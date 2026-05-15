Pomidory to jedne z najczęściej uprawianych warzyw w przydomowym ogrodzie warzywnym. Decydując się na uprawę pomidorów w warzywniku, musimy odpowiednio je pielęgnować. Czasem jednak, nawet gdy pielęgnacja pomidorów jest właściwa, roślinom coś zaczyna dolegać. Jednym z niepokojących objawów, jakie mogą wystąpić na pomidorach jest zwijanie się ich liści.
Dlaczego liście pomidorów się zwijają?
Zwijanie liści pomidorów to powszechnie występujący problem zarówno u pomidorów uprawianych w gruncie, jak i pomidorów pod osłonami. Zwinięte liście pomidorów mogą pojawić się na odmianach tradycyjnych, a także koktajlowych (u tych drugich rzadziej).
Zwijanie się liści pomidorów zazwyczaj jest wynikiem niewłaściwej pielęgnacji. Wpływa na to zarówno nadmierne nasłonecznienie, brak wody (to jedna z najczęstszych przyczyn), zbyt duże zagęszczenie roślin oraz niedobór podstawowych składników pokarmowych. Aby określić przyczynę zwijania blaszek, trzeba dokładnie zwrócić uwagę na ich wygląd.
Co zrobić gdy zwijają się liście pomidorów?
- Liście pomidorów zwijają się i skręcają ku górze – to rezultat nadmiernego nasłonecznienia. Uprawę trzeba zacienić stosując np. maty osłaniające. Jeśli dodatkowo brązowieją brzegi blaszek - jest to ostatni etap więdnięcia przy długotrwałym braku wody.
- Liście pomidorów zwijają się w dół i są ciemnozielone – przyczyną jest nadmiar azotu w glebie. Należy przerwać nawożenie mineralne. Nadmiar składników pokarmowych można wypłukać stosując intensywne nawadnianie.
- Liście pomidorów skręcają się do nerwu głównego (i do dołu), później zasychają. Na łodygach widać nekrozy – to może być oznaka wystąpienia raka bakteryjnego. Należy zastosować niezbędne środki ochrony roślin, np. Sherpa.
- Starsze liście skręcają się i odbarwiają, wierzchołki roślin są ciemnozielone – to częsta oznaka niedoboru wapnia. Zaleca się sprawdzić odczyn gleby i zastosować nawóz wapniowy.
- Liście pomidorów zwijają się i są lepkie – na roślinach trzeba poszukać szkodników. Lepka spadź jest oznaką występowania mszyc.
- Na zdeformowanych liściach pomidorów występuje pajęczyna – uprawy zostały zaatakowane przez przędziorki.
Niedobór mikroelementów przyczyną zwijania liści pomidora
Zdarza się także, że zwijanie się liści jest wynikiem niedoboru mikroelementów. Szczególnie ważny w uprawie pomidorów jest mangan, magnez oraz bor. Dlatego warto stosować nawozy organiczne oraz nawozy mineralne zawierające zwiększoną ilość tych pierwiastków.
Żółta kędzierzawość – groźna choroba wirusowa
Zwijanie się liści może być również symptomem żółtej kędzierzawości pomidorów, czyli groźnej choroby wirusowej. W jej przebiegu liście wywijają się ku górze, przybierając charakterystyczny kształt misy, a ich struktura staje się pomarszczona. Chorobie towarzyszy masowe opadanie kwiatów, co w konsekwencji prowadzi do znacznego ograniczenia owocowania. Wirus ten jest przenoszony głównie przez mączlika szklarniowego, a do naszych upraw trafia najczęściej z okolicznych chwastów z rodziny psiankowatych.
Niestety, na żółtą kędzierzawość nie ma skutecznego lekarstwa. Zainfekowane rośliny należy niezwłocznie usunąć wraz z korzeniami i częścią ziemi, a następnie zutylizować – pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać ich na kompost. Aby chronić zdrowe krzewy, warto rozpocząć walkę z mączlikiem szklarniowym oraz profilaktycznie podlewać uprawę roztworem nadmanganianu potasu o lekko różowym zabarwieniu, który wykazuje działanie odkażające.
Niedobory miedzi i manganu a odczyn pH gleby
Czasami deformacja liści jest spowodowana niedoborem mikroelementów, takich jak miedź czy mangan. Problemem rzadko jest ich faktyczny brak w podłożu, a częściej trudności z ich przyswajaniem przez roślinę. Kluczowym czynnikiem blokującym pobieranie tych pierwiastków jest niewłaściwy odczyn gleby – zwłaszcza zbyt wysokie pH (powyżej 6,5). Dlatego w pierwszej kolejności warto sprawdzić kwasowość podłoża.
Niedobór miedzi objawia się specyficznym, rurkowatym zwijaniem się starszych, wierzchołkowych liści, które stają się sztywne i niekiedy przybierają niebieskozielony odcień. Z kolei na deficyt manganu wskazują deformacje i zwijanie się najmłodszych liści, na których mogą pojawić się szarobrunatne, nekrotyczne plamy. Przyswajanie manganu utrudnia nie tylko wysokie pH, ale także nadmierna wilgotność podłoża i przenawożenie potasem lub wapniem. W przypadku potwierdzenia niedoborów, po uregulowaniu pH, można zastosować nawożenie dolistne preparatami z chelatem miedzi lub manganu.