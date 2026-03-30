Rośliny z rodzaju Callisia należą do botanicznej rodziny komelinowatych (Commelinaceae), występują w naturze w lasach tropikalnych Ameryki Południowej i są blisko spokrewnione (czasem też mylone) z trzykrotkami (Tradescantia), które od lat goszczą w uprawie doniczkowej w naszych domach.

Jak wygląda callisia?

Coraz częściej uprawiana i poszukiwana smużyna (łac. Callisia) swoją łacińską nazwę zawdzięcza greckiemu słowu kallos, czyli piękny. Wiecznie zielone smużyny, w zależności od gatunku, mogą różnić się barwą liści, ale zwykle są one zielone lub z różnego rodzaju pasmami lub przebarwieniami (np. purpurowymi) na dolnej i górnej powierzchni blaszki liściowej, bądź na pędach.

Zazwyczaj smużyny są nisko rosnącymi, pokładającymi się lub nawet płożącymi roślinami (osiągają od 5 do około 20 cm wysokości) z mięsistymi łodygami. Liczne, naprzemianlegle ułożone, lancetowate liście obejmują łodygę u nasady. Blaszka liści jest mięsista, całobrzega, z widocznym, równoległym użyłkowaniem. Pędy (łodygi) smużyny, przy kontakcie z wilgotnym podłożem potrafią bardzo łatwo i szybko się ukorzenić, tworząc nową sadzonkę.

W sezonie wegetacyjnym (latem) pojawiają się też bardzo drobne, pojedyncze, trójpłatkowe (białe lub różowe) kwiaty, ale nie są one walorem dekoracyjnym smużyn. Dlatego też callisie są traktowane jako rośliny pokojowe (doniczkowe) ozdobne przede wszystkim z liści.

Callisia - wymagania uprawowe smużyny

Stanowisko dla smużyny

W uprawie smużyny ważne jest dobranie odpowiedniego stanowiska, które powinno być jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Najlepsze jest miejsce, gdzie dociera światło nieco rozproszone lub panuje lekki półcień. Odmiany smużyny o barwnych liściach (np. kremowych, zielono-żółtych, z odcieniem różu) będą wymagały większej ilości światła.

Podłoże dla smużyny

Rośliny te preferują żyzną bogatą w próchnicę i umiarkowanie, ale stale wilgotną glebę. Warto zapewnić im także odpowiednią wilgotność powietrza (nawilżacze, zraszanie), jak w przypadku większości roślin tropikalnych.

Temperatura dla smużyny

Callisia wymaga stale dość wysokiej temperatury w sezonie wegetacyjnym (latem nie mniej niż 20-25°C). Zimą, dla zachowania lepszej kondycji roślin, korzystniej zapewnić roślinie nieco niższą temperaturę – około 15 °C.

Jak odmłodzić i rozmnożyć callisię?

Do najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych należy okresowe odmładzanie smużyny, polegające na przycinaniu zbyt rozrośniętych pędów, które następnie można ukorzenić w naczyniu z wodą. Cięcie jest ważne - wpływa na lepsze zagęszczanie roślin, a także pobudza je do wypuszczania nowych, młodych liści, które są najbardziej dekoracyjne.

Oprócz ukorzeniania przyciętych pędów, łatwym sposobem rozmnażania smużyny jest odcinanie korzeniących się łatwo przy kontakcie z glebą, płożących pędów (odkłady poziome).

i Autor: repinanatoly/ Getty Images

Callisia - zastosowanie

Choć calisie są bylinami i w rejonach o ciepłym klimacie rosną na zewnątrz, to w u nas mogą być uprawiane jedynie jako rośliny pokojowe, ewentualnie latem przenoszone na balkony lub tarasy. Dzięki płożącemu, zwisającemu pokrojowi, najlepiej prezentują się w wiszących doniczkach lub pojemnikach. Doskonale nadają się również jako wypełnienie w kompozycjach z wyższymi roślinami doniczkowymi o ozdobnych liściach. Odmiany smużyny o drobnych liściach często uprawiane są w terrariach lub wykorzystywane do tworzenia bardzo popularnych w ostatnim czasie ogródków w szkle.

i Autor: Getty Images Smużyna płożąca (Callisia repens)

Callisia repens - odmiany

Najbardziej popularnym gatunkiem callisii jest smużyna płożąca (Callisia repens) i jej dekoracyjne odmiany:

'Turtle' - nisko rosnąca, wiecznie zielona roślina o drobnych, miękkich zielonych liściach, purpurowo zabarwionych od spodu. Roślina tworzy puszystą kopułkę drobnych liści z gęsto rozrastającymi się na boki pędami, dorastającymi do 1 m długości. Nadaje się do uprawy w szklanych naczyniach, świetnie wygląda posadzona w wiszących doniczkach.

'Pink Lady' - niezwykle dekoracyjna; tworzy niską, gęstą kopułkę i zwraca uwagę efektownymi kremowo-zielono-różowymi liśćmi i zaróżowionymi łodygami.

'Gold' - tworzy nieco mniej gęstą koronę, z lekko przewieszającymi się pędami i zielono-żółtymi liśćmi.

i Autor: Getty Images Callisia u nas może być uprawiana jako roślina doniczkowa w pomieszczeniach

