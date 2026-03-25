Trawnik po zimie często nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Trzeba o niego zadbać, by znów stał się wizytówką ogrodu i przypominał zielony dywan. Wiosenne prace na trawniku można zacząć, gdy nie grożą już nocne przymrozki poniżej -5 st.C, nie ma opadów śniegu oraz gleba nie jest przemarznięta.Jak wygląda pielęgnacja trawnika wiosną?

Kiedy pierwszy raz kosić trawę na wiosnę?

Jeżeli jesienią trawnik nie został nisko skoszony (liście traw miały powyżej 8 cm), istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiosną źdźbła będą pożółkłe, a nawet martwe, często opanowane przez pleśń śniegową. W takiej sytuacji pierwszym zabiegiem powinno być niskie przycięcie darni wraz z dokładnym zebraniem liści. Im niżej trawa zostanie skoszona, tym lepiej. Jeśli trawnik został skoszony jesienią, ten etap prac można pominąć. Trawnik zaczynamy kosić, gdy miną przymrozki i obeschnie ziemia.

Moment rozpoczęcia wiosennej pielęgnacji trawnika zależy od pogody

Wertykulacja trawnika na wiosnę

Wertykulacja trawnika, czyli pionowe nacięcie darni na głębokość 2–3 cm, mające na celu usunięcie filcu (obumarłych źdźbeł i pędów traw) to jeden z najważniejszych wiosennych zabiegów na trawniku. Dzięki niemu zwolni się miejsce dla młodych liści i nastąpi szybsze rozkrzewianie się darni. Na małych trawnikach zabieg ten można wykonać grabiami o ostrych zębach lub ręcznym wertykulatorem poprzez mocne i gwałtowne grabienie. Na większych powierzchniach murawy zabieg wykonuje się wertykulatorem spalinowym bądź elektrycznym.

Po wertykulacji trawnika należy dokładnie wygrabić i usunąć pożółkłe źdźbła, których może być bardzo dużo – na skutek wertykulacji zadarnienie powierzchni może się zmniejszyć nawet o 80%. Jest to zjawisko naturalne, więc nie należy się obawiać, że trawnik został zniszczony.

Jednym z ważnych wiosennych zabiegów na trawniku jest wertykulacja

Aeracja trawnika na wiosnę

Aeracja trawnika ma na celu napowietrzenie gleby pod trawnikiem. Polega na nakłuwaniu murawy na głębokość 10 cm. Można to zrobić za pomocą wideł lub specjalnych aeratorów. Dzięki powstałym otworom powietrze dochodzi do głębszych warstw – a co najważniejsze do korzeni traw.

Piaskowanie trawnika na wiosnę

Piaskowanie trawnika wykonujemy tuż po aeracji. Zabieg polega na wsypaniu gruboziarnistego piasku w powstałe po aeracji otwory – będą one doprowadzać wodę i powietrze do korzeni traw. Piasek poprawi także przepuszczalność gleby i poprawia jej strukturę.

Wiosenne wałowanie trawnika

Jeśli na naszym trawniku widoczne są wybrzuszenia i nierówności (często powstają w zimie), powinniśmy zwałować cały teren przy pomocy walca ogrodowego. Wałowanie dociśnie odstającą darń. Walec nie może być jednak zbyt ciężki – powinien ważyć do 90 kg.

Uzupełnianie ubytków na trawniku – dosiewanie nasion traw na wiosnę

Często po zimie na trawniku powstają gołe place, na których trawa zanikła. Powinniśmy wymienić ziemię z takiego fragmentu i wysiać na nim nowe nasiona traw. Najlepiej zastosować tę sama mieszankę nasion traw, która wykorzystaliśmy do założenia trawnika. Jeśli ich już nie mamy, warto kupić specjalną mieszankę renowacyjną, która składa się z nasion traw charakteryzujących się szybkim kiełkowaniem.W miejscach, gdzie będzie dosiewana trawa, trzeba wzruszyć i wyrównać ziemię, a następnie posiać nasiona w ilości 30-35 g/m2 podłoża. Warto także dodatkowo obsiać cały trawnik mieszanką regeneracyjną, stosując dawkę 20 g nasion na 1 m2 powierzchni murawy.

Wiosenne nawożenie trawnika

Przy wiosennym nawożeniu trawnika najlepiej zastosować wieloskładnikowe nawozy z dużą zawartością azotu niezbędnego dla intensywnie rosnącej trawy. Trawnik zasilamy nawozem w ilości około 30 g/m2. Nawóz rozsiewamy za pomocą siewnika, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie preparatu po całej powierzchni darni. Najlepiej podzielić go na dwie części i rozsiać go, raz idąc wzdłuż, a raz w poprzek trawnika.Po nawożeniu murawę podlewamy.

Po zakończeniu wiosennych zabiegów czekamy, aż trawa się wzmocni i źdźbła osiągną 8 cm. Gdy to nastąpi, kosimy ją na wysokość 4-5 cm, a po tygodniu na docelową wysokość 3 cm.

Opracowanie na podstawie tekstu Kamila Prokopiuka

