Taras drewniany to duża ozdoba domu. Chętnie spędzamy tam czas, przyjmujemy gości. Jakie deski wybrać, żeby taras długo zachował nie tylko trwałość, lecz także piękny wygląd? Nie każdy gatunek drewna dobrze znosi kontakt z wodą, wiatrem, śniegiem. Na jakie cechy drewna trzeba zwrócić uwagę, żeby było odpowiednie na taras? Decydując się na taras drewniany, trzeba także pamiętać o koniecznej konserwacji – jakie preparaty najlepiej chronią drewno wystawione na wodę i wiatr. Przyjrzyjmy się kilku najlepszym pod tym względem gatunkom i rodzajom drewna.

Jakie drewno na taras jest najlepsze?

Deski w zastosowaniach zewnętrznych powinny wykazywać jak największą odporność na wilgoć i wodę, czyli jak najmniej je wchłaniać. Takie są gatunki twarde i ciężkie, o bardzo gęstym usłojeniu, czyli na przykład drewno z drzew, które rosły w górach, w Skandynawii, na Syberii. Tam, gdzie są bardzo niskie temperatury, przyrosty roczne – słoje są bardzo małe.

Drugi rodzaj to drewno, które wręcz lubi wodę – pochodzące z bardzo wilgotnych terenów tropikalnych. Wilgoć i woda to dla niego naturalne środowisko.

Trzecim rodzajem drewna dobrego na deski tarasowe jest takie, które zostało poddane obróbce termicznej w środowisku pary wodnej, czyli termodrewno.

Drewno z północy na taras – zalety, wady i cena 2026

Wśród desek tarasowych najpopularniejsze są te wykonywane z:

modrzewia syberyjskiego

świerka skandynawskiego

świerka z gór

sosny skandynawskiej

Takie drewno słabo chłonie wodę i jest mniej podatne na siniznę i gnicie niż pospolita sosna. Deski z tych gatunków drewna są jasne, w tonacji lekko żółtawej, mogą zawierać sęki. Deski na taras są ryflowane – mają nacięcia, którymi będzie spływać woda. Grubość to zwykle 2,4 mm, szerokość 14,5 cm, a długość 2,5-4 m (znajdziemy też deski o mniejszych przekrojach). Za deski tarasowe z takiego drewna trzeba zapłacić: sosna skandynawska ryflowana, klasa AB, 65–120 zł/m², modrzew syberyjski 120–250 zł/m².

i Autor: DLH/ Materiały prasowe Deski modrzewiowe

i Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia Taras z modrzewia

Drewno egzotyczne na taras – zalety, cena 2026

Za najlepsze drewno egzotyczne na taras uważa się bangkirai, garapę, tek, masarandubę, jatobę, tanimbukę. To drewno z tropików, które doskonale znosi duże zawilgocenie. Żeby nie gnić, zawiera bardzo dużo żywic. Drewno egzotyczne jest bardziej kolorowe niż wcześniej wymienione, nawet w jednej desce możemy znaleźć odcienie od żółtego, przez beże i czerwienie, po brązy.

Ponieważ deski te mogą pochodzić z bardzo różnych źródeł, wymiary często są mniejsze o standardowych desek tarasowych. Mogą też nie być ryflowane. Za deski tarasowe z drewna egzotycznego trzeba zapłacić od 150 do 500 zł/m², gdy deski mają duże wymiary, cena może przekroczyć 1000 zł/m².

Termodrewno na taras – trwałość, wygląd i cena w porównaniu z naturalnym drewnem 2026

Deski różnych gatunków drewna najpierw się suszy, a następnie poddaje się działaniu wysokiej temperatury w komorze parowej. Dzięki temu zostają z niego usunięte wszelkie larwy i zarodniki szkodników, drewno jest bardziej odporne na wilgoć. Termodrewno zyskuje też karmelowy, brązowawy odcień. Na tarasie sprawdzą się deski z termojesionu, bo jest to drewno twarde i gęste.

Znajdziemy też deski ze skandynawskich sosny i świerka w wersji termo. Deski tarasowe z termodrewna mają mniejsze wymiary niż standardowe i mogą nie mieć ryflowania. Deski z termojesionu kosztują mniej więcej 500 zł/m², na tym samym poziomie kształtują się ceny z sosny lub świerka ze Skandynawii w wersji termo.

i Autor: DLH/ Materiały prasowe Deski tarasowe z drewna egoztycznego garapa

i Autor: Mariusz Bykowski Taras z desek drewna bangkirai zabezpieczonych olejem

i Autor: BETTERWOOD.PL/ Materiały prasowe Taras z drewna egzotycznego teak

i Autor: JAF POLSKA/ Materiały prasowe Termodrewno to materiał konkurencyjny wobec drewna egzotycznego. Ma porównywalną trwałość, ale bardziej swojski wygląd

Jak zabezpieczyć deski tarasowe?

Najlepszym sposobem konserwacji drewna na zewnątrz jest olejowanie. Olej nieco wnika w strukturę drewna, tworzy cieniutki tłusty film na powierzchni utrudniający wnikanie wilgoci. Za to nie tworzy sztywnej i twardej powłoki jak lakier czy lakierobejca, lepiej chroniącej przed wodą, ale po pewnym czasie pękającej i odpadającej (co wymusza i komplikuje kolejną konserwację). Dobrym sposobem zabezpieczenia jest także zastosowanie impregnatu. Wybierając preparat, trzeba sprawdzić, do jakiego rodzaju drewna jest przeznaczony.

i Autor: TIKKURILA/ Materiały prasowe Olejowanie tarasu

