Deski kompozytowe coraz częściej zastępują drewno na tarasach. Dlaczego? Bo sprzedawane są z systemem montażowym, nie mają też sęków i innych wad drewna, a zbudowany z nich taras jest trwały i prawie nie wymaga konserwacji.

Kompozyt staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem konkurencyjnym dla drewna tarasowego, zwłaszcza tego egzotycznego. Wynika to głównie z trwałości „desek” kompozytowych, ale nie tylko.

Czym są deski kompozytowe i z czego powstają?

Kompozyt to mieszanina mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW. Szczegółowe proporcje i różne domieszki są tajemnicą poszczególnych producentów, wiadomo jednak, że zawartość drewna w tworzywie wynosi najczęściej 30-50%. Dzięki temu uformowane z tworzywa panele mają powierzchnię przypominającą w dotyku drewno, a dodatek PCW zapewnia im trwałość, kolor oraz odporność na wilgoć, atak owadów i grzybów, korozję, gnicie oraz pękanie, sprawdzą się więc także jako obrzeże oczka wodnego.

Producenci oferują gotowe systemy tarasowe, na które składają się legary deski, maskownice i stalowe łączniki umożliwiające mocowanie desek bez widocznych wkrętów, a także listwy ułatwiające montaż. Deski kompozytowe są takie same: nie mają sęków, są idealnie proste oraz jednolite pod względem koloru. Dzięki stosowanym systemom montażu nie widać na nich żadnych wkrętów albo gwoździ jak w przypadku desek drewnianych.

Zalety desek kompozytowych na taras

odporność na wilgoć i zmienne warunki pogodowe

brak konieczności malowania i impregnacji

łatwe czyszczenie

wysoka trwałość

duży wybór kolorów i faktur

odporność na pleśń i grzyby Taras z kompozytu nie wymaga corocznego olejowania, co dla wielu właścicieli domów jest ogromną zaletą. Największą popularność kompozyt zawdzięcza łatwej eksploatacji. W porównaniu z drewnem wymaga znacznie mniej pracy przy utrzymaniu. Najważniejsze zalety to:

i Autor: rosntik/ Getty Images Kompozyt jest odporny na wilgoć, nie pęka i nie wypacza się tak łatwo jak drewno. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się go do budowy tarasów, balkonów, pomostów czy ścieżek ogrodowych

Wady desek kompozytowych – o tym warto wiedzieć przed zakupem

Choć kompozyt ma wiele zalet, nie jest materiałem idealnym. Najczęściej wskazywane wady to:

wyższa cena niż w przypadku niektórych gatunków drewna

możliwość nagrzewania się w pełnym słońcu

mniejsza naturalność wyglądu niż w drewnie

trudniejsza naprawa uszkodzonej deski

Warto też pamiętać, że jakość desek kompozytowych może się bardzo różnić w zależności od producenta.

Deska kompozytowa – montaż na legarach. Czy ciąć deski kompozytowe?

Kompozyt nie wymaga ułożenia izolacji, legary kładzie się bezpośrednio na betonie. Powinny przylegać do niego na całej długości, dlatego wylewka betonowa pod tarasem musi być idealnie równa i mieć niewielki spadek pozwalający na odpływ wody. Wszystkie nierówności, pozostałości tynku, farby, starych okładzin wykończeniowych trzeba skuć. Panele tworzące nawierzchnię zwykle wyglądają jak typowe ryflowane deski tarasowe. Mają najczęściej 2,4; 4; 5 lub 6 m długości. Kolorem i fakturą przypominają zazwyczaj drewno egzotyczne, i to już spatynowane.

Deski kompozytowe są wygodniejsze w układaniu niż drewniane, ale sprawiają kłopot przy wykończeniu i dopasowaniu do nietypowych miejsc. Problem z ich mocowaniem może się pojawić zwłaszcza wtedy, gdy deskę trzeba zwęzić. Standardowy panel ma specjalnie wyprofilowane krawędzie do mocowania w łącznikach montażowych (klipsach).

Do cięcia desek kompozytowych używa się najczęściej tych samych narzędzi, które stosuje się przy obróbce drewna. Najlepiej sprawdza się pilarka tarczowa, ukośnica lub piła ręczna z drobnymi zębami. Dzięki temu można uzyskać równe i estetyczne krawędzie.

Podczas cięcia warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy używać ostrych narzędzi, ponieważ tępe ostrze może poszarpać krawędź deski. Ważne jest też stabilne podparcie materiału, aby uniknąć drgań i nierównego cięcia. Po obcięciu przymocowanie deski do legara w sposób zgodny z instrukcją, może się okazać niemożliwe. Deski kompozytowe są puste w środku, co będzie widoczne na krawędziach tarasu. Dlatego producenci systemów tarasowych z kompozytu oferują specjalne listwy maskujące.

Warto również pamiętać, że deski kompozytowe – podobnie jak inne materiały stosowane na zewnątrz – rozszerzają się i kurczą pod wpływem temperatury. Dlatego podczas montażu trzeba pozostawić odpowiednie szczeliny dylatacyjne, szczególnie przy ścianach budynku i elementach stałych.

i Autor: Archiwum serwisu Deski kompozytowe są wygodniejsze w układaniu niż drewniane, ale sprawiają kłopot przy wykończeniu i dopasowaniu do nietypowych miejsc

Ile kosztuje taras kompozytowy o powierzchni 20 i 30 m²?

Wyliczyliśmy przykładowe koszty:

Taras 20 m²

materiał: ok. 3600–5600 zł

podkonstrukcja: ok. 1400–2400 zł

montaż: ok. 1600–3000 zł

Łącznie: około 6600–11 000 zł

Taras 30 m²

materiał: ok. 5400–8400 zł

podkonstrukcja: ok. 2100–3600 zł

montaż: ok. 2400–4500 zł

Łącznie: około 9900–16 500 zł

Co jest lepsze: deska kompozytowa czy drewniana?

Wybór między tarasem drewnianym a wykonanym z desek kompozytowych zależy przede wszystkim od oczekiwań użytkownika, budżetu oraz tego, ile czasu chcemy poświęcać na pielęgnację tarasu. Drewno ma naturalny wygląd i jest przyjemne w dotyku, dlatego dla wielu osób pozostaje materiałem najbardziej atrakcyjnym wizualnie. Trzeba jednak pamiętać, że taras drewniany wymaga regularnej konserwacji – zwykle raz lub dwa razy w roku trzeba go olejować, lub impregnować. Bez odpowiedniej pielęgnacji drewno może z czasem szarzeć, pękać lub ulegać odkształceniom pod wpływem wilgoci i zmian temperatury.

Deski kompozytowe są znacznie mniej wymagające w codziennym użytkowaniu. Nie trzeba ich malować ani impregnować, a ich powierzchnia jest odporna na wilgoć i działanie wielu czynników atmosferycznych. Dzięki temu taras z kompozytu łatwiej utrzymać w dobrym stanie przez długie lata. Wadą może być jednak wyższa cena materiału oraz to, że mimo coraz lepszych technologii kompozyt wciąż nie wygląda tak naturalnie, jak prawdziwe drewno.

Najczęstsze błędy przy budowie tarasu z kompozytu

Problemy z tarasem kompozytowym najczęściej wynikają nie z samego materiału, lecz z błędów popełnionych podczas montażu. Jednym z najczęstszych jest brak odpowiedniej wentylacji pod tarasem. Deski kompozytowe muszą mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza, ponieważ zalegająca wilgoć może przyspieszać degradację konstrukcji i powodować odkształcenia.

Częstym błędem jest również pozostawienie zbyt małych odstępów dylatacyjnych między deskami. Kompozyt, podobnie jak inne materiały, rozszerza się i kurczy pod wpływem temperatury, dlatego odpowiednie szczeliny są konieczne, aby zapobiec wybrzuszeniom lub pęknięciom.

Problemy mogą pojawić się także wtedy, gdy taras montuje się na niestabilnym podłożu lub stosuje elementy montażowe nieprzewidziane przez producenta systemu. Najbezpieczniej korzystać z kompletnych systemów montażowych, które są dopasowane do konkretnego rodzaju desek.

Czy taras z kompozytu jest naprawdę bezobsługowy?

Taras z desek kompozytowych uchodzi za rozwiązanie niemal bezobsługowe, ale w praktyce wymaga podstawowej pielęgnacji. Najważniejsze jest regularne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak liście, piasek czy kurz, które mogą gromadzić się na powierzchni desek. Co jakiś czas warto również umyć taras wodą – na przykład przy użyciu węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej ustawionej na niezbyt wysokie ciśnienie. Dzięki temu łatwo usunąć zabrudzenia i przywrócić estetyczny wygląd powierzchni.

Ważne jest także szybkie usuwanie plam, zwłaszcza po jedzeniu lub tłuszczu z grilla. Regularne czyszczenie sprawia, że taras z kompozytu przez wiele lat zachowuje atrakcyjny wygląd i nie wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych.

Najczęstsze pytania o deski kompozytowe

Czy deski kompozytowe są śliskie? Większość producentów stosuje ryflowaną powierzchnię, która ogranicza ślizganie się.

Czy deski kompozytowe nagrzewają się w słońcu? Tak, szczególnie ciemne kolory mogą się mocno nagrzewać.

Jak długo wytrzymuje taras kompozytowy? Dobrej jakości deski mogą służyć nawet 20–30 lat.

Czy można położyć kompozyt na starym tarasie? Tak, pod warunkiem że konstrukcja nośna jest stabilna.

Kiedy warto wybrać deski kompozytowe? Kompozyt sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy właściciel domu nie chce poświęcać czasu na coroczną konserwację tarasu. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą mieć trwały taras na wiele lat, nie planują regularnej impregnacji drewna oraz cenią wygodę użytkowania.

