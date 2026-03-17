Czarna plamistość uważana jest za najgroźniejszą chorobę róż, zwłaszcza odmian wielkokwiatowych.

Jak rozpoznać czarną plamistość róż?

Czarna plamistość róż powodowana jest przez grzyb Diplocarpon rosae. Pierwsze objawy porażenia ta chorobą pojawiają się na liściach już na początku lata. Plamy na liściach są okrągłe lub owalne, postrzępione na brzegach, są bardzo ciemne – prawie czarne. Zlewają się, tworząc duże czarne powierzchnie, często z jaśniejszym przebarwieniem na środku. Liście róż zwijają się, zasychają i przedwcześnie opadają. Przy dużym porażeniu pod koniec sezonu róże nie mają ani jednego liścia, a objawy czarnej plamistości widoczne są także na pędach w postaci nieregularnych czerwonych, lekko wypukłych plam.

Porażone czarną plamistością krzewy róż mają zahamowany wzrost, są osłabione, zawiązują mniej pąków kwiatowych na kolejny rok i są bardziej wrażliwe na przemarzanie w zimie.

Czarna plamistość róży a antraknoza

Czarna plamistość liści róży bywa często mylona z antraknozą róży, której objawy są podobne. Antraknoza powoduje powstawanie na górnej stronie liści okrągłych, czerwonych, później ciemnobrązowych plam, wokół których żółkną tkanki liścia, a na dolnej stronie pojawiają się charakterystyczne wzdęcia.

Czarna plamistość róż to groźna choroba atakująca krzewy róż

Jak zwalczyć czarną plamistość róż? Czym pryskać róże na czarną plamistość liści?

Zwalczanie chemiczne czarnej plamistości róży - do ochrony lub zwalczenia grzyba powodującego czarną plamistość liści róży można zastosować środki chemiczne, pamiętając, że przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją dołączoną do opakowania i stosować zalecane dawki i terminy.

Po zauważeniu pierwszych objawów czarnej plamistości liści należy opryskiwać krzewy róż co 7-10 dni, stosując naprzemiennie środki polecane do stosowania na działkach i w ogrodach przydomowych, takie jak Saprol Hobby Długo Działający, Stoper Grzybobójczy AE lub Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona (preparaty te dostępne są w gotowej do użycia formie - sprayu).

Soda oczyszczona na czarną plamistość róż

Soda oczyszczona to jeden z najskuteczniejszych domowych środków grzybobójczych. Soda zmienia pH na powierzchni liścia, utrudniając rozwój zarodnikom grzyba.

Do przygotowania oprysku potrzeba

1 litr wody (najlepiej odstanej lub deszczówki),

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

kilka kropli szarego mydła w płynie lub płynu do naczyń (działa jako środek zwiększający przyczepność, dzięki czemu preparat dłużej utrzyma się na liściach).

Sodę należy rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłej wody, a następnie dolać resztę wody oraz kilka kropli mydła i dokładnie wymieszać. Przelać do butelki z atomizerem. Opryskiwać róże obficie raz w tygodniu, zwłaszcza po deszczu, także po dolnej stronie liści, gdzie często zaczyna się infekcja.

Wywar ze skrzypu polnego na czarną plamistość liści róż

Skrzyp polny to prawdziwa bomba krzemionkowa. Oprysk na jego bazie nie tylko zwalcza grzyby, ale przede wszystkim wzmacnia ściany komórkowe rośliny, czyniąc ją bardziej odporną na ataki patogenów. Wzmacnia roślinę i działa przeciwgrzybiczo dzięki wysokiej zawartości krzemu.

Aby przygotować wywar 100 g świeżego skrzypu polnego lub 20 g suszonego ziela należy zalać 1 litrem wody i odstawić na 24 godziny. Następnego dnia gotować na małym ogniu przez 20-30 minut. Po ostygnięciu przecedzić wywar przez gęste sitko lub gazę. Przed użyciem rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5 (1 część wywaru na 5 części wody). Używać zapobiegawczo co 10-14 dni przez cały sezon wegetacyjny.

Zapobieganie wystąpieniu czarnej plamistości róż

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia róż czarną plamistością liści należy:

wybierać odmiany róż odporne na czarna plamistość, których liście mimo porażenia nie zżółkną ani nie opadną,

sadzić rośliny na stanowiskach słonecznych,

róże należy systematycznie zasilać nawozami mineralnymi,

ostrożnie podlewać rośliny, najlepiej przy samej ziemi w ciepłe słoneczne dni, aby liście szybko obeschły,

wygrabiać i palić opadłe liście w celu zapobiegania infekcji na przyszły rok (grzyb zimuje na porażonych pędach i opadłych liściach róż, dlatego bardzo istotne jest, aby je usuwać i palić, aby nie stanowiły źródła infekcji w kolejnym sezonie).

Jeśli nie chcemy w ogrodzie stosować środków chemicznych, możemy wykorzystać preparat Polyversum WP, który oparty jest na niepatogenicznym grzybie Phythium oligandrum - pasożycie niektórych gatunkach grzybów chorobotwórczych.

Występowaniu czarnej plamistości róż sprzyja długotrwała deszczowa pogoda, podlewanie krzewów róż z góry po liściach, zbyt gęsto posadzone krzewy, a także brak składników pokarmowych w glebie.

