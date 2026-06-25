Byliny to podstawa ogrodowych kompozycji. Piwonie, jeżówki, floksy, liliowce, ostróżki, rudbekie, funkie, bodziszki czy szałwie potrafią zachwycać przez wiele tygodni. Zdarza się jednak, że mimo naszych starań rośliny tworzą bujne ulistnienie, ale nie zawiązują pąków albo kwitną tak słabo, że efekt jest niemal niewidoczny. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?

Skąd problemy ze słabym kwitnieniem bylin?

Słabe kwitnienie bylin może wynikać zarówno z błędów popełnionych w danym sezonie, jak i z zaniedbań narastających przez kilka lat. Wiele gatunków bylin może rosnąć przez wiele lat w jednym miejscu, ale nie oznacza to, że można pozostawić je samym sobie. Z czasem gleba na rabatach się wyjaławia, kępy starzeją się, rośliny zaczynają konkurować między sobą o wodę i składniki pokarmowe, a sąsiednie krzewy lub drzewa coraz bardziej zacieniają. W efekcie byliny, które jeszcze kilka lat wcześniej obficie kwitły, przestają wydawać kwiaty.

Pamiętajmy, że kwitnienie jest dla rośliny dużym wysiłkiem. Aby wytworzyć pąki, kwiaty, a później nasiona, bylina potrzebuje odpowiedniej ilości światła, energii, wody i składników pokarmowych. Jeśli któryś z tych elementów jest zaburzony, roślina może „zdecydować”, że bezpieczniej jest przetrwać sezon, niż inwestować energię w tworzenie kwiatów. Dlatego brak kwitnienia nie zawsze oznacza chorobę. Często jest to reakcja obronna na niekorzystne warunki wzrostu.

Znaczenie ma także wiek rośliny. Młode byliny po posadzeniu często potrzebują czasu, by się dobrze ukorzenić. W pierwszym sezonie mogą kwitnąć słabo, bo ich energia idzie przede wszystkim w budowanie systemu korzeniowego. Z kolei bardzo stare, przerośnięte kępy mogą kwitnąć coraz gorzej, ponieważ ich środek zamiera, a roślina traci wigor.

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Jakie są przyczyny braku kwitnienia u bylin?

Najczęstsze przyczyny braku kwitnienia u bylin to:

zbyt mała ilość światła,

niewłaściwe nawożenie,

zła gleba i niedobór wody,

błędy w cięciu,

starzenie się kęp.

Najczęściej słabe lub brak kwitnienia jest wynikiem wystąpienia nie jednej, ale kilku tych przyczyn.

Zobacz galerię zdjęć: Rabaty bylinowe

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Byliny nie kwitną, bo mają za mało słońca

Jedną z najczęstszych przyczyn słabego kwitnienia bylin jest niedobór światła. Wiele popularnych gatunków bylin najlepiej kwitnie w miejscach słonecznych (powinny otrzymywać około sześciu godzin światła dziennie). Jeśli posadzimy je w miejscach słabo nasłonecznionych, urosną, ale ich kwitnienie będzie znacznie słabsze. Rośliny w takich warunkach będą tworzyć długie, wiotkie pędy, większe liście i mało pąków.

W niektórych miejscach problem zacienienia może pojawić się dopiero po kilku latach. Rabata, która początkowo była słoneczna, może po kilku latach znaleźć się w cieniu rozrastających się drzew, krzewów czy żywopłotu, co skutkuje mniejszą ilością dochodzącego do bylin światła.

Rozwiązaniem może być przesadzenie roślin na jaśniejsze stanowisko albo dobranie do cienistego miejsca gatunków, które lepiej sobie tam poradzą. Poznaj idealne byliny do cienia.

Autor: shelbys/ Getty Images Jakie kwiaty nadają się na słoneczną rabatę?

Byliny nie kwitną, bo są niewłaściwie nawożone

Drugim częstą przyczyna braku kwitnienia u bylin jest nieodpowiednie nawożenie, szczególnie przenawożenie roślin azotem, który odpowiada za intensywny wzrost zielonych części roślin, czyli liści i pędów. Jeśli roślina otrzymuje za dużo azotu, to będzie bujna, wysoka i soczyście zielona, ale często odbywa się to kosztem kwitnienia. Roślina inwestuje energię w liście, a nie w pąki kwiatowe.

Taki efekt może pojawić się po stosowaniu nawozów do trawnika na pobliskich rabatach, po zbyt obfitym zasilaniu obornikiem, gnojówkami roślinnymi lub nawozami uniwersalnymi o wysokiej zawartości azotu.

W przypadku bylin kwitnących najlepiej wiosną zastosować dojrzały kompost, który poprawia strukturę gleby i dostarcza składników w łagodny sposób, a później zasilać nawozami z większym udziałem fosforu i potasu, które wspierają tworzenie pąków oraz wzmacniają rośliny. Trzeba też pamiętać, aby nawożenie zakończyć odpowiednio wcześnie (w sierpniu), aby byliny zdążyły przygotować się do zimy.

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Autor: Valeriy_G/ Getty Images Kiedy i jak nawozić piwonie?

Byliny nie kwitną, bo rosną w złej glebie i mają za mało wody

Byliny mogą nie kwitnąć również wtedy, gdy rosną w glebie, która nie odpowiada ich wymaganiom. Zbyt ciężkie, zbite i mokre podłoże utrudnia korzeniom oddychanie, sprzyja gniciu i osłabia całą roślinę. Z kolei gleba piaszczysta, jałowa i szybko przesychająca nie zatrzymuje wody ani składników pokarmowych. W obu przypadkach bylina może przetrwać, ale kwitnienie będzie słabe, krótkie albo wcale się nie pojawi.

Warto poprawić jakość podłoża. Kompost, ziemia liściowa, dobrze rozłożona materia organiczna i ściółkowanie pomagają utrzymać wilgoć oraz poprawiają żyzność podłoża. Gleby ciężkie warto rozluźnić, na przykład przez dodanie kompostu i drobnego żwiru. Na glebach lekkich najważniejsze jest zwiększenie zawartości próchnicy.

Niedobór wody jest szczególnie groźny w okresie zawiązywania pąków. Roślina, która właśnie wtedy otrzymuje za mało wody, często je zrzuca lub ogranicza ich liczbę.

Autor: JulieAlexK/ Getty Images Rabata bylinowa

Błędy w cięciu i usuwaniu pędów przyczyną braku kwiatów u bylin

Niektóre byliny nie kwitną, ponieważ zostały przycięte w niewłaściwym momencie. Większość bylin dobrze znosi wiosenne przycinanie, ale są rośliny, u których zbyt mocne lub zbyt późne cięcie może osłabić kwitnienie. Jeśli przypadkowo usuniemy młode pędy z pąkami albo zbyt mocno naruszymy roślinę w okresie intensywnego wzrostu, wpłynie to na jej kwitnienie latem.

Znaczenie ma także usuwanie przekwitłych kwiatostanów. U wielu bylin regularne ścinanie przekwitłych kwiatów pobudza roślinę do dalszego kwitnienia. Roślina, która zacznie tworzyć nasiona, często kończy kwitnienie szybciej. Usuwając przekwitłe kwiaty, kierujemy jej energię w rozwój nowych pąków lub wzmacnianie kępy.

Autor: Lemanieh/ Getty Images Usuwanie przekwitłych kwiatów często pobudza roślinę do ponownego kwitnienia jeszcze w tym samym sezonie

Byliny nie kwitną, bo potrzebują odmłodzenia

Byliny rosnące przez kilka lat w jednym miejscu zaczynają kwitnąć słabiej. Kępa rozrasta się na boki, jej środek drewnieje, przerzedza się (a nawet zamiera), a kwiatów z roku na rok jest mniej. To naturalny proces starzenia się roślin. Dlatego byliny potrzebują odmłodzenia. Polega ono na wykopaniu kępy, podzieleniu jej na mniejsze, zdrowe fragmenty i posadzeniu ich w dobrze przygotowanej glebie. Wiele bylin warto dzielić co kilka lat, choć dokładny termin zależy od gatunku i tempa wzrostu. Rośliny kwitnące latem i jesienią często dzieli się wiosną, natomiast te kwitnące wiosną można odmładzać po kwitnieniu lub jesienią.

Warto pamiętać, że nie wszystkie byliny lubią częste przesadzanie. Piwonie mogą przez wiele lat rosnąć w jednym miejscu i nie przepadają za naruszaniem korzeni. Jeśli jednak zostały posadzone zbyt głęboko, mogą nie kwitnąć mimo zdrowego wyglądu. To osobny, bardzo częsty problem: piwonie powinny mieć pąki odnawiające tuż pod powierzchnią ziemi. Posadzone zbyt głęboko rozwijają liście, ale kwiatów potrafią nie wydać przez długie lata.

Piwonie mogą przez wiele lat rosnąć w jednym miejscu i nie przepadają za naruszaniem korzeni. Jeśli jednak zostały posadzone zbyt głęboko, rozwijają liście, ale kwiatów potrafią nie wydać przez długie lata.

Autor: Getty Images Podział rozrośniętych kęp hosty to sposób na odmłodzenie roślin

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