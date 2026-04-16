Trendy 2026: praktyczność górą

W 2026 wygrywają meble, które nie wymagają ciągłej obsługi. Po kilku sezonach eksperymentów z drewnem i tanim technorattanem właściciele tarasów i ogrodów wybierają rozwiązania, które po prostu wytrzymują polską pogodę.

Najważniejsze zmiany:

aluminium wypiera drewno egzotyczne

wypiera drewno egzotyczne technorattan zostaje, ale tylko w droższych wersjach

zostaje, ale tylko w droższych wersjach zestawy modułowe dominują w większych ogrodach

dominują w większych ogrodach blaty z HPL i spieków zastępują szkło

To nie jest kwestia estetyki. To efekt kosztów użytkowania, które wcześniej były ignorowane.

Leżak Kionia z aluminium w kolorze grafitowym

Ile kosztują meble ogrodowe w 2026?

Różnice cenowe są duże, ale mają konkretne uzasadnienie. Przyjrzyjmy się szczegółom:

Zestawy dla 4 osób

plastik : 1200–2500 zł

: 1200–2500 zł tani technorattan : 2000–4000 zł

: 2000–4000 zł aluminium: 4000–8000 zł

Zestawy średnie (sofa + fotele)

lepszy technorattan: 5000–9000 zł

5000–9000 zł aluminium wyższej klasy: 7000–1 000 zł

Duże zestawy (narożniki, stoły)

aluminium + HPL/spiek: 12000–18000 zł

Do tego należy doliczyć koszty, które często są pomijane, czyli:

pokrowce: 200–800 zł

200–800 zł lepsze poduszki: 500–2 000 zł

500–2 000 zł transport i wniesienie: 100–400 zł

W praktyce realny budżet na sensowny zestaw zaczyna się od ok. 5–6 tys. zł.

Aluminium zamiast drewna – zmiana, która ma sens

Drewno nadal wygląda najlepiej, ale w polskich warunkach szybko wychodzą jego słabości. Po jednej zimie pojawia się szarzenie, po dwóch – pęknięcia i odbarwienia. Można, a nawet trzeba, je impregnować, ale to wymaga sporego nakładu pracy (kilka godzin pracy) i też kosztuje, 100-300 zł za sezon. Bez renowacji wytrzymają w dobrym stanie 2-3 lata.

Aluminium eliminuje ten problem. Nie wymaga impregnacji, jest lekkie i odporne na wilgoć, choć trzeba przyznać, że ceny nie należą do niskich. Warunek: dobra jakość lakieru. W tanich modelach pojawiają się zarysowania już po pierwszym sezonie.

Technorattan – najczęstsze rozczarowanie

Technorattan nadal sprzedaje się najlepiej, ale to najbardziej nierówny segment rynku. Czym jest ten materiał? Technorattan to tworzywo sztuczne (najczęściej polietylen – PE) stylizowane na naturalny rattan. W praktyce to plecionka z taśm lub włókien, która jest nawijana na stelaż mebla. Trzeba jednak uważać przy wyborze, ponieważ pod tą samą nazwą sprzedaje się zarówno materiał, który wytrzyma 8 lat, jak i taki, który deformuje się po dwóch sezonach.

Dlaczego? Bo o trwałości decydują szczegóły, których sprzedawcy często nie podają. Problem polega na jakości, której nie widać na pierwszy rzut oka, a sprzedawcy rzadko informują, że kluczowy jest nie sam materiał, ale konstrukcja. Stelaż stalowy rdzewieje, aluminiowy – nie. Zestawy z konstrukcją stalową są znacznie droższe, średnia cena to 2 500–3 500 zł za zestaw, natomiast z aluminiową: 6000+ zł

Jak rozpoznać dobry technorattan?

Dobry technorattan jest grubszy i bardziej "mięsisty", często ma półokrągły lub okrągły przekrój, nie zapada się pod naciskiem dłoni. To najprostszy test w sklepie – jeśli włókno się ugina i zostaje ślad, jakość jest niska. Plecionka jest ciasna i równa, nie ma luzów i efektu "falowania". O konstrukcji już pisaliśmy, to kluczowy element, który podnosi cenę. I ostatnie kryterium, jeśli sofa ogrodowa waży podejrzanie mało, to znaczy, że na czymś oszczędzono.

Meble ogrodowe z technorattanu

Meble modułowe są droższe o 20–40%, ale mają konkretne zastosowanie. Sprawdzają się tam, gdzie przestrzeń jest duża i układ się zmienia. Na małym tarasie to zbędny wydatek. Przeważnie meble ustawia się raz i nie rusza przez lata.

Meble modułowe coraz częściej mają tapicerkę odporną na warunki atmosferyczne, tzw. outdoorową, a nie tylko "zwykłe poduszki do schowania na noc". To duża zmiana – dobre zestawy można zostawić na zewnątrz przez cały sezon bez paniki przy każdym deszczu. Większość dobrej jakości mebli można zostawić na tarasie także poza sezonem, choć oczywiście odpowiednio zabezpieczone. Nowoczesne materiały mają wiele zalet:

nie chłoną wody – krople spływają po powierzchni

– krople spływają po powierzchni szybko schną po deszczu

nie pleśnieją i nie gniją

nie blakną na słońcu

są odporne na zabrudzenia i łatwe do czyszczenia

Najczęściej stosowane są tkaniny syntetyczne: olefin (polipropylen), poliester z powłoką hydrofobową oraz różne mieszanki. Olefin uchodzi za najbezpieczniejszy wybór, bo słabo chłonie wilgoć i dobrze znosi promieniowanie UV, ale o trwałości decyduje konkretna jakość materiału, nie sama nazwa.

W droższych zestawach stosuje się też pianki szybkoschnące. Dzięki temu woda nie wnika głęboko w strukturę poduszki, tylko częściowo spływa lub odparowuje. W praktyce oznacza to, że po deszczu poduszki nie są przemoczone jak gąbka, ale nadal wymagają czasu na wyschnięcie. W dobrych warunkach trwa to 1–3 godziny, w gorszych nawet kilka godzin.

Narożnik modułowy na taras ALORA marki Bjørkka

Najczęstsze błędy i co się najbardziej opłaca – podsumowanie

Najdroższe pomyłki, które mają swoje konsekwencje

kupowanie dla samego wyglądu, zamiast ze względu na wygodę – nawet 10 tys. zł straty

brak pokrowców – skrócenie trwałości o kilka sezonów

oszczędzanie na poduszkach – komfort znika po jednym roku

ignorowanie wagi mebli – lekkie zestawy przewracają się przy wietrze

wybór stali zamiast aluminium – ukryta korozja po 2–3 latach

Najrozsądniejszy wybór w 2026 to zestaw aluminiowy z porządnymi poduszkami. Taki komplet kosztuje zwykle 6000–10000 zł, ale wytrzymuje 6–10 lat bez większych problemów i bez kosztownej konserwacji.

Najgorszy scenariusz to zakup taniego zestaw za ok. 2500 zł. W praktyce po 2 sezonach nadaje się do wymiany – materiał się odkształca, stelaż rdzewieje, a poduszki tracą komfort. W efekcie w dłuższym okresie to droższe rozwiązanie niż jednorazowy zakup lepszych mebli.

Jeśli budżet wynosi 2–3 tys. zł, lepiej kupić prosty zestaw aluminiowy lub plastikowy niż słaby technorattan.

Zestaw ogrodowy z modułową sofą 3-częściową, stolikiem bocznym i 2 pufami rozkładanymi Amaro

