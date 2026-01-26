Jak wygląda monstera? Dlaczego warto mieć monsterę w domu?

Monstera dziurawa (łac. Monstera deliciosa) to jedna z największych pokojowych roślin uprawianych w doniczkach. W naturze monstera to silnie rosnące, płożące się bądź wspinające pnącze, występuje w tropikalnym lesie równikowym Ameryki Południowej (od południowego Meksyku po południową Panamę).

W naturze monstera to roślina płożąca – jeśli chcemy, by pięła się ku górze, konieczne jest przymocowanie pędów do mocnej podpory. Choć monstera (sprawdź też Monstera minima i Monstera adansonii) rośnie powoli, to jednak osiąga spore rozmiary. Dlatego decydując się na jej uprawę w domu, trzeba wziąć pod uwagę zapewnienie jej wystarczającej przestrzeni.

Dekoracyjne u monstery dziurawej są zielone, duże, głęboko powcinane i z dziurami (młode liście nie mają wcięć i dziur, starsze – tak: im starsze liście, tym wcięcia są głębsze), skórzaste liście o kształcie sercowatym. Starsze egzemplarze monstery dodatkowo mają długie, zwisające korzenie powietrzne, których nie wolno odcinać!

Stanowisko dla monstery – gdzie ją postawić, by rosła dobrze?

Monstera najlepiej czuje się w miejscu jasnym, ale osłoniętym od bezpośrednich promieni słonecznych. Dlatego lepiej nie stawiać jej blisko okna wychodzącego na południe lub zachód. Za to można ją ustawić przy oknie wychodzącym na zachód albo na wschód. Najlepiej dla monstery, gdy światła jest dużo, ale jest ono rozproszone. W jasnych pomieszczeniach z większymi oknami z powodzeniem można trzymać roślinę w głębi pokoju.

Monstera dobrze poradzi sobie również w miejscach półcienistych i lekko zacienionych. Pamiętajmy tylko, że jeśli światła jest wystarczająco dużo, to monstera będzie tworzyć duże i efektownie powcinane liście, natomiast w miejscu o niedostatecznej ilości światła liście będą małe i bez wcięć.

Wymagania monstery: temperatura i podłoże

Monstera jest łatwa w uprawie, nie ma wysokich wymagań i bardzo dobrze znosi warunki panujące w mieszkaniu. Podpowiadamy, jak dbać o monsterę, by ładnie rosła i miała dekoracyjne liście.

Temperatura dla monstery dziurawej

Najlepsza temperatura dla monstery to 18–22 st. C, ale równie dobrze zniesie niższą temperaturę (15 st.C), choć jej wzrost wtedy będzie powolniejszy. Zbyt niska temperatura powoduje powstawanie na liściach monstery ciemnych plam. Roślina jest wrażliwa na przeciągi.

Podłoże dla monstery dziurawej

Monstera wymaga podłoża lekkiego, przepuszczalnego, bogatego w składniki odżywcze. Powinno łatwo przesychać i mieć lekko kwaśny odczyn (pH 5,5–6,5). Dodatek perlitu sprawi, że podłoże będzie dobrze napowietrzone, a jednocześnie będzie magazynowało wodę. Podłoże dla monstery nie może być ciężkie i mokre, aby nie doprowadzić do gnicia korzeni rośliny.

Jak dbać o monsterę w domu?

Podlewanie. Monstera dziurawa lubi stałą, umiarkowaną wilgotność podłoża (nie lubi nadmiaru wody w podłożu). Latem monsterę należy podlewać raz w tygodniu, zimą – rzadziej.

Wilgotność powietrza. Monstera lubi też wysoką wilgotność powietrza, dlatego warto regularnie spryskiwać liście odwapnioną wodą i usuwać kurz wilgotną szmatką. Raz na dwa miesiące można użyć środka nabłyszczającego do liści.

Nawożenie. Monsterę nawozi się co dwa tygodnie od marca do sierpnia używając nawozów w płynie dla roślin o ozdobnych liściach.

Przesadzanie. Najlepszy termin do przesadzania monstery to marzec–kwiecień (zanim roślina zacznie wypuszczać nowe liście) – małe monstery przesadzamy co roku, starsze co 2–3 lata (u dużych, rozrośniętych egzemplarzy wymienia się wierzchnią warstwę ziemi w donicy).

Rozmnażanie monstery dziurawej. Monsterę rozmnażamy przez ukorzenianie sadzonek wierzchołkowych bądź sadzonek sporządzonych z kawałka łodygi (te ukorzeniają się wolniej). Ukorzeniamy przy dużej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze podłoża (25–30 st.C).

Dlaczego monstera choruje? Żółte liście i brązowe plamy na monsterze

Trzeba zwiększyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu, np. stosując nawilżacze. Jednocześnie zalecamy pilnować podlewania - ziemia do monstery powinna być umiarkowanie wilgotna, ale nie mokra. Doraźnie można użyć Bioczosu na grzyba. To bezpieczny, ekologiczny środek, który spokojnie można stosować w pomieszczeniu.

Jakie są objawy niedoboru składników odżywczych u monstery?

Niedobór składników odżywczych u monstery najczęściej objawia się zmianami w wyglądzie liści. Mogą one żółknąć, blednąć lub mieć brązowe, suche końcówki, a wzrost rośliny wyraźnie zwalnia. Przy niedoborze azotu liście stają się jasnozielone i mniejsze, natomiast brak magnezu powoduje żółknięcie przestrzeni między nerwami. Z kolei niedobór żelaza objawia się chlorozą młodych liści, które robią się jasnożółte, a nerwy pozostają zielone.

Czy monstera dziurawa jest trująca?

Starsze egzemplarze monstery mogą zakwitnąć, choć zdarza się to rzadko. Kwiatostan monstery ma kształt kolby otoczonej dużą białą pochwą. Po przekwitnięciu tworzą się pachnące, stożkowate owoce, które po dojrzeniu są jadalne, mają smak ananasa, ale mogą powodować podrażnienia błony śluzowej, dlatego lepiej ich nie spożywać.

Toksyczny szczawian wapnia występuje w owocnikach monstery, ale tylko młodych. Pamiętajmy więc o kilku zasadach, które mogą nam oszczędzić kłopotów: jeśli roślina obrodziła owocami, możemy je spożywać tylko wtedy, gdy są mocno dojrzałe.

