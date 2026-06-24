Bardzo chętnie zakładamy żywopłoty z krzewów, które uważane są za mało wymagające. Często są to odmiany żywotników (Thuja) lub cyprysików (Chamaecyparis) oraz jałowców (Juniperus) lub cisów (Taxus). Z pozoru niewymagające, potrzebują jednak odpowiedniego podłoża, stanowiska oraz rozsądnego nawadniania i zasilania. Należy pamiętać, że większość iglaków nie lubi także ciężkiej gliniastej gleby, w której zwykle ich korzenie duszą się i zamierają. Zdecydowanie najczęściej pojawiającymi się chorobami grzybowymi na żywopłotach złożonych z iglaków są fytoftoroza i zamieranie pędów.

Choroby roślin żywopłotowych: fytoftoroza

Groźna fytoftoroza atakuje zwykle bardzo lubiane i popularne cyprysiki, żywotniki, cisy, jałowce, sosny, jodły, a także rośliny wrzosowate. Przy braku optymalnych warunków uprawy, mogą zostać zaatakowane głównie ich systemy korzeniowe, a nierzadko także pędy i liście. Rozwojowi fytoftorozy sprzyja nadmiar wilgoci w glebie, dlatego wymienione rośliny należy bardzo rozważnie podlewać.

Fytoftoroza objawia się początkowym brązowieniem i zamieraniem pojedynczych gałęzi, a później stopniowo całej rośliny. Charakterystyczne jest też brązowienie zdrowej tkanki na szyjce korzeniowej, co widoczne jest po zdrapaniu fragmentu kory. Choroba ta atakuje zwłaszcza podziemną część rośliny i dlatego do jej zwalczania stosuje się podlewanie roślin specjalistycznymi środkami (fungicydami), co może okazać się najskuteczniejsze.

W przypadku fytoftorozy najlepszym sposobem uniknięcia porażenia jest profilaktyka, czyli zapewnienie optymalnych warunków uprawy.

W sprzedaży dostępnych jest wiele środków przeciw fytoftorozie. Można polecić takie jak np. Previcur Energy, Aliette (można nim też opryskiwać rośliny), czy Proplant. Niestety, w wielu przypadkach rośliny są nie do uratowania przy zaawansowanej fazie choroby. W takim przypadku rośliny należy usunąć i odkazić glebę w tym miejscu fungicydem.

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Choroby roślin żywopłotowych: zamieranie pędów

Zamieranie pędów najczęściej dotyka cis, cyprysik, świerk, żywotnik, a objawy tej choroby to plamy na igłach i pędach. W dalszym etapie pędy zamierają i gubią igły (czasem igły tylko brązowieją nie opadając). Ponadto na pędach powstają przewężenia (tzw. obrączki), co powoduje ich wyłamywanie. Na porażonych częściach rośliny tworzą się owocniki grzyba (ciemne plamy), przez co infekcja rozszerza się. Jeśli zauważymy pędy ze wspomnianymi objawami, najlepiej jak najszybciej usunąć je (wyciąć) i spalić.

Chorobę można zwalczać za pomocą 2-3 krotnych oprysków (co dwa tygodnie) fungicydami, np. Domark lub Switch.

Zamieranie pędów to choroba, która dotyka także krzewy i drzewa liściaste, w tym popularne gatunki żywopłotowe takie jak: berberys, bukszpan, ligustr, forsycja oraz grab. Metody zapobiegania i zwalczania są analogiczne, jak w przypadku krzewów iglastych.

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Autor: Getty Images Tak wyglądający żywopłot nie jest ozdobą ogrodu

Choroby roślin żywopłotowych: plamistość liści

Chyba najczęściej pojawiającą się chorobą grzybową, atakującą wiele gatunków roślin żywopłotowych, jest plamistość liści. Jej objawy to zwykle różnej wielkości brązowe lub brązowoczerwone okrągłe lub nieregularne plamy pojawiające się na liściach. Plamy, na których widoczne są ciemne owocniki z zarodnikami grzyba mogą być otoczone obwódką albo pokryte nalotem.

Plamistość liści atakuje wiele roślin, w tym między innymi popularne derenie, jaśminowce, tawuły, ligustry, ogniki, ostrokrzewy, pięciorniki i śnieguliczki, osłabiając je i obniżając ich walory ozdobne. Aby unikać infekcji, profilaktycznie warto jesienią dokładnie wygrabiać i usuwać opadłe liście. W sezonie, gdy wystąpią pierwsze objawy, rośliny opryskujemy 2-3-krotnie (co dwa tygodnie) jednym ze środków (lub dwoma przemiennie): Amistar, Saprol, Syllit 65 WP.

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Choroby roślin żywopłotowych: mączniak prawdziwy

Częstą chorobą spotykaną na liściastych gatunkach żywopłotowych jest także mączniak prawdziwy, którego charakterystyczne objawy dosyć łatwo rozpoznać. Od połowy maja do końca sierpnia na liściach pojawia się biały mączysty nalot. Choroba szybko opanowuje całe rośliny, deformując liście i osłabiając krzew. Najbardziej podatne gatunki to między innymi klony, berberysy, karagana, mahonia oraz tawuły. Aby unikać zakażeń mączniakiem, warto jesienią zgrabić i spalić lub inaczej usunąć z ogrodu opadłe liście. Po zauważeniu pierwszych objawów (koniec maja/początek czerwca), można wykonać 2-3 opryski (co dwa tygodnie), stosując jeden z preparatów: Amistar lub Discus. Opryski można powtórzyć, jeśli objawy mączniaka pojawią się ponownie.

Choroby roślin żywopłotowych: szara pleśń

Do powszechnych i częstych chorób grzybowych spotykanych na żywopłotach zalicza się także szara pleśń, która pojawia się przez cały sezon wegetacji roślin, głównie podczas długotrwałych okresów opadów. Jej rozwojowi sprzyja też nadmierne zgęszczenie roślin, wysoka wilgotność powietrza, brak przewiewu. Charakterystyczne objawy to brązowienie i zamieranie liści, igieł lub całych pędów, na których z czasem pojawia się szary, pylący nalot. Zwykle choroba ta atakuje między innymi azalie, śnieguliczkę, różaneczniki, róże.

Chore części roślin jak najszybciej należy wycinać i spalić. Gdy choroba zaatakuje lub po długotrwałych opadach deszczu, rośliny warto opryskać środkiem Signum lub Teldor.

Podatne na szarą pleśń są też krzewy i drzewa iglaste stosowane w żywopłotach: cyprysik, jałowiec, świerk, żywotnik.

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