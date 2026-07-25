Tych urządzeń nie wyłączaj z prądu. Pozostaw je w gniazdku, nawet jeśli wyjeżdżasz na urlop

Konstrukcja wielu urządzeń dostosowana jest do pracy 24 godzin na dobę. Odcinanie energii może często prowadzić do ich nieprawidłowej pracy lub wręcz szybszego zużycia czy uszkodzenia. Zamiast oszczędności, można stracić.

Jakich urządzeń nie należy wyłączać z prądu? Pozostaw je włączone, nawet jeśli wyjeżdżasz na dłużej.

Urządzenia chłodnicze zawsze w gniazdku!

Lodówka i zamrażarka, nawet jeśli są pusta powinny być podłączone do gniazdka cały czas. Wyłączanie na dłuższy czas układu chłodniczego, który został skonstruowany do pracy ciągłej powoduje możliwość powstania awarii po dłuższym przestoju. Praca pompy i urządzeń wspomagających i ciągły obieg czynnika chłodzącego to gwarant niezawodnego działania. To dzięki stałej pracy zapewnione jest m.in. właściwe działanie wszystkich elementów sprężarki. Bardziej oszczędne jest ustawienie pracy chłodziarki na tryb minimalny niż jej wyłączenie.

Routery i modemy - nie wyłączaj!

Wiele osób wyłącza je nawet na noc, a są to urządzenia które mają pracować całą dobę. Często są z nimi połączone inne sprzęty elektroniczne i AGD, nie mówiąc o systemie inteligentnego domu czy urządzeniach alarmowych. Bez połączenia z domową siecią stają się bezużyteczne. Routery i modemy w czasie pracy automatycznie się aktualizują, więc nawet jeśli z nich nie korzystamy pobierają oprogramowanie i wykonują szereg czynności potrzebnych do ich prawidłowej pracy. Dodatkowo także odłączenie od prądu może wymagać ponownej konfiguracji połączonych z nim sieciowo urządzeń domowych.

Telewizory OLED

Te nowoczesne urządzenia zapewniające obraz wyjątkowej jakości wymagają stałego podłączenia do gniazdka. Aby obraz na ich matrycach zachwycał rozdzielczością i kolorami zaprogramowano w nich okresowe przeglądy i prace serwisowe, które przeprowadza zainstalowany w nich system. Wyłączenie spowoduje brak możliwości wykonania tych czynności. W skrajnym przypadku może spowodować utratę najlepszych cech tego sprzętu lub uszkodzenie.

Drukarki atramentowe

Drukarka atramentowa jest przystosowana do ciągłej gotowości i pracy. Możliwe jest to dzięki zainstalowanej funkcji samooczyszczania się głowicy drukującej. Nawet kiedy nie drukuje się przez dłuższy czas tusz w głowicy nie zasycha, bo drukarka podłączona do prądu ma zaprogramowane oczyszczanie się głowicy. Kiedy ją wyłączymy z prądu nie ma tej możliwości. W ten sposób można doprowadzić do zaschnięcia tuszu w głowicy, co po włączeniu spowoduje utratę jakości wydruku i potrzebę wymiany głowicy.

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