aby problem nie powracał. Bardzo często winowajcą jest niesprawny lub zapchany system rynnowy. Zalegające w nim liście i zanieczyszczenia powodują, że woda podczas opadów przelewa się przez krawędź rynny i spływa po ścianie skoncentrowanymi strugami. Taki stan nie tylko prowadzi do powstawania nieestetycznych, pionowych smug, ale również do punktowego zawilgocenia muru, co w dłuższej perspektywie może osłabić strukturę tynku.

Inną, często pomijaną przyczyną, są wady konstrukcyjne obróbek blacharskich, zwłaszcza parapetów i gzymsów. Jeśli brakuje im odpowiedniego spadku lub specjalnego podcięcia, zwanego kapinosem, woda opadowa podcieka pod ich krawędź i zamiast skapywać z dala od ściany, spływa bezpośrednio po niej. W ten sposób powstają charakterystyczne zacieki tuż pod elementami wykończeniowymi, które z czasem stają się coraz trudniejsze do usunięcia.

Samodzielne mycie czy usługa profesjonalna – kiedy warto zatrudnić fachowców?

Samodzielne mycie elewacji może być skuteczne w przypadku powierzchownych zabrudzeń atmosferycznych na niewielkiej powierzchni. Jeśli jednak mamy do czynienia z uporczywymi plamami, rozległymi zaciekami lub delikatnym rodzajem tynku, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej firmy. Fachowcy dysponują specjalistycznym sprzętem, który pozwala precyzyjnie regulować ciśnienie i temperaturę wody, minimalizując ryzyko uszkodzenia fasady.

Kluczową przewagą specjalistów jest doświadczenie w diagnozowaniu problemu i dobieraniu odpowiednich środków chemicznych. Profesjonalna ocena stanu elewacji pozwala nie tylko skutecznie usunąć zabrudzenia, takie jak rdza, wykwity solne czy naloty biologiczne, ale również doradzić w kwestii impregnacji i konserwacji. Choć samodzielne działanie jest tańsze, zlecenie pracy fachowcom daje gwarancję trwałego efektu i bezpieczeństwa, chroniąc przed kosztownymi w skutkach błędami.

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