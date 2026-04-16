Prawidłowe cięcie lub jego brak w dużej mierze decyduje o wyglądzie i kondycji ulubionych roślin ogrodowych. Pamiętając o kilku prostych zasadach cięcia, łatwiej będzie pielęgnować krzewy i drzewa. Jakich błędów należy się wystrzegać przy cięciu roślin?

Błędy cięcia - brak przycinania lub niepotrzebne cięcie

Szczególnie młode, nowo posadzone rośliny, potrzebują cięcia, ponieważ dzięki niemu lepiej się rozkrzewiają i zagęszczają, formując ładny i właściwy dla danego gatunku pokrój korony. Brak cięcia roślin za młodu skutkuje tym, że są one rzadkie w dolnych partiach, co szczególnie nieatrakcyjnie wygląda w przypadku żywopłotów.

Rośliny nieprzycinane bardzo często także zatracają swój pokrój, osłabia się ich kwitnienie (także owocowanie), rozrastają się nadmiernie, zacieniają i zarastają ogród. W takich warunkach szybciej rozwijają się także choroby i częściej żerują szkodniki roślin.

Wiele ozdobnych krzewów ogrodowych nie potrzebuje lub wręcz nie lubi cięcia (np. magnolia, złotokap, oczar, klony palmowe, świdośliwa). Nadmierne, coroczne przycinanie w takim przypadku może wpływać na nieatrakcyjny wygląd roślin lub ich kiepską kondycję, a nawet zamieranie.

Błędy cięcia - cięcie w złym terminie

Większość krzewów ogrodowych uprawiamy ze względu na ich walory ozdobne, a przede wszystkim dekoracyjne kwiaty lub owoce zdobiące rośliny jesienią. Przycinanie w nieodpowiednim czasie zwykle powoduje, że krzewy nie kwitną lub kwitną słabo – niewłaściwe cięcie pozbawia je pąków.

Warto poznać terminy kwitnienia naszych krzewów ogrodowych i pamiętać, że krzewy kwitnące latem tniemy na wiosnę, a te kwitnące wiosną przycinamy po przekwitnięciu, tak by zawiązały pąki na kolejny sezon przed zimą.

Właściwy termin cięcia ważny jest także z innych powodów. Chodzi o gatunki drzew i krzewów, które są wrażliwe na cięcie wczesną wiosną (np. brzoza, klon, orzech włoski). W tym czasie w ich tkankach silnie krążą soki i cięcie może je narazić na tzw. płacz, czyli wyciek soków, co może prowadzić nawet do zamierania roślin. Warto także pamiętać, by nie ciąć roślin zbyt późno jesienią, ponieważ każde cięcie mobilizuje roślinę do wypuszczanie młodych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą i zazwyczaj przemarzają, osłabiając jednocześnie cały roślinny organizm.

Błędy cięcia - zbyt silne przycinanie starszych roślin (np. iglaków)

Nie zaleca się by jednorazowo, bardzo silnie skracać starsze okazy gatunków iglastych. Takie drastyczne skracanie dorosłych roślin skutkuje zatraceniem charakterystycznego pokroju, nieatrakcyjnym wyglądem, ale przede wszystkim naraża rośliny na ryzyko zamierania lub długiej regeneracji lub po takim zabiegu.

Najlepiej formować i przycinać iglaki regularnie od momentu posadzenia, a w przypadku starszych roślin lepiej rozłożyć skracanie przewodnika lub gałęzi na kilka sezonów. Dobre efekty przynosi stosowanie zasady, by w jednym sezonie nie skracać pędów (czy przewodnika) takich roślin o więcej niż 1/3 długości.

Błędy cięcia - niewłaściwa technika cięcia pędów

Bardzo ważne jest by w sposób prawidłowy przycinać pędy (szczególnie starsze).

Częstym błędem jest wykonywanie cięcia nad pąkiem skierowanym do wewnątrz krzewu. Efektem tego będzie wyrastanie nowych pędów do wewnątrz korony i nadmierne jej zgęszczanie. bo w ten sposób nowe pędy będą wrastać do wnętrza korony, a tym samym ją nadmiernie zagęszczać.

Drugi błąd to cięcie prostopadle do pędu, co z kolei powoduje gorsze zabliźnianie się rany. Właściwe wykonany zabieg to cięcie skośne ( pod kątem), nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu.

Innym błędem jest także pozostawianie zbyt długich kikutów po cięciu, co powoduje niepotrzebny rozwój chorób. W przypadku większości ozdobnych krzewów ogrodowych pędy powinny być przycinane około pół centymetra do 1 cm na pąkiem.

Błędy cięcia - nieodpowiednie narzędzia do cięcia

Do cięcia należy zawsze używać ostrych sekatorów lub nożyc i przeznaczonych do odpowiedniej grubości ciętych pędów. Stosowanie tępych lub zbyt słabych narzędzi utrudnia prace, wymaga włożenia większej siły w przycinanie, a ponadto może powodować uszkodzenie pędów (zmiażdżenie), co prowadzi do rozwoju chorób lub zamierania fragmentów roślin.

Warto także odkażać (np. spirytusem) powierzchnie tnące narzędzi przed i po cięciu, aby zapobiec przenoszeniu patogenów między roślinami. Dobrym terminem na przegląd i konserwację narzędzi jest okres zimy, kiedy w ogrodzie nie ma zbyt wiele prac.

