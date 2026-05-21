Ceramiczne elementy ścienne od blisko 8000 lat są wykorzystywane jako konstrukcyjny i wykończeniowy materiał budowlany. Wykonane z właściwego gatunku gliny i prawidłowo wypalone elementy ceramiczne zaliczane są do najlepszych materiałów ściennych. Są wytrzymałe, mrozoodporne, mają dostateczną wartość cieplną i nie wykazują dużej nasiąkliwości.

Cegła – krótka historia

Cegła ceramiczna narodziła się w klimacie podzwrotnikowym, tam gdzie promienie słońca mogły wysuszyć uformowane przez człowieka gliniane elementy. Pierwsze cegły miały formę sześcianów, a dopiero od średniowiecza prostopadłościanów. W czasach Cesarstwa Rzymskiego rozpoczęto wytwarzanie cegieł wypalanych. W budownictwie starożytnych kultur Azji także stosowano oba rodzaje cegieł. Duże znaczenie odgrywała cegła ceramiczna w budownictwie średniowiecznym w architekturze romańskiej, gotyckiej i bizantyjskiej.

Od okresu renesansu cegłę używano przede wszystkim jako materiału konstrukcyjnego, zaniedbując jej potencjalne możliwości dekoracyjne. W budownictwie neogotyckim i pseudogotyckim powróciła do łask ozdobna cegła ceramiczna profilowana i cegła pokryta barwną glazurą. Do dzisiaj licowa cegła z powodzeniem występuje w charakterze materiału elewacyjnego.

Mały dom-stodoła z poddaszem użytkowym

AP225 Pulio 2 to prosty dom o bardzo modnej bryle i wykończeniu. Elegancki styl tego budynku uzyskano przez połączenie klasycznej bryły domu jednorodzinnego z nowoczesnymi elewacjami i materiałami. Prosta bryła budynku na rzucie prostokąta z dwuspadowym, bezokapowym dachem została urozmaicona przeszkleniami nadającym lekkości. Ceglana elewacja przechodząca górą na ścianach bocznych w blachę pokrycia dachowego z arkuszy łączonych na rąbek skupia uwagę i przyciąga wzrok. Dopasowane do kolorystyki dachu brązowe elementy stolarki drzwiowej i okiennej i bramy garażowej dodają budynkowi prezencji. Cieniowana cegła o ciemnej wpadającej w brąz tonacji może być zastąpiona podobną płytką ceglaną.

Bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń zapewnia optymalny komfort 4-osobowej rodzinie. Na parterze zaprojektowano kuchnię ze spiżarnią, salon, kotłownię, łazienkę oraz dodatkowy pokój. Wysunięty częściowo przed czoło budynku duży garaż może odgrywać rolę dodatkowego pomieszczenia technicznego i gospodarczego. Na poddaszu przewidziano 3 sypialnie oraz łazienkę i pralnię.

Dom-stodoła a nawet dwie stodoły

W jednej stodole jest część mieszkalna, w drugiej, mniejszej i wysuniętej mocno do przodu garaż. Projekt DCP370 Lund to komfortowy dom złożony z dwóch brył domu i garażu zestawiono ze sobą tak, aby były wygodnie skomunikowane, co daje również możliwość ciekawego zaaranżowania terenu wokół budynków. Duży dwustanowiskowy garaż jest osobnym budynkiem powiązanym z domem konstrukcją pergoli. Obie bryły różnią się wykończeniem elewacji – budynek mieszkalny jest ceglany, garażowy z paneli lamelowych. Pokrycie dachu z blachy na rąbek jest na obu bryłach takie samo. Dom ma zapewnić wygodę użytkowania i poczucie przestrzeni, stąd mimo sporej powierzchni przeznaczony jest dla niewielkiej rodziny. Przestronność zapewnia antresola, która otwiera większość części dziennej aż po dach oraz w stronę ogrodu, umożliwiając tu zastosowanie bardzo wysokich okien na dwie kondygnacje.

Parter domu zajmuje głównie obszerna część dzienna z otwartą kuchnią. Znalazło się tu także miejsce na dodatkowy pokój, toaletę i pomieszczenie techniczne – projekt domu przewiduje pompę ciepła.

Na antresoli zmieściły się dwie sypialnie, łazienka i osobna toaleta. W razie potrzeby jest możliwość wykorzystania części przestrzeni znajdującej się bezpośrednio pod krokwiami domu oraz na poddaszu garażu – przewidziany został montaż schodów strychowych, składanych.

Dom-stodoła z żelbetowymi ramami

DCP364 Newcastle to dwie bryły przylegające do siebie i kompozycyjnie scalone żelbetową ramą z zadaszeniem wejścia i garażu. Druga z żelbetowych konstrukcji poza bryłą budynku osłania taras.

Ciekawie zaaranżowane wejście prowadzi do wiatrołapu, a stamtąd do wyraźnie wydzielonej części wspólnej, gdzie znajduje się przestronny salon, jadalnia i otwarta kuchnia ze spiżarnią. Na parterze znajduje się również kotłownia i toaleta. Na parterze zastosowano dwa narożne duże przeszklenia, które są ozdobą elewacji oraz zapewniają dużą dawkę dziennego światła, zabranego częściowo przez znajdujące się z przeciwnej strony zadaszenie tarasu. Strefę tych dużych okien odcina od reszty ceglanej fasady aranżacja z desek lub ich imitacji. Klatkę schodową rozświetla pionowe okno urozmaicające ścianę fasady.

Na poddaszu są trzy sypialnie – największa z własną garderobą i łazienką. Jest tu jeszcze druga łazienka oraz pomieszczenie, które może być wykorzystane jako schowek.

Dom regionalny znad pojezierzy

Projekt M124a Dom nad jeziorem - wariant I był wyróżniony w Konkursie „TWÓJ DOM – dialog z tradycją”, na dom nawiązujący do architektury Warmii i Mazur. Ten nowoczesny budynek ma nieco uproszczoną bryłę w porównaniu do spotykanych nad jeziorami oryginałów. Materiały wykończenia w postaci dachówki holenderki lub esówki i jasnej cegły licowej a także podziały na elewacji są tradycyjne. Współczesnego wyglądu nadaje mu obszerna modna pergola na dwóch ścianach wsparta na wykończonych cegłą masywnych słupach.

Dwustanowiskowy garaż umieszczony w osobnym mniejszym budynku połączonym z domem krótkim łącznikiem na wysokości poddasza swoją formą i wykończeniem powtarza kompozycję frontowej elewacji domu - obie części tworzą spójną całość. Łącznik to idealne miejsce np. na rowery, jest też na tyle szeroki, że może służyć, jako wiata np. dla motocykla lub samochodu. Obok garażu zaprojektowano dwa duże pomieszczenia gospodarcze – wygodnie będzie tu przechowywać wszystkie narzędzia ogrodnicze.

Skoro dom nawiązuje do tradycji to i rozkład wnętrz realizuje ten program funkcjonalny oddzielając m.in. kuchnię od części dziennej z salonem i jadalnią – chociaż nie ma tutaj drzwi. Jest też na parterze dodatkowy pokój, duże pomieszczenie techniczne oraz łazienka.

Przestrzeń poddasza, gdzie zaplanowano trzy sypialnie, dwie garderoby, pozbawioną skosów łazienkę w facjacie i pralnię, została powiększona o miejsce nad garażem do zagospodarowania w ramach indywidualnej adaptacji.

Dom piętrowy w stylu loftowym

Zx126 to duży budynek piętrowy z płaskim dachem, który przypomina bryłą domy wznoszone w okresie międzywojennym z ciekawie zaaranżowanymi elewacjami z cegły. Ten wybór materiału wykończeniowego, duże przeszklenia z podziałami, a także okładziny z ciemnej blachy garażu wraz z relingowymi balustradami na jego dachu nawiązują do stylu loftowego. Charakterystycznymi elementami bryły są masywne uskokowe gzymsy pod dachem i nad parterem oraz ryzalit na środku fasady, mieszczący arkadowe wejście i loggię na piętrze.

Budynek tworzą dwie prostopadłościenne bryły na planie literę L. Wysunięta w kierunku ogrodu część ma piętro wykończone stalowymi arkuszami blachy takim samymi jak garaż.

Parter stanowi w większości dzienną strefę mieszkalną. Obszerny salon połączono z jadalnią i aneksem kuchennym, z którym sąsiaduje spiżarnia. Dzięki antresoli przestrzeń nad salonem rozciąga się wysoko aż pod dach. Rozświetlają ją duże podłużne okna ze szprosami na parterze i powtarzające ich układ na piętrze. Identyczne okna znajdują się w drugiej części gdzie na parterze i piętrze znajdują się sypialnie. Na parterze jest także łazienka i toaleta.

Dwustanowiskowy garaż połączony jest z domem, ale również z pomieszczeniem technicznym. Dach garażu wykorzystany został do aranżacji dużego tarasu na piętrze. Prowadzi na niego przejście z części wypoczynkowej na antresoli. Na piętrze są dwie sypialnie – jedna z wyjściem na loggię oraz łazienka. Klatka schodowa mieszcząca się na połączeniu dwóch brył domu ozdobiona jest wysokimi pionowymi przeszkleniami, doświetlającymi wnętrze i wzbogacającymi wnętrze domu i elewację.

