Zwijanie liści pomidorów? Odkryj przyczyny i sposoby na ich zaleczenie - sprawdź teraz!

Michał Mazik
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-05-15 19:48

Liście pomidorów zwijają się i wyglądają nienaturalnie? Zastanawiasz się, czy to efekt niewłaściwej pielęgnacji, czy może objaw groźnej choroby? W naszym poradniku znajdziesz odpowiedzi. Wyjaśniamy, skąd bierze się ten problem, jak zdiagnozować jego przyczynę i jakie kroki podjąć, by pomidory odzyskały zdrowie.

Zwijanie się liści pomidora

Autor: Anastasija Vujic/ Getty Images Jednym z niepokojących objawów, jakie mogą wystąpić na pomidorach jest zwijanie się ich liści

Pomidory to jedne z najczęściej uprawianych warzyw w przydomowym ogrodzie warzywnym. Decydując się na uprawę pomidorów w warzywniku, musimy odpowiednio je pielęgnować. Czasem jednak, nawet gdy pielęgnacja pomidorów jest właściwa, roślinom coś zaczyna dolegać. Jednym z niepokojących objawów, jakie mogą wystąpić na pomidorach jest zwijanie się ich liści.

Dlaczego liście pomidorów się zwijają?

Zwijanie liści pomidorów to powszechnie występujący problem zarówno u pomidorów uprawianych w gruncie, jak i pomidorów pod osłonami. Zwinięte liście pomidorów mogą pojawić się na odmianach tradycyjnych, a także koktajlowych (u tych drugich rzadziej).

Zwijanie się liści pomidorów zazwyczaj jest wynikiem niewłaściwej pielęgnacji. Wpływa na to zarówno nadmierne nasłonecznienie, brak wody (to jedna z najczęstszych przyczyn), zbyt duże zagęszczenie roślin oraz niedobór podstawowych składników pokarmowych. Aby określić przyczynę zwijania blaszek, trzeba dokładnie zwrócić uwagę na ich wygląd.

Co zrobić gdy zwijają się liście pomidorów?

  • Liście pomidorów zwijają się i skręcają ku górze – to rezultat nadmiernego nasłonecznienia. Uprawę trzeba zacienić stosując np. maty osłaniające. Jeśli dodatkowo brązowieją brzegi blaszek - jest to ostatni etap więdnięcia przy długotrwałym braku wody.
  • Liście pomidorów zwijają się w dół i są ciemnozielone – przyczyną jest nadmiar azotu w glebie. Należy przerwać nawożenie mineralne. Nadmiar składników pokarmowych można wypłukać stosując intensywne nawadnianie.
  • Liście pomidorów skręcają się do nerwu głównego (i do dołu), później zasychają. Na łodygach widać nekrozy – to może być oznaka wystąpienia raka bakteryjnego. Należy zastosować niezbędne środki ochrony roślin, np. Sherpa.
  • Starsze liście skręcają się i odbarwiają, wierzchołki roślin są ciemnozielone – to częsta oznaka niedoboru wapnia. Zaleca się sprawdzić odczyn gleby i zastosować nawóz wapniowy.
  • Liście pomidorów zwijają się i są lepkie – na roślinach trzeba poszukać szkodników. Lepka spadź jest oznaką występowania mszyc.
  • Na zdeformowanych liściach pomidorów występuje pajęczyna – uprawy zostały zaatakowane przez przędziorki.

Niedobór mikroelementów przyczyną zwijania liści pomidora

Zdarza się także, że zwijanie się liści jest wynikiem niedoboru mikroelementów. Szczególnie ważny w uprawie pomidorów jest mangan, magnez oraz bor. Dlatego warto stosować nawozy organiczne oraz nawozy mineralne zawierające zwiększoną ilość tych pierwiastków.

Autor: Getty Images Zwijanie się liści pomidora to często spotykany problem w uprawie tego warzywa

Żółta kędzierzawość – groźna choroba wirusowa

Zwijanie się liści może być również symptomem żółtej kędzierzawości pomidorów, czyli groźnej choroby wirusowej. W jej przebiegu liście wywijają się ku górze, przybierając charakterystyczny kształt misy, a ich struktura staje się pomarszczona. Chorobie towarzyszy masowe opadanie kwiatów, co w konsekwencji prowadzi do znacznego ograniczenia owocowania. Wirus ten jest przenoszony głównie przez mączlika szklarniowego, a do naszych upraw trafia najczęściej z okolicznych chwastów z rodziny psiankowatych.

Niestety, na żółtą kędzierzawość nie ma skutecznego lekarstwa. Zainfekowane rośliny należy niezwłocznie usunąć wraz z korzeniami i częścią ziemi, a następnie zutylizować – pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać ich na kompost. Aby chronić zdrowe krzewy, warto rozpocząć walkę z mączlikiem szklarniowym oraz profilaktycznie podlewać uprawę roztworem nadmanganianu potasu o lekko różowym zabarwieniu, który wykazuje działanie odkażające.

Niedobory miedzi i manganu a odczyn pH gleby

Czasami deformacja liści jest spowodowana niedoborem mikroelementów, takich jak miedź czy mangan. Problemem rzadko jest ich faktyczny brak w podłożu, a częściej trudności z ich przyswajaniem przez roślinę. Kluczowym czynnikiem blokującym pobieranie tych pierwiastków jest niewłaściwy odczyn gleby – zwłaszcza zbyt wysokie pH (powyżej 6,5). Dlatego w pierwszej kolejności warto sprawdzić kwasowość podłoża.

Niedobór miedzi objawia się specyficznym, rurkowatym zwijaniem się starszych, wierzchołkowych liści, które stają się sztywne i niekiedy przybierają niebieskozielony odcień. Z kolei na deficyt manganu wskazują deformacje i zwijanie się najmłodszych liści, na których mogą pojawić się szarobrunatne, nekrotyczne plamy. Przyswajanie manganu utrudnia nie tylko wysokie pH, ale także nadmierna wilgotność podłoża i przenawożenie potasem lub wapniem. W przypadku potwierdzenia niedoborów, po uregulowaniu pH, można zastosować nawożenie dolistne preparatami z chelatem miedzi lub manganu.

