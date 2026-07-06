Gryzek (psotnik) w domu. Nie niszczy drewna, ale może ostrzegać przed większym problemem

Niewielki owad o długości zaledwie 1–2 mm rzadko wzbudza większe zainteresowanie. Gdy jednak zaczyna pojawiać się na ścianach, parapetach, książkach czy w szafkach kuchennych, wielu właścicieli mieszkań zastanawia się, skąd się wziął i czy może być groźny.

Najczęściej jest to gryzek, potocznie nazywany psotnikiem. Choć nie gryzie ludzi, nie przenosi chorób i nie uszkadza drewnianych elementów konstrukcyjnych, jego obecność nie jest przypadkowa. W wielu przypadkach stanowi sygnał, że w domu panują warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i grzybów mikroskopowych.

Czym jest gryzek?

Gryzki to niewielkie owady należące do rzędu Psocodea. W Polsce występuje wiele gatunków żyjących zarówno na zewnątrz, jak i w budynkach. Dorosłe osobniki mają zwykle od 1 do 2 mm długości. Ich ciało jest miękkie, jasnobeżowe, kremowe lub brązowawe, a głowa wyposażona jest w długie, cienkie czułki. Większość gatunków spotykanych w mieszkaniach nie lata – porusza się szybko po różnych powierzchniach, dlatego łatwo zauważyć je na ścianach lub półkach.

Jak rozpoznać psotnika?

Charakterystyczne cechy gryzka to:

długość około 1–2 mm

jasnobrązowe lub żółtawe ubarwienie

wydłużone, miękkie ciało

stosunkowo duża głowa z długimi czułkami

szybkie poruszanie się

Ze względu na niewielkie rozmiary bywa mylony z młodymi karaczanami, wciornastkami czy innymi drobnymi owadami.

Autor: dmf87/ Getty Images Gryzek (psotnik). Jego obecność może wskazywać na nadmierną wilgotność, rozwój pleśni lub problemy z wentylacją budynku

Autor: Andy Murray/ CC BY-SA 2.0 Nimfa gryzka psotnika

Skąd biorą się gryzki w domu?

Najczęściej trafiają do mieszkań przypadkowo – przez otwarte okna, szczeliny wentylacyjne lub wraz z kartonami, książkami, opakowaniami czy produktami spożywczymi. O tym, czy pozostaną w domu na dłużej, decydują jednak warunki panujące we wnętrzu.

Gryzki żywią się przede wszystkim mikroskopijnymi grzybami, pleśniami, glonami oraz substancjami organicznymi znajdującymi się na papierze, klejach introligatorskich czy resztkach roślinnych. Wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi takiego pokarmu, dlatego owady często pojawiają się tam, gdzie występuje zawilgocenie. Nie oznacza to, że sam gryzek powoduje powstawanie pleśni. Jest raczej jej naturalnym „towarzyszem”.

Gdzie można je spotkać?

Najczęściej występują:

w łazienkach

kuchniach

spiżarniach

pralniach

piwnicach

za meblami ustawionymi przy chłodnych ścianach

na regałach z książkami

w kartonach i archiwach

Stosunkowo często pojawiają się również w nowych domach i mieszkaniach, które nie zdążyły jeszcze całkowicie wyschnąć po zakończeniu robót budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza budynków, w których wykonano niedawno tynki lub wylewki.

Czy gryzek jest groźny?

Dla ludzi nie stanowi zagrożenia. Nie gryzie, nie pasożytuje na człowieku ani zwierzętach domowych i nie jest uznawany za wektor chorób. Nie należy go również mylić z owadami technicznymi niszczącymi drewno, takimi jak kołatki czy spuszczele. Gryzki nie odżywiają się drewnem konstrukcyjnym. Mogą natomiast żerować na rozwijających się na jego powierzchni grzybach i pleśniach. Przy dużej liczebności mogą uszkadzać papier, stare książki, tapety lub produkty spożywcze przechowywane w wilgotnych warunkach.

Dlaczego ich obecność może świadczyć o problemie z budynkiem?

Dla właściciela domu znacznie ważniejsza od samego owada jest przyczyna jego pojawienia się. Jeżeli gryzki występują regularnie lub ich liczba rośnie, warto sprawdzić, czy w budynku nie występują:

nadmierna wilgotność powietrza

nieskuteczna wentylacja

mostki termiczne powodujące wykraplanie się pary wodnej

nieszczelności instalacji wodnej

zawilgocone ściany lub stropy

lokalne ogniska pleśni

Usunięcie tych problemów zwykle prowadzi również do ograniczenia liczebności gryzków.

Jak skutecznie pozbyć się gryzków?

Walka z gryzkami powinna zacząć się od usunięcia przyczyny ich pojawienia się, a nie od zwalczania samych owadów. Warto regularnie wietrzyć mieszkanie i zadbać o sprawnie działającą wentylację, która pomaga odprowadzać nadmiar wilgoci. Jeśli problem wynika z przecieków instalacji, nieszczelnego dachu lub zawilgoconych ścian, konieczne jest usunięcie usterek i osuszenie przegród budowlanych.

Należy również zlikwidować ogniska pleśni, stosując odpowiednie preparaty zgodnie z zaleceniami ich producentów. Dobrym rozwiązaniem jest także przechowywanie żywności, książek i dokumentów w suchych miejscach oraz unikanie gromadzenia wilgotnych kartonów czy papieru.

W pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza utrzymuje się na wysokim poziomie, pomocny może okazać się osuszacz powietrza. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi usunięcia źródła zawilgocenia. Dopiero wyeliminowanie przyczyny sprawia, że warunki przestają sprzyjać rozwojowi gryzków, a problem zwykle ustępuje samoistnie.

Czy warto stosować środki owadobójcze?

Preparaty owadobójcze mogą ograniczyć liczbę gryzków, ale nie rozwiązują źródła problemu. Jeżeli w domu nadal utrzymuje się zawilgocenie, po pewnym czasie owady mogą pojawić się ponownie. Z tego powodu specjaliści zalecają traktowanie chemicznych metod zwalczania jako rozwiązania uzupełniającego, stosowanego dopiero po usunięciu przyczyn sprzyjających ich rozwojowi.

Gryzek to przede wszystkim sygnał ostrzegawczy

Sam gryzek nie jest groźnym szkodnikiem. Znacznie ważniejsze jest to, że jego obecność może wskazywać na nadmierną wilgotność, rozwój pleśni lub problemy z wentylacją budynku. Dlatego zamiast skupiać się wyłącznie na zwalczaniu owadów, warto sprawdzić stan techniczny pomieszczeń. W wielu przypadkach usunięcie przyczyny zawilgocenia sprawia, że gryzki znikają samoistnie i nie pojawiają się ponownie.