Modern barn to światowy trend, którego popularność od lat podkreślają liczne inwestycje pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Nowoczesna stodoła, dom-stodoła we wszystkich językach świata brzmi modnie. To idea domu, która daje się obrabiać, przekształcać i tworzyć naprawdę efektowne rezultaty nawet w mikroskali. Architekci potrafią z niewielkiej powierzchni zabudowy wycisnąć naprawdę maksimum. Mały dom w tej formie także może wyglądać bardzo efektownie.

Mała stodoła z czterema sypialniami

A107N Osiągalny N zgodnie z nazwą jest domem niskokosztowym. Dzięki wyważonym proporcjom bardzo zyskuje, a jeszcze bardziej za sprawą dobranych do jego skali materiałom wykończeniowym. Elewacja frontowa zwraca uwagę szklanym daszkiem i efektownym drewnianym oszalowaniem pomiędzy drzwiami wejściowymi a oknem. Dodatkowy efekt wizualny osiągnięto dzięki zastosowaniu naświetli przy drzwiach.

Dach bez okapów z profili blachy łączonej na rąbek jest oszczędny a jedyne okno w połaci od ogrodu było potrzebne do doświetlenia schodów na poddasze.

Większą część parteru zajmuje otwarta strefa dzienna rozpięta pomiędzy ścianami szczytowymi. Z salonu prowadzi obszerne przeszklone przejście na taras. Okno nad blatem w kuchni i w ścianie bocznej uzupełniają wnętrze dziennym światłem. Łazienka na parterze doświetlona jest efektownym wąskim pionowym oknem, które kształtuje od zewnątrz wygląd ściany szczytowej.

Zadziwia, że udało się na parterze wygospodarować miejsce na niewielki gabinet, który może być sypialnią.

Na poddaszu, choć niewielkim zmieściły się cztery sypialnie a także łazienka – w razie potrzeby można zrezygnować z jednej ze ścian działowych, aby powiększyć jedną z nich.

Mała stodoła z drewno-kamienną elewacją

DW155 Nordic P70 1 zwraca uwagę wykończeniem z najwyższej półki w postaci drewnianego oszalowania ścian z ciemnego, może opalanego drewna. Doskonale współgra z tym materiałem dach z ciemnych paneli blachy na rąbek i efektowne części elewacji wykończone kamieniem.

Dom ma kształt wydłużonego prostokąta, co wykorzystano do zaplanowania cofnięcia ściany szczytowej od ogrodu tworząc efektowne zadaszenie nad tarasem i osłonięcie dużych przeszklonych powierzchni parteru i poddasza. Trapezowe duże okno poddasza doświetla dzięki małej antresoli część strefy dziennej, ale przede wszystkim schody na poddasze, które są także jej częścią. Uwaga, ścianę lub konstrukcję schodów wykorzystano do powieszenia telewizora.

Na dole znalazło się miejsce na otwarte salon, jadalnię i kuchnię oraz niewielką sypialnię a także łazienkę. Góra to dwie sypialnie – jedna z garderobą i łazienka z pralnią, a także przestronny korytarz. Wysokie ścianki kolankowe domu wykorzystane zostały do montażu dużych specjalnych kolankowych okien połaciowych.

Dwie małe stodoły parterowe

Z451D to minimalistyczny dom parterowy dla dwóch osób, którzy od czasu do czasu mogą przyjąć gościa. To projekt dla: młodych ludzi, którzy wolą własną przestrzeń zamiast mieszkania w bloku, rodzin, których dzieci "wyfrunęły" z gniazda - sprawdzi się również jako domek letniskowy.

Na powierzchni ok. 50m2 zaprojektowano otwartą część dzienną, sypialnię z wyjściem na taras, niewielką łazienkę oraz gabinet, który może pełnić rolę pokoju gościnnego lub garderoby.

Efektownie prezentuje się ujęcie bryły domu dwoma ścianami szczytowymi w czerni lub graficie, a którymi współgra pokrycie z czarnej blachy falistej i niskim profilu. Architekci pomyśleli także o wygodzie dodają żaluzjową pergolę, zacieniającej taras, który dzięki temu w ciepłe pory roku przejmie rolę letniego salonu, a może i sypialni.

AN1783 Martin Alfa to projekt niezwykle prosty w formie przypominający tradycyjne domy z dwuspadowymi dachami. Zwracają uwagę jednak dach bezokapowy, okno narożne czy daszek nad wejściem w formie ramy będące kwintesencją nowoczesnych trendów w architekturze. Modnym akcentem są także duże przeszklenia od strony ogrodu oraz ażurowa drewniana pergola nad tarasem. Minimalistyczny charakter całości podkreśla też kolorystyka – biała elewacja zestawiona jest z różnymi odcieniami szarości w postaci stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego i elementów dekoracyjnych z desek elewacyjnych w kolorze szarym krzemowym.

Dom można polecić małej rodzinie 2+1. Do ich dyspozycji są dwa pokoje oraz salon z kuchnią. W miesiącach letnich przestrzeń ta dodatkowo powiększa się o taras, na który wychodzi się bezpośrednio z salonu.

Mała stodoła z balkonem

DS267 Porfir 2 posiada prostą bryłę przykrytą dwuspadowym dachem z wąskimi okapami pokrytym szarą blachą na rąbek stojący. Białą elewację urozmaica drewniana okładzina na fragmentach ścian – szczególnie efektownie prezentuje się szalowanie wgłębionej ściany szczytowej z balkonem i tarasem. Dom posiada otwartą część dzienną, którą tworzy: salon, jadalnia oraz kuchnia – ta część ma połączenie z częściowo zadaszonym tarasem. Na parterze jest jeszcze łazienka, kotłownia oraz wiatrołap z pojemną szafą. Na poddaszu zaprojektowano trzy sypialnie. Największa sypialnia posiada własną garderobę. Dwie mniejsze sypialnie mają dostęp do zadaszonego balkonu.

Mała stodoła z poddaszem do adaptacji

A111aN/1 Przebojowy AN pa to jedna z kilkudziesięciu wersji popularnego projektu. Ten wariant ma minimalistyczną bryłę urozmaiconą elementami z drewna w sosnowym odcieniu komponująca się z szarością i bielą ścian, tworząc szykowną i elegancką fasadę. Wyższą kondygnację wyraźnie odcinającą się od kolorystycznego układu na elewacjach parteru wyznacza ciemny grafit, który nawiązuje do dachu z blachy na rąbek, którego krawędzie przechodzą na ścianki kolankowe. Jedynym elementem zakłócającym jednolitą prostą bryłę jest szklany daszek wsparty na smukłych wspornikach.

Na parterze zaplanowano komfortową strefę dzienną, na którą składa się salon z jadalnią oraz kuchnia. Z boku budynku przewidziano wyjście na taras. Do salonu przylega pokój, który można przeznaczyć na sypialnię lub gabinet. Obok jest wygodna łazienka z oknem.

W domu zaplanowane zostało poddasze do indywidualnej aranżacji. Można tu zaaranżować dwie lub trzy sypialnie w różnym układzie z łazienką i opcjonalnie pralnią, garderobą lub otwartą antresolą.

Mała stodoła z poddaszem

DD1682 Amon bez garażu to atrakcyjny projekt domu o nowoczesnej, a przy tym niezwykle prostej formie bryły, o dużych przeszkleniach, z elewacją i dachem pokrytymi blachą i z drewnianą okładziną elewacyjną. To właśnie elementy wykończenia dachu i elewacji grają najważniejszą rolę w kształtowaniu jego efektownego zewnętrznego wyglądu.

Na parterze jest: otwarta strefa dzienna z wygodnym salonem i wyjściem na obszerny taras, kuchnią z jadalnią, sypialnią, toaletą i kotłownią. Góra to poddasze z antresolą nad salonem, dwoma sypialniami i łazienką.

Mała stodoła z dużym tarasem i balkonem

DS007 Teja wyróżnia się na tle innych małych domów-stodół szerokie przekrycie wysunięte poza obrys ściany bocznej i szczytowej, które pełni funkcję dekoracyjnego oddzielenia parteru i piętra a także zadaszenia dużego tarasu, a także płyty balkonu na poddaszu.

Biała elewacja domu kontrastuje z grafitową dachówką oraz ciemnoszarym wykończeniem krawędzi dachu i płyty przekrycia a także drewnianą okładziną, którą wykończono wnęki tarasu oraz balkonu.

Na parterze zaprojektowano otwartą strefę wypoczynkową z salonem, jadalnią oraz otwartą klatką schodową. Wysokie przeszklenia w części dziennej zapewniają dużą ilość naturalnego światła oraz otwierają wnętrze na ogród. Uzupełnieniem układu funkcjonalnego na parterze jest kuchnia ze spiżarnią oraz łazienka. Na poddaszu zaprojektowano strefę nocną, na którą składają się trzy sypialnie oraz łazienka. Sypialnia główna gospodarzy posiada dodatkowo prywatną garderobę.

Mała stodoła z antresolą

DXM1032 Stodoła 2 MK to kolejny projekt o minimalistycznej bryle, którą podkreślają materiały wykończeniowe: drewno na elewacjach, ciemne dachówki na dwuspadowym dachu i ogromne przeszklenia ne ściany. Pomimo kompaktowego rozmiaru budynek posiada wszystko co wchodzi w skład pełnowymiarowego domu. Na parterze jest strefa dzienna z aneksem kuchennym z jadalnią i częścią wypoczynkową oraz duża sypialnia z garderobą, a także łazienka i osobna toaleta. Poddasze z antresolą nad częścią dzienną zmieściło tylko sypialnię oraz łazienkę.

