Pomidory to jedne z najczęściej uprawianych warzyw w przydomowym ogrodzie warzywnym. Decydując się na uprawę pomidorów w warzywniku, musimy odpowiednio je pielęgnować. Czasem jednak, nawet gdy pielęgnacja pomidorów jest właściwa, roślinom coś zaczyna dolegać. Jednym z niepokojących objawów, jakie mogą wystąpić na pomidorach jest zwijanie się ich liści.

Dlaczego liście pomidorów się zwijają?

Zwijanie liści pomidorów to powszechnie występujący problem zarówno u pomidorów uprawianych w gruncie, jak i pomidorów pod osłonami. Zwinięte liście pomidorów mogą pojawić się na odmianach tradycyjnych, a także koktajlowych (u tych drugich rzadziej).

Zwijanie się liści pomidorów zazwyczaj jest wynikiem niewłaściwej pielęgnacji. Wpływa na to zarówno nadmierne nasłonecznienie, brak wody (to jedna z najczęstszych przyczyn), zbyt duże zagęszczenie roślin oraz niedobór podstawowych składników pokarmowych. Aby określić przyczynę zwijania blaszek, trzeba dokładnie zwrócić uwagę na ich wygląd.

Co zrobić gdy zwijają się liście pomidorów?

Liście pomidorów zwijają się i skręcają ku górze – to rezultat nadmiernego nasłonecznienia. Uprawę trzeba zacienić stosując np. maty osłaniające. Jeśli dodatkowo brązowieją brzegi blaszek - jest to ostatni etap więdnięcia przy długotrwałym braku wody.

Liście pomidorów zwijają się w dół i są ciemnozielone – przyczyną jest nadmiar azotu w glebie. Należy przerwać nawożenie mineralne. Nadmiar składników pokarmowych można wypłukać stosując intensywne nawadnianie.

Liście pomidorów skręcają się do nerwu głównego (i do dołu), później zasychają. Na łodygach widać nekrozy – to może być oznaka wystąpienia raka bakteryjnego. Należy zastosować niezbędne środki ochrony roślin, np. Sherpa.

Starsze liście skręcają się i odbarwiają, wierzchołki roślin są ciemnozielone – to częsta oznaka niedoboru wapnia. Zaleca się sprawdzić odczyn gleby i zastosować nawóz wapniowy.

Liście pomidorów zwijają się i są lepkie – na roślinach trzeba poszukać szkodników. Lepka spadź jest oznaką występowania mszyc.

Na zdeformowanych liściach pomidorów występuje pajęczyna – uprawy zostały zaatakowane przez przędziorki.

Niedobór mikroelementów przyczyną zwijania liści pomidora

Zdarza się także, że zwijanie się liści jest wynikiem niedoboru mikroelementów. Szczególnie ważny w uprawie pomidorów jest mangan, magnez oraz bor. Dlatego warto stosować nawozy organiczne oraz nawozy mineralne zawierające zwiększoną ilość tych pierwiastków.

Zwijanie się liści pomidora to często spotykany problem w uprawie tego warzywa

Żółta kędzierzawość – groźna choroba wirusowa

Zwijanie się liści może być również symptomem żółtej kędzierzawości pomidorów, czyli groźnej choroby wirusowej. W jej przebiegu liście wywijają się ku górze, przybierając charakterystyczny kształt misy, a ich struktura staje się pomarszczona. Chorobie towarzyszy masowe opadanie kwiatów, co w konsekwencji prowadzi do znacznego ograniczenia owocowania. Wirus ten jest przenoszony głównie przez mączlika szklarniowego, a do naszych upraw trafia najczęściej z okolicznych chwastów z rodziny psiankowatych.

Niestety, na żółtą kędzierzawość nie ma skutecznego lekarstwa. Zainfekowane rośliny należy niezwłocznie usunąć wraz z korzeniami i częścią ziemi, a następnie zutylizować – pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać ich na kompost. Aby chronić zdrowe krzewy, warto rozpocząć walkę z mączlikiem szklarniowym oraz profilaktycznie podlewać uprawę roztworem nadmanganianu potasu o lekko różowym zabarwieniu, który wykazuje działanie odkażające.

Niedobory miedzi i manganu a odczyn pH gleby

Czasami deformacja liści jest spowodowana niedoborem mikroelementów, takich jak miedź czy mangan. Problemem rzadko jest ich faktyczny brak w podłożu, a częściej trudności z ich przyswajaniem przez roślinę. Kluczowym czynnikiem blokującym pobieranie tych pierwiastków jest niewłaściwy odczyn gleby – zwłaszcza zbyt wysokie pH (powyżej 6,5). Dlatego w pierwszej kolejności warto sprawdzić kwasowość podłoża.

Niedobór miedzi objawia się specyficznym, rurkowatym zwijaniem się starszych, wierzchołkowych liści, które stają się sztywne i niekiedy przybierają niebieskozielony odcień. Z kolei na deficyt manganu wskazują deformacje i zwijanie się najmłodszych liści, na których mogą pojawić się szarobrunatne, nekrotyczne plamy. Przyswajanie manganu utrudnia nie tylko wysokie pH, ale także nadmierna wilgotność podłoża i przenawożenie potasem lub wapniem. W przypadku potwierdzenia niedoborów, po uregulowaniu pH, można zastosować nawożenie dolistne preparatami z chelatem miedzi lub manganu.

