Zakładając żywopłot, najczęściej wybieramy rośliny, które pozwolą stworzyć gęstą, zieloną ścianę, chroniącą nas przed wzrokiem sąsiadów czy przechodniów. Czasem jednak warto połączyć walory użytkowe z ozdobnymi i stworzyć żywopłot atrakcyjny zarówno ze względu na gęste liście, jak i piękne kwiaty.

Kwitnące krzewy na żywopłoty: tawuły

Jednymi z najpopularniejszych kwitnących krzewów żywopłotowych są tawuły. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim tawuła wczesna i tawuła szara 'Grefsheim' oraz mniej znana tawuła van Houtte'a, które już od kwietnia zaczynają rozwijać swoje drobne, białe, ale niezwykle liczne kwiaty. W pełni kwitnienia krzewy wyglądają niezwykle atrakcyjnie, gdyż niemal całkowicie pokryte są kwiatami i przypominają duże, białe obłoki.

Tawuły preferują słoneczne stanowiska i żyzne, próchnicze gleby, ale poradzą sobie też w półcieniu i na słabszych podłożach. Bardzo dobrze znoszą również suszę i są dostatecznie odporne na niskie temperatury. Tawuły kwitnące wiosną najpiękniej wyglądają bez przycinania, gdyż wtedy ich kaskadowy pokrój w pełni prezentuje swoją urodę, jeśli jednak zależy nam na formowanym żywopłocie, musimy krzewy przycinać. Nie chcąc tracić zbyt dużo pięknych kwiatów, cięcie powinniśmy zaplanować na późną wiosnę lub początek lata i wykonać zabieg zaraz po zakończeniu kwitnienia roślin, skracając ich pędy o 1/3 lub maksymalnie o 3/4 ich długości.

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Autor: Getty Images Tawuła van Houtte'a

Kwitnące krzewy na żywopłoty: forsycja

Kolejnym krzewem żywopłotowym, wspaniale kwitnącym wiosną jest forsycja pośrednia. Jej bardzo liczne, intensywnie żółte kwiaty pojawiają się na jeszcze bezlistnych pędach już w kwietniu i wspaniale zdobią budzący się z zimowego snu ogród. Forsycja ma podobne wymagania uprawowe co poprzedni gatunek, ale preferuje nieco lżejsze gleby i bardziej słoneczne stanowiska. Podobnie jak wiosenne tawuły powinna być przycina wiosną, po kwitnieniu, dzięki czemu na kolejny rok zawiąże więcej pąków kwiatowych, a jej pokrój będzie się bardziej zwarty.

Autor: Getty Images Z forsycji można tworzyć szpalery oraz żywopłoty

Kwitnące krzewy na żywopłoty: lilak pospolity

Wiosenny ogród atrakcyjnymi kwiatami ozdobi również żywopłot z lilaka pospolitego. Krzew zakwita w maju, rozwijając liczne kwiaty zebrane w okazałe, pachnące, wiechowate kwiatostany. Jeśli jednak roślina ma być przeznaczona na żywopłoty, musi być systematycznie przycinana, gdyż bez cięcia rośnie silnie i w przeciwieństwie do poprzednich gatunków, osiąga znaczne rozmiary (nawet 4 m wysokości). Krzew zakwita wczesną wiosną, dlatego należy go przycinać zaraz po przekwitnieniu. Lilaki preferują słoneczne stanowiska oraz żyzne, próchnicze, stale lekko wilgotne gleby o zasadowym odczynie pH.

Autor: Getty Images Lilak pospolity

Kwitnące krzewy na żywopłoty: jaśminowiec wonny

Podobne wymagania i walory ozdobne posiada też jaśminowiec wonny, równie chętnie wykorzystywany na żywopłoty. To duży krzew o długich, przewisających pędach. Kwiaty jaśminowca są białe, zebrane w niewielkie płaskie kwiatostany. Rozwijają się późną wiosną i słodko pachną. Krzew najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i półcienistych (w cieniu kwitnie słabo). Podczas długotrwałej suszy jego liście więdną. Rozrasta się przez rozłogi. Dobrze znosi cięcie, które należy wykonywać po kwitnieniu.

Autor: Getty Images Jaśminowiec wonny

Kwitnące krzewy na żywopłoty: pęcherznica kalinolistna

Bardzo popularnymi, kwitnącymi krzewami żywopłotowymi są też pęcherznice kalinolistne. Rośliny mocno się krzewią, silnie rosną, dobrze znoszą cięcie i niskie temperatury oraz mają małe wymagania uprawowe. Kwitną późną wiosną (V-VI), dlatego powinny być przycinane po kwitnieniu (wiosenne cięcie powoduje dużą utratę soków). Można z nich tworzyć formowane żywopłoty, ale znacznie lepiej prezentują się bez przycinania, gdyż ich naturalny pokrój jest naprawdę atrakcyjny.

Autor: Qwart/ Getty Images Pęcherznica kalinolistna

Kwitnące krzewy na żywopłoty: hortensja bukietowa

W ostatnich latach bardzo popularnymi krzewami żywopłotowymi stały się też hortensje bukietowe. Ich piękne, okazałe, wiechowate kwiatostany pojawiają się na pędach w drugiej połowie lata (VIII-IX) i wspaniale zdobią ogród. Krzewy wymagają jednak systematycznego cięcia. W przeciwieństwie do poprzednich gatunków, przycina się wczesną wiosną (IV), gdyż tworzą kwiaty na pędach tegorocznych. Cięcie powinno być dość radykalne, dlatego pędy najlepiej przyciąć nad 4.-5. pąkiem. Aby rośliny obficie kwitły, oprócz cięcia potrzebują półcienistego, zacisznego stanowiska oraz żyznej, próchniczej, stale lekko wilgotnej gleby o lekko kwaśnym odczynie pH.

Autor: Getty Images Hortensja bukietowa 'Limelight'

Kwitnące krzewy na żywopłoty: krzewuszka cudowna

Często spotykanym w ogrodach krzewem kwitnącym wiosną jest też krzewuszka cudowna, która na przełomie maja i czerwca obsypuje się licznymi, dużymi kwiatami w różowym, czerwonym lub białym kolorze. Krzewuszka jest niezwykle atrakcyjną, ale dość wymagającą rośliną. Preferuje słoneczne, ciepłe i zaciszne stanowiska oraz żyzne, próchnicze, stale lekko wilgotne gleby. Nie lubi suszy i źle czuje się w cieniu, dlatego na nieodpowiednim stanowisku może przestać kwitnąć. Rośliny nie zawsze są też w pełni mrozoodporne i podczas surowych zim mogą przemarzać. Krzewuszki, podobnie jak poprzednie gatunki, kwitną wiosną, dlatego należy przycinać je dopiero po kwitnieniu.

Autor: apugach/ Getty Images Krzewuszka cudowna

Kwitnące krzewy na żywopłoty: żylistek szorstki

Żylistek szorstki to krzew liściasty o ozdobnych kwiatach, dorastający do 3 m wysokości. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Liczne, drobne białe kwiaty są zebrane w gęste wiechowate kwiatostany. Kwiaty u gatunku są pojedyncze, ale w sprzedaży spotyka się najczęściej odmiany, które mają kwiaty pełne o barwie białej bądź różowej. Żylistek szorstki kwitnie na zeszłorocznych pędach. Krzew wymaga stanowiska osłoniętego, słonecznego bądź półcienistego (w miejscach bardziej zacienionych kwitnie słabiej). Latem, przy braku opadów, roślinę trzeba nawadniać. Żylistek szorstki należy systematycznie przycinać.

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Autor: Getty Images Żylistek szorstki

Inne ciekawe kwitnące krzewy na żywopłoty

Coraz bardziej popularną rośliną żywopłotową o niewielkich wymaganiach uprawowych jest kwitnąca wiosną na żółto karagana syberyjska. Pięknie kwitnący, luźny żywopłot uzyskamy też ze złotlinu japońskiego, róży pomarszczonej czy pięciornika krzewiastego. Należy tylko pamiętać, że złotlin nie zawsze dobrze znosi mroźne zimy, róża może być ekspansywna, a pięciornik kocha słońce.

Kwitnące pnącza na żywopłoty: powojniki i milin

Oprócz krzewów na kwitnący żywopłot możemy wybrać też pnącza.

Do najpopularniejszych należą powojniki botaniczne, takie jak np. powojnik wielkopłatkowy, powojnik prosty, powojnik górski, powojnik tangucki czy powojnik południowy, posiadające wiele odmian ozdobnych. W zależności od gatunku, powojniki preferują bardziej lub mniej słoneczne stanowiska oraz żyzne, próchnicze, lekko wilgotne gleby, najczęściej o obojętnym lub zasadowym odczynie pH. Powojniki botaniczne w przeciwieństwie do mieszańców wielkokwiatowych to niezwykle wdzięczne rośliny na kwitnące żywopłoty, gdyż są mało wymagające, niezawodne i z reguły dostatecznie mrozoodporne. Tak jak każde pnącza potrzebują jednak podpory, dlatego należy sadzić je wzdłuż sztywnego, wysokiego ogrodzenia.

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Bardzo lubianym i przepięknie kwitnącym pnączem żywopłotowym jest też milin amerykański, obsypujący się w drugiej połowie lata mnóstwem barwnych, trąbkowatych kwiatów. Milin jest jednak pnączem delikatnym i dość wymagającym, dlatego aby mógł bujnie kwitnąć i dobrze się rozwijać, potrzebuje odpowiedniego stanowiska i właściwego cięcia. Nie jest też zbyt odporny na niskie temperatury, dlatego powinien być sadzony jedynie w najcieplejszych rejonach kraju na stanowiskach słonecznych, ciepłych i zacisznych.

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu