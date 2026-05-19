Dom-stodoła jak stara zagroda – 10 projektów, które formą nawiązują do tradycji regionalnej, ale są bardzo nowoczesne

Dariusz Jędrzejewski
2026-05-19 12:00

Zagroda jednobudynkowa to typowy przykład dawnej architektury wsi. Jej cechą jest umieszczenie wszystkich funkcji zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych w prostej bryle pod jednym dachem. Taki budynek jest zbudowany na planie wydłużonego prostokąta i przykryty stromym dachem dwuspadowym. Można spotkać takie domy w wielu regionach, m.in. na obszarze sudeckim.

Zagrody sudeckie są doskonale dopasowane do trudnych warunków klimatycznych. Ich prosty kształt doskonale wpisuje się we współczesny trend architektoniczny nowoczesnej stodoły. Budynek jest minimalistyczny pozbawiony dekoracji i zbędnych elementów. Za wszystko wystarcza materiał z jakiego są zbudowane elewacje i dach, kształt okien i proporcje, dzięki którym budynek zyskuje atrakcyjny wygląd.

Podłużny i prosty na wąską działkę

Domy tego typu tradycyjnie wykorzystywały każdy dostępny metr kwadratowy powierzchni gdzie można było realizować budowę na płaskim lub tylko lekko pochyłym terenie. Z tego względu ich wydłużony kształt, który wkomponowywał się w poprzek stoku, gdzie była najmniejsza różnica poziomów np. wzdłuż brzegów doliny. To wiązało się z m.in. z budową wydłużonej bryły, która miała pomieścić wszystko. Dzisiaj ten podłużny kształt domów idealnie nadaje się na wąskie działki. Wąskie ściany szczytowe domu a znaczna długość pozwalają wykorzystać jak najmniej przestrzeni na szerokości działki a wyzyskać ją maksymalnie na długości. Jednocześnie wysokie dachy pozwalają zachować takim wydłużonym bryłom proporcje. Domy dzięki temu nie wyglądają jak wąskie „kiszki” a stromy dach dodatkowo pozwala zagospodarować bardzo funkcjonalne poddasza o dużych powierzchniach użytkowych.To przeważnie domy o dużych powierzchniach dla dużej rodziny lub z duża przestrzenią na różnorodne wykorzystanie, np. na firmę, domowe rozrywki lub inne cele.

Podobna architektura różne rozwiązania

Klasyka to DS269 Tytus z dachem okapowym krytym czerwoną dachówką oraz ścianami kolankowymi i szczytami drugiej kondygnacji wyłożonymi pionowym deskowaniem oraz balustradami pionowych okien wykonanymi z drewnianych belek.

Pozostałe 9 projektów ma dachy pozbawione okapów i pokrycie z paneli z blachy łączonych na rąbek. W przypadku DS333 Jemioła 10 panele tego typu zastosowane zostały również jako okładzina wszystkich ścian zewnętrznych. W projekcie tym urozmaiceniem niezwykle prostej bryły jest wcięcie i cofnięcie fragmentu ściany bocznej, w którym pod tak stworzonym podcieniem umieszczone zostało wejście do domu. Ściany w podcieniu ozdobiło pionowe deskowanie, które przechodzi na część ściany szczytowej – podobne ozdabiają też fragment ściany bocznej pomiędzy dużymi oknami tarasowymi od ogrodu.

Cofnięcie fragmentu ścian bocznych przy wejściu i ozdobienie ich odmiennym w stosunku do reszty ścian materiałem, drewnem, kamieniem, cegłą jest jednym z charakterystycznych elementów współczesnych domów-stodół. Zastosowano je także w DCP404 Zadar, DS092 Jemioła 5, AP156 Semi, czy DW042 Idealny 1. W DCP406 Trogir jest ono bardzo głębokie a powstały podcień podparty został w narożniku słupem.

Cofnięte ściany szczytowe z dużą płaszczyzną przeszkleń i schowanym pod okapem tarasem to modne rozwiązanie w wielu projektach współczesnych stodół. Zastosowane zostało w AP240 Neo 2, DCB144 Alaska i DW042 Idealny. W tym ostatnim projekcie wnękę pod okapem rozdzielił jednak obszerny balkon na poddaszu wysunięty poza krawędzie dachu, dzięki czemu taras na dole zyskał o wiele szersze zadaszenie.

Stodoły pojemne – przestronne wnętrza, dużo sypialni i łazienek oraz garaże

Wszystkie te „sudeckie stodoły” mają duże powierzchnie i nawet jeśli projekt nie przewidział poddasza jak w DS092 Jemioła 5 czy DS333 Jemioła 10 to przewidziano w nich minimum trzy sypialnie.

W 7 projektach w bryle znalazło się miejsce również na garaż w dwóch z nich nawet na dwa auta. Garaże umieszczono z boku przy ścianach szczytowych, ale w dwóch przypadkach w szczycie znalazł się też wjazd – w przypadku DW032 Ekonomiczny 4A brama garażowa w szczytowej ścianie to jedyny element zwrócony przodem do wjazdu i ulicy, co jest oryginalnym rozwiązaniem, gdyż przez to cały dom jest zwrócony w stronę zieleni ogrodu, łącznie z wejściem w bocznej ścianie. Ten projekt ma również ciekawie rozwiązaną niewielkiej powierzchni antresolę obiegającą z trzech stron część wypoczynkową strefy dziennej na parterze.Antresole wbudowane w poddasze to jedna z cech tych współczesnych projektów.

Stodoły sudeckie do wyboru

