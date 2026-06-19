Hamak to podłużna, mocna tkanina lub siatka rozpięta między dwoma punktami, np. ścianami, wmurowanymi słupkami lub zawieszona na stelażu, zamocowana za pomocą linek, łańcuchów lub specjalnych mocowań. Oprócz hamaków klasycznych, spotkamy też łatwe w montażu i obsłudze hamaki-fotele i leżanki. Zawieszone lub ustawione na werandzie, balkonie czy przestronnym tarasie będą miejscem do odpoczynku będącym jednocześnie jego ozdobą. Komfortowe, wykonane z barwnych i przyjemnych materiałów hamaki oferują nam odprężenie, relaksują ciało i umysł.

Hamak na balkon i taras - jaki rozmiar?

Przed zakupem hamaka powinniśmy zastanowić się, kto będzie jego użytkownikiem, gdzie będzie zamontowany oraz w jaki sposób, w jakim celu i jak często będzie używany. Na rynku dostępne są hamaki w różnych rozmiarach, dla jednej osoby, rodzinne a także specjalne modele dla dzieci.Wybierając hamak starajmy się dopasować jego długość i szerokość do osób, które będą w nim odpoczywać.

Optymalna szerokość hamaka dla osoby dorosłej to od 1,3 do 1,5 m. Długość nie powinna być mniejsza niż 3,5 m. Dla dzieci szerokość powinna wynosić około 1,2 m, a długość 2,5 m. Wielkość przekłada się na komfort użytkowania.

Historia hamaka Autor: Getty Images Hamak, dawniej nazywany był siecią rybacką. Wykonywany był ręcznie przez tubylców z Karaibów i Ameryki Południowej. Początkowo wyplatany z włókien drzewnych, które z czasem zastąpione zostały sizalem (twarde i bardzo wytrzymałe włókno otrzymywane ze specjalnego gatunku agawy). Hamaków używali żeglarze już za czasów Kolumba. Były najzdrowszym i najbezpieczniejszym miejscem do snu.

Jak powiesić hamak na balkonie czy tarasie?

Wybór hamaka tradycyjnego uzależniony jest od ilości miejsca jaką dysponujemy na balkonie czy tarasie. Hamaki tego typu mogą być rozwieszane na solidnych elementach konstrukcyjnych, np. słupach podtrzymujących zadaszenie tarasu montowane za pomocą solidnych mocowań.

W zależności od wariantu montaż będzie polegał na wkręceniu haków w słupki, ściany, sufit bądź inne wytrzymałe konstrukcje z zachowaniem odpowiedniej odległości i przywiązaniu do nich linek. Gdy mocujemy hamak na ścianie sprawdźmy jej grubość, dopasujmy głębokość wiercenia otworów i długość kołków. Minimalna zalecana głębokość otworów w betonie to 10 cm, w słabszych ścianach 15-20 cm. Otwory w ścianie wiercimy pod kątem 15-25 st. w dół.

W betonowej ścianie zamontujmy kotwę stalową z oczkiem. Jeżeli ściana jest z pustaka, zastosujmy kołnierz i kotwę chemiczną, a następnie zamontujmy stalowy wkręt oczkowy. Na koniec zaczepiamy karabińczyki o oczka i na nich zawieszamy hamak.

Hamak powinien być zawieszony 80-100 cm nad podłożem (w przypadku hamaków średniej wielkości jedno- i dwuosobowych), lub około 150 cm (w przypadku hamaków rodzinnych). Tradycyjny hamak średniej wielkości, przeznaczony dla 1-2 dorosłych osób należy montować w punktach, których odległość od siebie jest nie mniejsza niż 3-4 m. Wielkość dopasujmy do własnych potrzeb, ale kupujemy hamak zgodnie z zasadą, że im dłuższy tym wygodniejszy.

Jak zamontować hamak na balustradzie?

Mocowanie hamaka do balustrady to świetne rozwiązanie, jeśli chcemy uniknąć wiercenia w ścianach. Zanim jednak to zrobimy, kluczowe jest upewnienie się, że barierka jest wystarczająco solidna, by wytrzymać obciążenie. Należy dokładnie sprawdzić jej konstrukcję oraz sposób mocowania do ściany budynku – powinna być solidnie wmurowana lub przykręcona za pomocą grubych śrub. Warto pamiętać, że hamak z użytkownikiem generuje znaczną siłę wyrywającą, dlatego konstrukcja musi być absolutnie pewna.

Do samego montażu najlepiej użyć wytrzymałej liny. Aby uniknąć problemów z rozwiązaniem mocowania po obciążeniu, warto zastosować węzły, które zaciskają się samoczynnie, ale nie blokują na stałe. Dobrym przykładem jest węzeł znany jako półwyblinka, który jest prosty do zawiązania i jeszcze łatwiejszy do zdjęcia, nawet po długotrwałym użytkowaniu. Taka technika pozwala na szybkie zdejmowanie hamaka, gdy chcemy inaczej wykorzystać przestrzeń balkonową.

Autor: Iryna Inshyna/ Getty Images Jak zamontować hamak na balkonie, by jego użytkowanie było bezpieczne?

Hamak na stelażu - idealne rozwiązanie na duży balkon i taras

Idealnym rozwiązaniem na taras będą hamaki wolnostojące. Montowane są na przenośnym stelażu, który umożliwia ustawienie hamaka w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Stojaki wykonywane są z drewna lub ze stali i są dedykowane do konkretnego modelu hamaka. Niektóre mają kółeczka, które ułatwiają przemieszczanie go w inne miejsce.

Stelaż powinien być ustawiony na wypoziomowanej powierzchni, najlepszym rozwiązaniem jest kupno kompletu: hamak razem ze stelażem. Daje nam to gwarancję, że oba elementy będą kompatybilne.

Stelaże drewniane (sosnowe lub bukowe) są stabilne i ładnie się prezentują. Są różnej wielkości, ich budowa nie pozwala na regulację szerokości, a drewno wymaga co jakiś czas konserwacji. Nie są tak wytrzymałe jak stelaże stalowe, które są trwalsze i łatwiejsze w montażu, ale mniej stabilne i estetyczne. Warto wybrać stelaż, który ma system mocowania dla różnych długości hamaków.

Przeczytaj też: Sposób na upały w mieście: jak wybrać leżak i parasol, by stworzyć strefę relaksu na balkonie

Autor: Getty Images Hamak zamontowany na stelażu ustawiony na tarasie

Na co zwrócić uwagę kupując hamak?

Najlepszym sposobem na kupno odpowiedniego hamaka jest przetestowanie go jeszcze w sklepie. Zwróćmy uwagę na jakość wykonania poszczególnych elementów. Zarówno tkanina jak i jej mocowanie powinny być starannie wykończone, gdyż od tego zależy wytrzymałość hamaka.Dobierzmy odpowiednie obciążenie aby móc bezpiecznie korzystać z hamaka zawieszonego nad ziemią. Maksymalnego obciążenia nie należy przekraczać i na hamak nie należy skakać lub siadać z dużym impetem. Hamaki dla jednej dorosłej osoby wytrzymują obciążenie od 90 do około 300 kg, dla dziecka od 20 do 100 kg. Modele rodzinne wytrzymują ciężar od 200 do 300 kg.

Przeczytaj też: Co zrobić, żeby taras nie parzył stóp? Jak ochłodzić taras? Materiały i rozwiązania, które chronią przed efektem piekarnika w upalny dzień

Z jakiego materiału wybrać hamak?

Materiał z jakiego wykonany jest hamak powinien być odporny na wilgoć, promieniowanie UV i zabrudzenia. Te o ciemniejszej kolorystyce i wzorzyste będą bardziej praktyczne w użytkowaniu, ponieważ plamy będą mniej widoczne. Hamaki mogą być jednobarwne, w kolorowe pasy lub etniczne wzory ozdobione frędzlami.

Warto wybrać hamak z bawełny z dodatkiem polipropylenu czy poliestru. Dobry hamak wykonany jest z tkaniny wysokiej jakości, miękkiej i elastycznej oraz przepuszczającej powietrze, a jednocześnie wytrzymały przy ciągłym użytkowaniu. Bawełniane siedziska w fotelach hamakowych sprawdzą się w domach, na balkonach i zadaszonych tarasach. Hamaki wzbogacone dodatkiem wełny z lamy będą miały właściwości ogrzewające.

z dodatkiem polipropylenu czy poliestru. Dobry hamak wykonany jest z tkaniny wysokiej jakości, miękkiej i elastycznej oraz przepuszczającej powietrze, a jednocześnie wytrzymały przy ciągłym użytkowaniu. Bawełniane siedziska w fotelach hamakowych sprawdzą się w domach, na balkonach i zadaszonych tarasach. Hamaki wzbogacone dodatkiem wełny z lamy będą miały właściwości ogrzewające. Nylon to syntetyczny materiał, który charakteryzuje się wyjątkowo niską wagą oraz dużą wytrzymałością. Nie nagrzewa się od słońca dlatego chętnie stosowany jest do produkcji hamaków-namiotów podróżniczych , a w wersji sznurkowej jest delikatny i przewiewny, możliwy do stosowania na tarasie niezadaszonym przy długotrwałej ekspozycji słonecznej.

, a w wersji sznurkowej jest delikatny i przewiewny, możliwy do stosowania na tarasie niezadaszonym przy długotrwałej ekspozycji słonecznej. Hamaki z jedwabiu spadochronowego są wytrzymałe, lekkie i lepiej oddychające niż nylon. Odpornym na warunki atmosferyczne materiałem jest durasol. Nie blaknie ani nie chłonie wilgoci.

Hamaki należy prać zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Zwykle można prać je ręczne lub w pralce w niskiej temperaturze. Hamaki amerykańskie z poprzeczkami należy prać ręcznie, w wannie.

Rodzaje hamaków

Współcześnie istniejąca od wieków zasada działania hamaków pozostaje bez zmian, nastąpiła jedynie metamorfoza detali. Konkretne modele hamaków dostosowane zostały do różnych aktywności.

Hamaki klasyczne to najbardziej znana i rozpowszechniona wersja hamaków. Są mocowane za pomocą linek, haków lub karabińczyków do dwóch punktów podarcia lub też rozwieszane na stelażu. Hamaki klasyczne wykonywane są głównie ze sznurka lub materiału. Sprawdzą się na dużych balkonach, tarasach i werandach.

Hamaki klasyczne meksykańskie (sznurkowe) – to ręcznie plecione, kolorowe, lekkie i miękkie hamaki, wykonane na specjalnych krosnach ze sznurka bawełnianego lub nylonowego. Są uznawane za bardzo wygodne, dopasowują się do kształtu ciała i tworzą efekt kokonu. Po złożeniu zajmują mało miejsca. Śpimy w nich w poprzek. Czasem mogą się zaplątać przy składaniu i rozkładaniu. Te z grubej, wiązanej liny nie są zbyt wygodne.

Hamaki materiałowe (np. ekwadorskie) – bardzo jaskrawo kolorowe i ręcznie tkane hamaki, gdzie tkanina jest mocowana do zaczepów za pomocą sznurków na krańcach siedziska. Wadą materiałowych hamaków jest dłuższy czas schnięcia (gdy użytkujemy go na niezadaszonym tarasie), dlatego hamaki te należy chować przed deszczem. Dodatkowo płótno jest bardziej podatne na odbarwienia pod wpływem promieniowania słonecznego.

Hamaki z poprzeczką (amerykańskie) – to zmodyfikowana wersja hamaka klasycznego. Poprzeczki są przewleczone przez materiał na dwóch krótszych, skrajnych bokach. Dzięki temu po zawieszeniu hamaka materiał czy siatka staje się napięta i łatwo można w nim usiąść lub się położyć. Wadą tego typu hamaka jest jego wywrotność.

Hamaki kolumbijskie – wykonuje się z gęstego splotu pętelkowego. Dzięki szerokiej pętelce, powierzchnia leżenia w tych hamakach jest duża i wygodna. Wykonywane są ręcznie przez mieszkańców Kolumbii z wysokiej jakości bawełny. Mieści się na nich zwykle więcej niż 1 osoba.

Fotele hamakowe (brazylijskie) to alternatywa dla mniejszych powierzchni, np. na mały balkon. Niektóre wykończone są oryginalnymi frędzlami, które swobodnie zwisając są ozdobą, a wieczorem ochronią przed chłodem. Fotele brazylijskie są połączeniem hamaków, foteli i huśtawek. Mają wygodne, ergonomicznie uformowane, sztywne oparcia i zazwyczaj wyściełane są miękkimi bawełnianymi poduszkami. Takie fotele są zwykle jednoosobowe, w komplecie zakupimy siedzisko i poprzeczkę. Hamak zbudowany jest z wytrzymałych linek lub sznurów, zakończonych pętlą montażową, umożliwiającą zwieszenie całości na suficie lub na stelażu. Do montażu sufitowego stosuje się haki i kotwy rozporowe. Gdy zamontujemy haki w różnych miejscach (taras, salon, altana), fotel spełni funkcję mobilną i będziemy mogli go przewieszać w zależności od potrzeb. Instalacja jest prosta i szybka, więc łatwo schowamy go, gdy zacznie padać deszcz. Siedzisko fotela powinno być wykonane z wygodnego tworzywa elastycznego. Można w nim usiąść lub ułożyć się w pozycji półleżącej (wszystko zależy od wybranego modelu). Obejrzymy w nim film, wypijemy poranna kawę lub posłuchamy muzyki. Maksymalne obciążenie fotela to ok. 100 kg.

Hamaki - leżanki – rozwiązanie dobre na balkon czy taras. Siedzisko wykonane może być z drewna, rattanu lub wikliny. Niektóre hamaki wykonane są z materiału imitującego bawełnę, który jest odporny na warunki atmosferyczne i może być stale na zewnątrz. Tego typu hamak jest mobilny, mocuje się go na stopce - stojaku lub rozstawia na czterech stabilnych nogach. Zaletą hamaków tego typu jest brak konieczności wiercenia otworów na mocowania. Niektóre modele mają zadaszenie, które można obracać oraz regulować kąt pochylenia względem położenia słońca. Konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo.

Hamaki dla najmłodszych – przystosowane do potrzeb dzieci, występują w kilku wersjach. W zależności od wieku - przeznaczone dla niemowlaków, samodzielnie siedzących maluchów i starszych dzieci. Wyróżniamy klasyczne, z usztywnianymi bokami i pasami bezpieczeństwa. Hamaki dla dzieci powinny być zawieszone nisko nad ziemią.

Poznaj też: Parasol ogrodowy na taras. Rodzaje parasoli ogrodowych, sposób montażu, konserwacja

Autor: Rowan Jordan/ Getty Images Hamak na balkonie

Akcesoria dodatkowe do hamaka

Wybierając hamak nie należy zapominać o akcesoriach dodatkowych. Przydatny będzie wodoodporny pokrowiec ułatwiający przechowywanie hamaka klasycznego, poduszki oraz przypinana dodatkowa kieszonka na podręczne rzeczy. Można też wyposażyć się w podstawkę na stopy. Daje większy komfort w użytkowaniu hamaka, wykonana jest z bawełny i poliestru (materiałów odpornych na warunki pogodowe i UV). Podstawkę podwiesza się pod hamak.Ciekawostką jest barek odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Jest przenośny,ustawiamy go w okolicy hamaka i mamy wygodny dostęp do ulubionych napojów. Kupując hamak warto zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria montażowe: linki, haki, zatrzaski i karabińczyki.

Przeczytaj też: Huśtawka ogrodowa – jak wybrać najlepszą huśtawkę do ogrodu?

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?