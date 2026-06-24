Uciążliwe krety na trawnikach

Na ogrodowych trawnikach, jednym z najczęstszych problemów są szkody wyrządzane przez krety -niewielkie (ok. 20 cm długości), owadożerne ssaki, żyjące i żerujące pod powierzchnią gleby. Lubią one żerować pod ogrodowymi murawami, ponieważ między korzeniami traw znajdują wiele pożywienia, np. larwy owadów, dżdżownice.

Krety kopią długie podziemne korytarze, a glebę wyrzucają na zewnątrz, tworząc charakterystyczne kopce (kretowiska), co zwykle szpeci i niszczy trawnik – nawet w parę dni.

Choć krety mogą mocno wyrządzić wiele szkód i uprzykrzyć korzystanie z ogrodu, to należy pamiętać, że są to zwierzęta objęte częściową ochroną i (szczególnie w środowisku naturalnym) nie wolno ich okaleczać i zabijać. Można jednak zabezpieczać trawnik przed nimi, odstraszać je lub przenosić poza teren ogrodu.

Jak zabezpieczyć trawnik przed kretami?

W celu zabezpieczenia przed kretami, jeszcze na etapie zakładania trawnika można układać na powierzchni gruntu (pod murawą) specjalne siatki z drobnymi oczkami.

Na żerujące już krety, tworzące kopce i kopiące korytarze stosuje się też różnego rodzaju odstraszacze ultradźwiękowe czy zapachowe (repelenty), np. na bazie naturalnych składników, w formie płynów, granulatów czy sprayu. W sprzedaży można znaleźć też różnego rodzaju świece i preparaty dymne, które po włożeniu do korytarza mają za zadanie przepłoszyć krety. Oprócz tego można sięgnąć po różnego rodzaju pułapki (kretołapy), w które można schwytać krety i przenieść w inne miejsce.

W podobny sposób można walczyć też z nieco mniejszymi, ale też uciążliwymi ssakami, czyli z nornicami. Ryją one dość płytkie, długie korytarze płytko pod powierzchnią gleby, co także może mieć miejsce na trawnikach.

Krety i nornice nie lubią również zapachu niektórych roślin, np. czosnku, aksamitki, lawendy, więc można je stosować jako naturalne sposoby odstraszania. Dodatkowo, często stosowanym sposobem jest umieszczanie w krecich korytarzach sierści zwierząt domowych (np. psów) lub włosów ludzkich, ponieważ ich zapach też może odstraszać krety.

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Pędraki i inne larwy podgryzające korzenie traw

Dużym i częstym zagrożeniem dla wyglądu i kondycji trawników są też larwalne postacie owadów, głównie larwy chrząszczy, nazywane pędrakami. Żerują i rozwijają się w glebie, czasem przez kilka sezonów i żywią się korzeniami traw, co powadzi do żółknięcia, zasychania i zamierania całkiem sporych placów murawy.

Pędraki, to zwykle biało-kremowe larwy, wygięte w charakterystycznym kształcie litry C lub U (podkowy). Mogą osiągać od 2 do nawet 5 cm długości i rozwijać się w glebie od jednego do kilku sezonów. Największe rozmiary osiągają larwy (pędraki) chrząszczy takich jak: chrabąszcz majowy, guniak czerwczyk, chrabąszcz kasztanowiec, ogrodnica niszczylistka, będące najczęstszym zagrożeniem dla korzeni traw. Szkody na trawnikach mogą wyrządzać też nieco mniejsze pędraki opuchlaków oraz żółtopomarańczowe, podłużne, wąskie larwy drutowców (chrząszczy z rodziny sprężykowatych).

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Jak zwalczać pędraki na trawniku?

Najlepszą metodą na uniknięcie uszkodzeń ze strony pędraków w glebie jest odpowiednia pielęgnacja trawnika – szczególnie wiosenna aeracja i wertykulacja (nakłuwanie i nacinanie darni). Gdy jednak szkodniki już wyrządzają szkody, najlepiej sięgnąć po odpowiednie preparaty zwalczające pędraki. Popularne są obecnie środki mikrobiologiczne na bazie pożytecznych nicieni i bakterii, np. P-Drakol, Larva Stoper, Larvanem, Entonem lub preparaty z wrotyczu (np. Wrotycz Ekstrakt), które najlepiej zastosować na początku maja i powtórzyć zabieg w połowie lata.

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Mrówki na trawniku

Mrówki tworzą kopczyki na powierzchni, a pod ziemią tunele (w strefie korzeniowej traw) i składają tam jaja, co powoduje wysychanie gleby, a co za tym idzie zasychanie trawnika. Jeśli mrówek nie jest dużo, można wykorzystać domowe metody ich zwalczania. Popularne jest obsypywanie ścieżek i gniazd mrówek proszkiem do pieczenia lub sodą oczyszczoną, co może je odstraszyć. Ponadto, owady te nie lubią intensywnych zapachów niektórych roślin, np. lawendy, nagietka czy tymianku i ich obecność w pobliżu trawnika może zniechęcić intruzów. Gdy jednak mrówki masowo zasiedlą trawnik i stają one dużym problemem, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty, których sporo znajdziemy w sprzedaży (w formie granulatu, proszku lub oprysku). Najlepsze efekty przynosi zastosowanie preparatu, jak najbliżej centrum całej kolonii, a nie na pojedyncze owady.

Autor: / Victoria1988/ Getty Images Mrówki w ogrodzie

Kłopoty z turkuciem na murawie

Szkody na trawnikach wyrządza również turkuć podjadek - dość pokaźny (jeden z największych w naszym kraju - ma 6-7 cm długości) owad, przypominający brązowego chrząszcza. Postacie larwalne, jak i osobniki dorosłe są bardzo do siebie podobne i spędzają większość życia w glebie. Niszczą one trawniki przez drążenie tuneli, płytko po powierzchnią gleby, gdzie żywią się larwami drobniejszych owadów, jak i korzeniami traw. Może powodować to zasychanie i zamieranie trawy w miejscach żerowania turkucia. Najczęściej występują one na glebach żyznych, zasobnych w próchnicę i wilgotnych.

Wiosną (zwykle w maju) dorosłe osobniki wychodzą na powierzchnię, by połączyć się w pary, a następnie samica składa jaja w gniazdach pod ziemią i tam pozostaje, by opiekować się młodymi turkuciami. Samce mogą żerować na zewnątrz, a podczas sezonu kopią podziemne korytarzyki, w których dalej żerują i później zimują.

Jak pozbyć się turkucia z trawnika?

Choć turkuć zjada wiele szkodników roślin (np. drutowce, ślimaki), co jest pożyteczne, uchodzi za szkodnika i w przypadku dużej liczebności i szkodliwości trzeba go zwalczać lub wyłapywać. W tym celu stosuje się zagłębione w ziemi specjalne pułapki z gładkimi ściankami (np. plastikowe pojemniki lub słoiki), do których wlewa się nieco wody i dodaje wabiący je organiczny nawóz (np. koński obornik). Zwabione do pułapki owady można łatwiej usunąć z ogrodu. Do zwalczania turkucia można stosować też preparaty mikrobiologiczne na bazie pożytecznych nicieni, np. Capsanem, Turkuć Stoper lub P-Drakol.

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Autor: Getty Images Drążąc korytarze pod powierzchnią gleby turkuć podjadek unosi młode rośliny, zjada napotkane korzenie, wygryza dziury w bulwach korzeniowych i kłączach roślin

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