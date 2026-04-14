Masz dość betonowej pustyni? Zobacz, jak stworzyć bujny ogród na balkonie w bloku

Początek wiosny to doskonała pora na zaplanowanie aranżacji domowego ogródka na balkonie. Warto wcześniej poznać najnowsze balkonowe trendy, przejrzeć ogrodnicze katalogi i przygotować się do urządzenia letniego salonu. Warto skorzystać z inspiracji ekspertów, by lepiej zrozumieć, jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w określonych warunkach.

Jak zaaranżować balkon?

Aranżacja balkonu, zwłaszcza o ograniczonej powierzchni, wymaga przemyślanego planowania i kreatywności. Kluczowe jest tu optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Na początek warto zastanowić się, co chcemy mieć na balkonie. Czy interesują nas rośliny ozdobne, ogródek ziołowy, warzywnik, czy może chcemy stworzyć miejsce do wypoczynku? Różne potrzeby będą decydować o wyborze roślin i mebli na balkon.

– Planowanie ogrodu należy zacząć od narysowania planu balkonu (rzut z góry). Zmierz balkon i przenieś wymiary na kartkę, najlepiej w skali. Taki plan pozwoli Ci lepiej zrozumieć dostępną przestrzeń i jak możesz ją efektywnie wykorzystać. Następnie przemyśl, jakie rośliny chcesz uprawiać. Pamiętaj o warunkach, jakie oferuje twój balkon – ilość dostępnego światła słonecznego, ekspozycja na wiatr, czy nawet miejsce zamieszkania. Od tych czynników zależeć będzie dobór odpowiednich roślin. Styczeń/luty to dobry czas na zakup nasion – jest jeszcze duży wybór, sklepy są dobrze zaopatrzone, ponieważ dopiero zaczynają sezon – tłumaczy Joanna Legutko, doradca ogrodniczy i wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko.

Należy również uwzględnić położenie geograficzne balkonu.

Te skierowane na południe będą najbardziej nasłonecznione - takie warunki są idealne dla roślin kochających słońce jak pelargonie, rozmaryn czy pomidory.

Na balkon usytuowany od północny dociera najmniej światła słonecznego, dlatego dobrze będą się tam czuć begonie, bluszcz pospolity, mięta czy melisa.

Z kolei przestrzenie o ekspozycji na wchód lub zachód oferują umiarkowane nasłonecznienie - można tu uprawiać rośliny, które preferują stanowisko półcieniste jak petunie, maciejka ogrodowa czy fiołki wonne.

Jeśli balkon jest mały, warto wykorzystać przestrzeń pionową. Wiszące doniczki, półki na ścianach czy trejaże mogą znacznie zwiększyć dostępny obszar do uprawy roślin bez zabierania miejsca na podłodze czy balustradzie.

Świetnie sprawdzi się również dodatkowe oświetlenie – girlandy czy małe lampki solarne mogą stworzyć przyjemną atmosferę wieczorami.

i Autor: Getty Images Lampy solarne spotykamy niemal w każdym ogrodzie, na balkonie lub tarasie

Jakie rośliny wybrać do ogrodu na balkonie?

Gdy już znamy możliwości naszego balkonu, pozostaje nam tylko dobór preferowanych przez nas roślin. Ozdobne kwiaty jednoroczne dają szybki efekt, większość z nich wysiewa się wprost do skrzynek balkonowych już w marcu/kwietniu. Zazwyczaj szybko rosną i bujnie kwitną, od wiosny do jesieni. Dostępnych jest wiele gatunków, odmian i kolorów roślin jednorocznych. Są one również mało wymagające i nie powinny sprawić problemu nawet początkującym ogrodnikom.

Najpopularniejsze i polecane gatunki roślin jednorocznych to np. aksamitka rozpierzchła, cynia wytworna, groszek pachnący, maciejka dwuroga, groszek pachnący, nagietek lekarski, nasturcja niska, petunia ogrodowa, pelargonia rabatowa i bluszczolistna.

Coraz częściej na balkonach pojawiają się również ozdobne rośliny wieloletnie, zastępując rośliny jednoroczne. Cenione są za wytrzymałość i często mrozoodporność. Wybierając byliny, nie ma potrzeby co roku kupować sadzonek czy wysiewać roślin. Na zimę można je zostawić na balkonie, osłaniając przed mrozem, chociaż część z nich należy schować w cieplejsze miejsce.

Na balkonie najlepiej sprawdzą się byliny, takie jak różne odmiany dzwonków, kostrzewa sina, lawenda, fiołek rogaty czy dalia.

Świetnym rozwiązaniem na niewielkie przestrzenie są zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie rośliny pnące. Idealnie sprawdzą się do zacienienia balkonu czy zakrycia balustrady. Najlepiej do tego celu wybrać rośliny, takie jak asarina, thunbergia, wilec pnący, kobea pnąca, powojnik tangucki, groszek pachnący, nasturcja pnąca czy rodochiton.

– Jeśli nie masz czasu lub doświadczenia w prowadzeniu ogrodu, warto zacząć od planu minimum. Rozpocząć od wysiewu kilku roślin, by zrozumieć, jakie są Twoje możliwości i preferencje. Warto wziąć pod uwagę również kwiaty jadalne. Bratki, stokrotki, niezapominajki, goździki, pelargonie, lawenda czy nasturcja oprócz walorów dekoracyjnych mogą stanowić bardzo efektowny dodatek do potraw czy napojów – podpowiada Joanna Legutko.

10

Warzywa i zioła w ogrodzie na balkonie

Balkon może być również doskonałym miejscem do uprawy warzyw czy ziół. Wbrew pozorom, wiele gatunków warzyw możemy uprawiać w donicach – głównie takie, które mają płytki system korzeniowy i potrzebują niewiele miejsca.

– Najlepiej na małych przestrzeniach sprawdzą się pomidory koktajlowe, papryki ostre karłowe, koper, fasola wielkokwiatowa, rzodkiewka, sałata, seler naciowy, pietruszka naciowa, roszponka czy rukola. Warto również zagospodarować przestrzeń na zioła. Są mało wymagające, nie potrzebują wiele miejsca, a mają mnóstwo właściwości prozdrowotnych. Możesz wzbogacić nimi smak potraw, dodać do herbaty czy lemoniady. Zawsze warto mieć pod ręką świeże zioła, których wybór jest tak duży, że spełni oczekiwania każdego balkonowego ogrodnika – podpowiada Joanna Legutko.

Należy jednak pamiętać, że każda roślina ma odpowiedni czas wysiewu i określony czas wzrostu. Warto zatem przygotować sobie kalendarz i zaznaczyć w nim terminy siewu, kwitnienia i zbiorów, który pomoże nam zaplanować i kontrolować wyglądu balkonu na długi czas.

Każdy, nawet najmniejszy balkon daje możliwość stworzenia przestrzeni, w której można uprawiać zarówno rośliny ozdobne, jak i warzywa czy zioła. Warto zacząć planować aranżację dostępnej powierzchni wcześniej, aby już od wiosny cieszyć się własną, kwitnącym ogrodem.

materiały prasowe W.LEGUTKO

i Autor: Getty Images W warzywniku na balkonie warzywa i zioła rosną w skrzynkach i doniczkach

Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu