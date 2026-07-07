Zakleszczotek książkowy w domu. Wygląda jak miniaturowy skorpion – sprawdź, co oznacza jego obecność

Olga Kass
Olga Kass
2026-07-07 22:09

Ma kilka milimetrów długości, szczypce jak miniaturowy skorpion i często wywołuje niepokój, gdy pojawi się na ścianie, półce z książkami czy parapecie. Zakleszczotek książkowy nie jest groźnym szkodnikiem – nie gryzie ludzi i nie niszczy domu. Jego obecność może jednak podpowiedzieć, że warto sprawdzić wilgotność i wentylację.

Zakleszczotek książkowy ze szczypcami na kartce papieru. O tym pożytecznym pajęczaku przeczytasz na Muratordom.
Autor: Henrik_L/ Getty Images Zakleszczotek książkowy wygląda jak mały skorpion

Wygląda groźnie, ale jest sprzymierzeńcem człowieka

Pierwsza reakcja zwykle jest taka sama: „Czy to mały skorpion?”. Rzeczywiście, zakleszczotek książkowy (Chelifer cancroides) ma charakterystyczne szczypce i przypomina miniaturową wersję skorpiona. Jest jednak od niego wielokrotnie mniejszy – osiąga zaledwie 3–5 mm długości – i nie ma jadowego kolca.

Co więcej, nie jest szkodnikiem. To pajęczak polujący na roztocza, psotniki, larwy niewielkich owadów i inne drobne bezkręgowce. Dawniej często spotykano go w bibliotekach i archiwach, gdzie ograniczał liczebność organizmów uszkadzających papier. Stąd właśnie wzięła się jego nazwa.

Czy zakleszczotek książkowy gryzie?

To jedno z najczęściej wpisywanych pytań w wyszukiwarkę. Dobra wiadomość jest taka, że zakleszczotek nie pasożytuje na człowieku. Nie żywi się krwią, nie przenosi chorób i nie szuka kontaktu z ludźmi. Może użyć szczypiec wyłącznie wtedy, gdy zostanie przypadkowo przyciśnięty do skóry. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Skąd bierze się zakleszczotek książkowy?

Pojedynczy osobnik może trafić do domu zupełnie przypadkowo – wraz ze starymi książkami, kartonami, meblami, drewnem opałowym czy przedmiotami przyniesionymi z piwnicy lub strychu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zakleszczotki pojawiają się regularnie. Najczęściej sprzyjają temu:

  • podwyższona wilgotność powietrza
  • ograniczona wymiana powietrza
  • zawilgocone piwnice i schowki
  • rozwój roztoczy i psotników, które stanowią jego pokarm

To ważne rozróżnienie. Zakleszczotek nie żywi się pleśnią, ale częściej występuje tam, gdzie wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi drobnych organizmów, na które poluje.

Zakleszczotek
Autor: Kasey Decker/ Getty Images

Czy jego obecność oznacza problem z domem?

Nie zawsze. Jeśli zauważysz jednego zakleszczotka, najprawdopodobniej nie ma powodów do niepokoju. Jeżeli jednak pojawia się regularnie lub widujesz kilka osobników w różnych pomieszczeniach, warto potraktować to jako sygnał do sprawdzenia warunków panujących w budynku. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

Sam zakleszczotek nie jest problemem. Problemem może być nadmierna wilgoć, która sprzyja również rozwojowi pleśni.

Sprawdź wilgotność, zanim sięgniesz po środki owadobójcze

W wielu przypadkach właściciele mieszkań od razu szukają preparatów na owady. Tymczasem znacznie rozsądniej jest najpierw sprawdzić mikroklimat w pomieszczeniach. Pomóc może prosty elektroniczny higrometr, który kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Optymalna wilgotność powietrza w domu wynosi zazwyczaj 40–60%. Krótkotrwały wzrost po kąpieli lub gotowaniu jest zjawiskiem normalnym. Jeśli jednak wilgotność przez wiele godzin lub dni utrzymuje się powyżej około 60–65%, warto poszukać przyczyny. Może nią być m.in.:

  • niedrożna wentylacja
  • brak nawiewników w szczelnych oknach
  • suszenie prania bez wietrzenia
  • mostki termiczne powodujące wykraplanie pary wodnej
  • nieszczelna instalacja wodna
  • zawilgocenie ścian po zalaniu

Jak pozbyć się zakleszczotka książkowego?

Warto przede wszystkim regularnie wietrzyć pomieszczenia i sprawdzać, czy wentylacja działa prawidłowo. Istotne jest także utrzymywanie właściwej wilgotności powietrza oraz usunięcie przyczyn zawilgocenia, takich jak nieszczelności, przecieki czy problemy z wymianą powietrza.

Pomocne będzie również dokładne odkurzanie trudno dostępnych miejsc – szczelin za meblami, półek z książkami, narożników i zakamarków, w których mogą gromadzić się drobne organizmy stanowiące pokarm zakleszczotka. Książki, dokumenty i inne papierowe przedmioty najlepiej przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zakleszczotek książkowy
Autor: Henrik_L/ Getty Images Zakleszczotek książkowy