Na internetowej grupie Muratora - "Gdybym budował drugi raz..." pojawiło się niedawno pytanie właściciela nowo wybudowanego, jeszcze niezamieszkanego domu. W drewnianych elementach zauważył niewielkie otwory i zaczął podejrzewać, że konstrukcję zaatakował spuszczel pospolity. Taki scenariusz może zaskakiwać – wielu inwestorów uważa, że szkodniki drewna pojawiają się wyłącznie w starych budynkach.

Tymczasem problem może dotyczyć także nowych domów, jeśli do budowy wykorzystano drewno, w którym znajdowały się jaja lub larwy owadów, albo materiał nie został właściwie zabezpieczony. Czy rzeczywiście każdy taki przypadek oznacza obecność spuszczela? Wyjaśniamy, na jakie objawy zwrócić uwagę i kiedy warto skonsultować stan drewna ze specjalistą.

Spuszczel pospolity – co to za szkodnik drewna?

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) to chrząszcz z rodziny kózkowatych, który jest jednym z najbardziej znanych szkodników niszczących drewno użytkowe. Nie dorosły owad jest jednak największym zagrożeniem, lecz jego larwy. To one przez wiele lat drążą korytarze wewnątrz drewna, osłabiając jego strukturę.

Spuszczel szczególnie chętnie zasiedla drewno iglaste, zwłaszcza sosnowe i świerkowe. Z tego powodu często pojawia się w elementach konstrukcyjnych domów:

więźbie dachowej

belkach stropowych

drewnianych ścianach i konstrukcjach

starych domach drewnianych

niektórych drewnianych elementach wyposażenia

Największy problem polega na tym, że przez długi czas może pozostawać niezauważony. Drewno z zewnątrz wygląda dobrze, a uszkodzenia rozwijają się w jego środku.

Jak wygląda spuszczel pospolity?

Dorosły spuszczel to dość duży chrząszcz – zwykle osiąga od około 10 do 25 mm długości. Ma wydłużone ciało, ciemnobrązowe lub czarne ubarwienie oraz charakterystyczne czułki. Sam chrząszcz żyje stosunkowo krótko i nie powoduje takich szkód jak larwy. To właśnie larwy, które pozostają ukryte w drewnie nawet przez kilka lat, odpowiadają za niszczenie konstrukcji.

Jak rozpoznać, że drewno zaatakował spuszczel pospolity?

Nie każda dziurka w drewnie oznacza obecność spuszczela. Podobne ślady mogą pozostawiać także inne owady żerujące w drewnie. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych oznak. Najczęstsze ślady obecności spuszczela to:

okrągłe lub owalne otwory wylotowe w drewnie

wysypująca się mączka drzewna przypominająca drobne trociny

podłużne korytarze widoczne po odsłonięciu drewna

osłabienie struktury elementów drewnianych

odgłosy żerowania larw w spokojnych, cichych pomieszczeniach

Szczególnie dokładnie warto sprawdzić miejsca trudno dostępne: poddasze, okolice więźby dachowej, belki stropowe oraz elementy starego drewnianego domu.

Autor: Chris Dorney/ Getty Images Jeżeli widzisz takie dziurki i mączkę drzewną to prawdopodobnie masz w domu spuszczela

Autor: Tomasz Klejdysz/ Getty Images Larwa chrząszcza z rodziny kózkowatych

Czy spuszczel pospolity może zniszczyć drewniany dom?

Spuszczel jest uznawany za poważnego szkodnika drewna, ale nie oznacza to, że każda jego obecność prowadzi do natychmiastowego zagrożenia dla budynku. Skala szkód zależy przede wszystkim od:

liczby larw

czasu trwania żerowania

rodzaju i grubości elementów drewnianych

miejsca występowania owada

Największe znaczenie ma sytuacja, gdy spuszczel zasiedli elementy konstrukcyjne, takie jak więźba dachowa lub belki nośne. Wtedy długotrwałe żerowanie może zmniejszyć ich wytrzymałość. Jeżeli pojawiają się podejrzenia, że owad zaatakował konstrukcję budynku, warto skonsultować stan drewna ze specjalistą.

Spuszczel a kornik – czym różnią się te szkodniki?

Spuszczel i kornik są często mylone, ponieważ oba kojarzą się z niszczeniem drewna. To jednak różne owady. Korniki są przede wszystkim związane z drzewami rosnącymi w lesie i świeżym drewnem. Spuszczel pospolity jest natomiast typowym szkodnikiem drewna już wykorzystanego – między innymi w budynkach. W praktyce określenie „kornik w domu” często odnosi się ogólnie do różnych owadów niszczących drewno, ale prawidłowe rozpoznanie ma znaczenie przy wyborze metody zwalczania.

Jak pozbyć się spuszczela pospolitego?

Sposób zwalczania zależy od miejsca występowania szkodnika i stopnia uszkodzenia drewna. Preparaty do zwalczania owadów w drewnie. Przy niewielkim problemie stosuje się specjalistyczne preparaty owadobójcze przeznaczone do drewna. Ważne jest jednak, aby stosować je zgodnie z instrukcją producenta. Samo naniesienie środka na powierzchnię drewna może nie wystarczyć, ponieważ larwy znajdują się głęboko w materiale.

Profesjonalne zwalczanie spuszczela

Jeżeli owad występuje w elementach konstrukcyjnych domu, często konieczne są bardziej zaawansowane metody, między innymi:

głęboka impregnacja drewna

wprowadzanie preparatu do wnętrza elementów

specjalistyczne zabiegi wykonywane przez firmy zajmujące się dezynsekcją drewna

wymiana najbardziej uszkodzonych fragmentów konstrukcji

Przed wyborem metody warto określić rzeczywistą skalę problemu. Nie zawsze pojedyncze otwory oznaczają konieczność kosztownego remontu.

Czy domowe sposoby na spuszczela działają?

W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących stosowania octu, olejów czy innych domowych preparatów. Nie są to jednak metody, które pozwalają skutecznie zwalczyć larwy znajdujące się głęboko w drewnie. Problem ze spuszczelem polega na tym, że szkodnik przez długi czas pozostaje ukryty. Skuteczna metoda musi dotrzeć do miejsc, w których znajdują się larwy.

Jak zabezpieczyć drewno przed spuszczelem?

Najlepszym sposobem ochrony jest profilaktyka. Warto:

stosować drewno odpowiednio zabezpieczone przed owadami

regularnie kontrolować drewniane elementy konstrukcji

reagować na pierwsze oznaki uszkodzeń

dbać o odpowiednią wilgotność w budynku

Szczególnej uwagi wymagają stare domy drewniane oraz budynki, w których przez lata nie wykonywano kontroli ani impregnacji drewna.

Autor: Philippe Fritsch / Getty Images To właśnie spuszczel pospolity a nie kornik jest odpowiedzialny za szkody w drewnianych elementach w domu