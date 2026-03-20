Kiedy wertykulować trawnik na wiosnę?

Moment rozpoczęcia wiosennej pielęgnacji trawnika, w tym także wertykulacji, zależy od pogody. Do pracy można przystąpić, gdy nie grożą już nocne przymrozki poniżej -5 st.C, nie ma opadów śniegu oraz gleba nie jest przemarznięta. Czekamy też, aż nieco obeschnie.

W południowo-zachodniej Polsce, gdzie wegetacja roślin rusza najwcześniej, zabiegi pielęgnacyjne rozpoczyna się zwykle około 25 marca, a na Suwalszczyźnie i w regionach górskich, gdzie zima trzyma najdłużej – dopiero w drugiej połowie kwietnia.

Czy przed wertykulacją trzeba kosić trawę?

Jeżeli jesienią trawnik nie został jesienią nisko skoszony (liście traw miały powyżej 8 cm), istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiosną źdźbła będą pożółkłe, a nawet martwe, często opanowane przez pleśń śniegową. W takiej sytuacji pierwszym zabiegiem - jeszcze przed wertykulacją - powinno być niskie przycięcie darni wraz z dokładnym zebraniem liści. Im niżej trawa zostanie skoszona, tym lepiej.

Jeśli jednak przed zimą trawa została ścięta nisko, to nie trzeba jej kosić przed przystąpieniem do wertykulacji.

Co to jest wertykulacja trawnika?

Wertykulacja trawnika to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas tego zabiegu usuwane są zaschnięte części traw. Wertykulacja to pionowe nacięcie darni mające na celu usunięcie filcu, czyli martwych źdźbeł traw. Filc nie tylko zatrzymuje wodę i nawozy, ale także utrudnia wymianę gazową (korzeniom traw brakuje tlenu), jest też siedliskiem patogenicznych grzybów i bakterii. Usuwając filc zwalniamy miejsce dla młodych liści, co skutkuje szybszym rozkrzewianiem się darni.

Wertykulacja trawnika należy do obowiązkowych wiosennych prac ogrodowych

Jak prawidłowo wykonać wertykulację trawnika?

Najlepiej wertykulację wykonać dwukrotnie: pierwszy etap polega na nacięciu nawierzchni pas przy pasie, natomiast drugi to powtórzenie zabiegu, tyle że przesuwamy się pod kątem 90° względem tego, co robiliśmy wcześniej.

Po zabiegu filc i mech należy starannie wygrabić, a potem wyrzucić do odpadów organicznych. Nie należy przeznaczać ich na kompostu, aby nie rozsiać niepotrzebnych zarodników grzybów.

Na małych trawnikach do 100 m2 zabieg wertykulacji można wykonać grabiami o ostrych zębach lub ręcznym wertykulatorem poprzez mocne i gwałtowne grabienie. Przy większych powierzchniach murawy warto zainwestować w elektryczny bądź spalinowy wertykulator. Po nacięciu trawnika należy dokładnie wygrabić i usunąć pożółkłe źdźbła, których może być bardzo dużo – na skutek wertykulacji trawnika zadarnienie powierzchni może się zmniejszyć nawet o 80 proc. jest to zjawisko naturalne, więc nie należy się obawiać, że trawnik został zniszczony.

Ważne aby zabieg wertykulacji wykonać przed wiosennym nawożeniem trawnika oraz dosiewaniem trawy.

Czy wertykulację trawnika można przeprowadzić po deszczu?

Wertykulację przeprowadza się tylko na suchym trawniku. Gdy ziemia i darnina są mokre, trawa staje się bardziej podatna na uszkodzenia i podczas wertykulacji może dojść nawet do wyrwania systemu korzeniowego. Dlatego wertykulacja na mokrym trawniku, po podlewaniu czy deszczu, nie jest wskazana. Za to po wertykulacji trawnik warto obficie podlać.

Wertykulacja trawnika

Co zrobić z trawnikiem po wertykulacji?

Po wertykulacji trawnik wymaga odpowiedniej regeneracji, dlatego nie należy pozostawiać go bez dalszej pielęgnacji. Bezpośrednio po zabiegu warto dokładnie wygrabić resztki filcu i mchu, a następnie zasilić murawę nawozem oraz – w razie potrzeby – dosiać trawę w przerzedzonych miejscach. Regularne podlewanie przyspieszy odbudowę darni i pobudzi trawę do intensywnego wzrostu. Trzeba pamiętać, że tuż po wertykulacji trawnik może wyglądać na zniszczony, jednak jest to zjawisko naturalne i po kilku tygodniach murawa odzyskuje gęstość oraz zdrowy wygląd.

#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu?