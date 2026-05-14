Dawno, dawno temu przy domach były stajnie i wozownie. Cywilizacja wyparła konie na rzecz samochodów, ale pozostawiła przeznaczone dla nich pomieszczenia. Jeszcze do dzisiaj można spotkać stare domy, w których dawne stajnie pełnią rolę garaży. Dom bez garażu jest we współczesnym świecie jakby niekompletny.

Garaż podziemny – przy okazji podpiwniczenie

Wygodny garaż powinien być połączony z wnętrzem domu. Najczęściej uzyskuje się to, umieszczając go w bryle budynku lub wkomponowanej w dom przybudówce. Jeśli znajduje się na parterze to zajmuje przestrzeń, która mogłaby być wykorzystana użytkowo. Umieszczenie garażu w dodatkowej podziemnej kondygnacji uwalnia w domu dużo miejsca.

Garaż podziemny ma wiele zalet, ale także znacznie podwyższa koszty projektu i budowy domu ze względu na potrzebę wykonania podpiwniczenia. Garaż i miejsce na schody mogą być jedynymi elementami podziemnej strefy domu, ale decydując się na takie rozwiązanie, warto powiększyć piwnicę, dzięki czemu można przenieść do tej części domu całą techniczną infrastrukturę budynku, a dodatkowo zagospodarować przestrzeń na inne cele, np. na dużą spiżarnię, „brudną” kuchnię do smażenia, pieczenia czy robienia przetworów.

Z umiejscowieniem garażu pod ziemią nie mają przeważnie problemu inwestorzy, których dom jest położony na skarpie. Często spadek wymusza powstanie takiej podziemnej kondygnacji. Dla tych, których dom jest na płaskim terenie to wybór, ale warto skorzystać z możliwości budowy piwnicy, a przy okazji garażu.

Dom parterowy z wielospadowym dachem

Projekt GL1416 Gustaw II to dom typu bungalow z charakterystycznym tarasem, którego zadaszeniem jest fragment dachu. Na estetykę domu duży wpływ mają obszerne przeszklenia, szczególnie części dziennej z pokrytymi niemal w całości szkłem ścianami pomiędzy salonem, jadalnią a tarasem. Na parterze są też trzy sypialnie, również z dużymi oknami oraz łazienka w środkowej części domu.

Podziemny, duży dwustanowiskowy garaż nie jest największym pomieszczeniem podpiwniczenia. Przestronne wnętrze dysponuje ogromnym potencjałem. Poza garażem są tu trzy inne pomieszczenia – jedno o powierzchni aż 45 m2. To idealne miejsce na rodzinną strefę rekreacji i rozrywki. Drugie, mniejsze można przeznaczyć na spiżarnię. Najmniejsze jest przeznaczone na kotłownię.

Dom sprawdzi się na terenie o umiarkowanym nachyleniu. Może być zastosowany na płaskim terenie, ale wymagać będzie dłuższego podjazdu lub jego większego spadku. Wymaga przez to zabezpieczenia przed wilgocią i starannego odwodnienia.

Dom z poddaszem użytkowym i facjatą

Ten dom o klasycznej formie architektonicznej dysponuje aż trzema kondygnacjami. M74c Wschód słońca – wariant III (podpiwniczony) jest naprawdę pojemny i może pomieścić dużą rodzinę, a także gości.

Ma ciekawie zaaranżowaną przestrzeń parteru z półotwartą przechodnią kuchnią z wejściem od strony przedsionka i otwartą przestrzenią na część jadalną strefy dziennej. Na parterze znajduje się dodatkowy pokój, który może być gabinetem, a także sypialnią.

Facjatka pełni rolę nie tylko urozmaicenia fasady frontowej, ale została wykorzystana na montaż balkonu, na który jest dostęp z największej sypialni poddasza. Dwie inne sypialnie również oferują luksus wyjścia na drugi większy balkon umiejscowiony na ścianie szczytowej.

Symetrycznie do facjaty od frontu podniesiona została i wcięta trójkątnie w dach środkowa część ściany od strony ogrodu, co pozwoliło wykorzystać tę część na wbudowanie wygodnej klatki schodowej.

W podpiwniczeniu jest ogromny dwustanowiskowy garaż i trzy duże pomieszczenia – jedno zarezerwowane zostało na kotłownię i ewnetualnie pralnię. Dwa inne można zagospodarować dowolnie, np. na warsztat, pokój do ćwiczeń lub podręczny magazyn ogrodowy, do czego może zachęcić wyjście ze schodkami zewnętrznymi zaprojektowane na ścianie szczytowej.

Parterowa willa z płaskim dachem

C340a Powściągliwy – wariant I to połączenie dwóch przenikających się prostopadłościennych brył uzupełnionych dwoma żelbetowymi ramami pergoli od frontu i ogrodu. Proste elementy dodatkowe pozwoliły uzyskać niezwykle ciekawy efekt wizualny. Dom zyskuje też dzięki dużym przeszkleniom i oszczędnemu podziałowi tynkowanych płaszczyzn szarych i białych ścian, których kolorystyka podkreśla odrębność brył tworzących budynek. Podpiwniczenie czyni go dobrym projektem na działkę na stoku.

Powściągliwy ma aż trzy sypialnie - największa master bedroom otwiera się na taras szerokim przeszkleniem drzwi przesuwnych. Część dzienna to salon połączony z jadalnią i kuchnią. Duże okno w kuchni i dwie pary drzwi tarasowych zapewniają potężną dawkę dziennego światła we wnętrzu.

Zamknięta klatka schodowa przy niewielkim wiatrołapie sprowadza do piwnicy, której plan jest bliźniakiem parteru tylko z odmiennym podziałem. Z jednej strony jest garaż połączony z korytarzem z klatki schodowej oraz kotłownia i dodatkowe pomieszczenie, które może być np. miejscem do przechowywania rowerów, opon samochodowych czy sprzętu ogrodniczego. Po przeciwnej stronie oprócz pralni, suszarni i łazienki jest duże pomieszczenie gospodarcze. Wykorzystanie jego ogromnej przestrzeni (33 m²) zależy od upodobań domowników. Bez przeszkód zmieści się tutaj nawet stół do tenisa stołowego, ale może być to pokój do ćwiczeń, zabawy czy duży warsztat.

Dom w stylu starodawnej willi

AN351 Kasztel już swoją nazwą zdradza charakter architektury, w jakim został zaprojektowany. Jego styl przypomina dawne rezydencje i wille budowane na przedmieściach. Piętrowa wieża z masywnym balkonem wspartym na kolumnach to w zasadzie podwyższona facjata, wkomponowana w narożnik na styku dwóch symetrycznych skrzydeł zaprojektowanych na planie litery L. To projekt dla odważnych wielbicieli tradycji, którzy dysponują sporą działką. Taka architektura potrzebuje przestrzeni, żeby w pełni wyeksponować jej formę. Otoczenie zieleni i wysokich drzew dopełni efekt.

Klasyczną formę domu podkreślają też duże tradycyjne jaskółki w dachu, dzięki którym doświetlone są wnętrza poddasza; okna dachowe tutaj kompletnie nie pasują.

Kształt domu ułatwia rozmieszczenie stref funkcjonalnych, które są naturalnie oddzielone od siebie. W środkowej części u zbiegu skrzydeł znajduje się strefa komunikacji z przylegającymi do niej kuchnią i łazienką. Z jednej strony kuchnia otwarta jest na salon zajmujący lewe skrzydło. W drugim skrzydle jest sypialnia z małym gabinetem i toaletą. Oba skrzydła spina na parterze półokrągły taras.

Na poddaszu najciekawszym wnętrzem jest sypialnia z balkonem w narożnej wieży. Dwie kolejne sypialnie znajdują się w skrzydłach – w prawym uzupełnieniem jest łazienka, w lewym garderoba.

Podpiwniczenie zajmuje środkową cześć i lewe skrzydło, gdzie swoje miejsce znalazł duży garaż na dwa auta. W środku prócz klatki schodkowej są jeszcze spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze i dodatkowe wnętrze, które w projekcie występuje jako „hobby”.

Dom-stodoła z poddaszem użytkowym

Prostą formę współczesnej stodoły zmodyfikowano w DW096 Rozważny 2 poprzez uskok bocznej ściany od strony ogrodu. Ten zabieg poszerzył nieco i zwiększył przestrzenie części dziennej parteru i poddasza na piętrze, a dodatkowo urozmaicił bryłę. Niemal całą ścianę poszerzonej części mieszczącej salon zajmuje przeszklenie z wyjściem na taras. Okna odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnego wyglądu, a dodatkowo poprzez umiejscowienie i podłużne kształty optycznie zmieniają proporcje domu. To m.in. dzięki ich kształtowi wizualnie dom wydaje się nieco niższy, chociaż ma stromy dach, dodatkowo podwyższony przez wyciągnięte do góry ścianki kolankowe.

Dom ma niewielką powierzchnię zabudowy, ale dzięki podniesieniu ścian kolankowych i podwyższeniu dachu uzyskano przestronne wnętrza pod krokwiami. Są tu trzy sypialnie z dużymi przestrzeniami do przechowywania i łazienka. Jedna z sypialni ma dostęp do balkonu na ścianie szczytowej, który jest zadaszeniem nad wejściem do domu.

Na parterze poza wspomnianą już częścią dzienną z salonem jest otwarta kuchnia, dodatkowa sypialnia, toaleta oraz garderoba obok przedsionka.

Mieszkańcy mają również do dyspozycji podziemny garaż od frontu. W podpiwniczeniu znalazła się też kotłownia oraz duże pomieszczenie do zagospodarowania na dowolny cel.

