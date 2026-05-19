Zagrody sudeckie są doskonale dopasowane do trudnych warunków klimatycznych. Ich prosty kształt doskonale wpisuje się we współczesny trend architektoniczny nowoczesnej stodoły. Budynek jest minimalistyczny pozbawiony dekoracji i zbędnych elementów. Za wszystko wystarcza materiał z jakiego są zbudowane elewacje i dach, kształt okien i proporcje, dzięki którym budynek zyskuje atrakcyjny wygląd.
Podłużny i prosty na wąską działkę
Domy tego typu tradycyjnie wykorzystywały każdy dostępny metr kwadratowy powierzchni gdzie można było realizować budowę na płaskim lub tylko lekko pochyłym terenie. Z tego względu ich wydłużony kształt, który wkomponowywał się w poprzek stoku, gdzie była najmniejsza różnica poziomów np. wzdłuż brzegów doliny. To wiązało się z m.in. z budową wydłużonej bryły, która miała pomieścić wszystko. Dzisiaj ten podłużny kształt domów idealnie nadaje się na wąskie działki. Wąskie ściany szczytowe domu a znaczna długość pozwalają wykorzystać jak najmniej przestrzeni na szerokości działki a wyzyskać ją maksymalnie na długości. Jednocześnie wysokie dachy pozwalają zachować takim wydłużonym bryłom proporcje. Domy dzięki temu nie wyglądają jak wąskie „kiszki” a stromy dach dodatkowo pozwala zagospodarować bardzo funkcjonalne poddasza o dużych powierzchniach użytkowych.To przeważnie domy o dużych powierzchniach dla dużej rodziny lub z duża przestrzenią na różnorodne wykorzystanie, np. na firmę, domowe rozrywki lub inne cele.
Podobna architektura różne rozwiązania
Klasyka to DS269 Tytus z dachem okapowym krytym czerwoną dachówką oraz ścianami kolankowymi i szczytami drugiej kondygnacji wyłożonymi pionowym deskowaniem oraz balustradami pionowych okien wykonanymi z drewnianych belek.
Pozostałe 9 projektów ma dachy pozbawione okapów i pokrycie z paneli z blachy łączonych na rąbek. W przypadku DS333 Jemioła 10 panele tego typu zastosowane zostały również jako okładzina wszystkich ścian zewnętrznych. W projekcie tym urozmaiceniem niezwykle prostej bryły jest wcięcie i cofnięcie fragmentu ściany bocznej, w którym pod tak stworzonym podcieniem umieszczone zostało wejście do domu. Ściany w podcieniu ozdobiło pionowe deskowanie, które przechodzi na część ściany szczytowej – podobne ozdabiają też fragment ściany bocznej pomiędzy dużymi oknami tarasowymi od ogrodu.
Cofnięcie fragmentu ścian bocznych przy wejściu i ozdobienie ich odmiennym w stosunku do reszty ścian materiałem, drewnem, kamieniem, cegłą jest jednym z charakterystycznych elementów współczesnych domów-stodół. Zastosowano je także w DCP404 Zadar, DS092 Jemioła 5, AP156 Semi, czy DW042 Idealny 1. W DCP406 Trogir jest ono bardzo głębokie a powstały podcień podparty został w narożniku słupem.
Cofnięte ściany szczytowe z dużą płaszczyzną przeszkleń i schowanym pod okapem tarasem to modne rozwiązanie w wielu projektach współczesnych stodół. Zastosowane zostało w AP240 Neo 2, DCB144 Alaska i DW042 Idealny. W tym ostatnim projekcie wnękę pod okapem rozdzielił jednak obszerny balkon na poddaszu wysunięty poza krawędzie dachu, dzięki czemu taras na dole zyskał o wiele szersze zadaszenie.
Stodoły pojemne – przestronne wnętrza, dużo sypialni i łazienek oraz garaże
Wszystkie te „sudeckie stodoły” mają duże powierzchnie i nawet jeśli projekt nie przewidział poddasza jak w DS092 Jemioła 5 czy DS333 Jemioła 10 to przewidziano w nich minimum trzy sypialnie.
W 7 projektach w bryle znalazło się miejsce również na garaż w dwóch z nich nawet na dwa auta. Garaże umieszczono z boku przy ścianach szczytowych, ale w dwóch przypadkach w szczycie znalazł się też wjazd – w przypadku DW032 Ekonomiczny 4A brama garażowa w szczytowej ścianie to jedyny element zwrócony przodem do wjazdu i ulicy, co jest oryginalnym rozwiązaniem, gdyż przez to cały dom jest zwrócony w stronę zieleni ogrodu, łącznie z wejściem w bocznej ścianie. Ten projekt ma również ciekawie rozwiązaną niewielkiej powierzchni antresolę obiegającą z trzech stron część wypoczynkową strefy dziennej na parterze.Antresole wbudowane w poddasze to jedna z cech tych współczesnych projektów.
