Róże od lat królują w ogrodach. Sadzimy je na rabatach, przy tarasach, altanach, ogrodzeniach czy ścieżkach. Aby zdrowo rosły i obficie kwitły, nie można zostawić ich bez należytej opieki. Czerwiec to dla róż czas dużego wysiłku - rośliny zużywają mnóstwo energii na rozwój liści, pędów i kwiatów, dlatego potrzebują regularnej troski. Jak zatem zadbać o róże w czerwcu? Jakie prace pielęgnacyjne są najważniejsze w tym miesiącu?

Podlewanie róż w czerwcu

Róże źle znoszą zarówno długotrwałą suszę, jak i stojącą wodę, dlatego podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne, ale nie podmokłe. W czerwcu musimy więc pamiętać o regularnym podlewaniu róż rosnących w ogrodzie, szczególnie gdy pogoda jest sucha, słoneczna i wietrzna. Najlepiej nawadniać krzewy rzadziej, ale za to obficie, tak by woda dotarła głębiej, do strefy korzeniowej. Zbyt częste i powierzchowne zraszanie sprzyja szybkiemu przesychaniu podłoża i osłabia rośliny.

Najlepszą porą na podlewanie róż jest wczesny poranek. Można też robić to wieczorem, ale wtedy trzeba uważać, aby nie moczyć liści, ponieważ mokre liście pozostające na noc są bardziej podatne na choroby grzybowe, w tym czarną plamistość i mączniaka.

Róże podlewamy zawsze kierując strumień wody bezpośrednio pod krzew. Najlepiej robić to powoli, aby woda dobrze wsiąkała w ziemię.

Autor: Getty Images Do ważnych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie róż w ogrodzie należy podlewanie

Nawożenie róż w czerwcu

Czerwiec to czas intensywnego zasilania róż. Aby mogły tworzyć silne pędy, zdrowe liście i liczne kwiaty, potrzebują odpowiedniej ilości składników odżywczych. Najważniejsze z nich to: azot, fosfor, potas oraz mikroelementy (takie jak magnez i żelazo). Do nawożenia róż w czerwcu najlepiej stosować specjalistyczne nawozy do róż, które mają odpowiednio zbilansowaną zawartość poszczególnych składników mineralnych. A to ważne, ponieważ np. zbyt duża ilość azotu może sprawić, że róże będą mocno wypuszczać liście i pędy, ale zakwitną słabiej. Nawóz zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta (są podane na opakowaniu produktu).

Przed nawożeniem dobrze jest podlać rośliny. Nawóz rozsypany na przesuszone podłoże może działać zbyt agresywnie. Po zastosowaniu granulatu również warto lekko podlać rabatę, aby składniki zaczęły się rozpuszczać i trafiać do strefy korzeniowej.

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Autor: Getty Images/ Getty Images Czerwiec to kluczowy moment nawożenia róż

Ochrona róż przed chorobami i szkodnikami w czerwcu

W czerwcu róże są szczególnie narażone na choroby grzybowe i ataki szkodników. Najczęściej pojawiają się czarna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza róży, mszyce, przędziorki i skoczki różane. Dlatego regularnie monitorujmy krzewy - dokładnie oglądać należy zwłaszcza młode pędy, liście i pąki kwiatowe. Od naszej szybkiej reakcji zależy zdrowie i dalszy wzrost roślin.

Zaniepokoić nas powinny ciemne plamy lub biały nalot na liściach, żółknięcie i opadanie liści, rdzawe skupiska na spodzie blaszek, obecność mszyc (szczególnie na pąkach kwiatowych i młodych liściach).

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Autor: Getty Images Mszyce na różach

Odchwaszczanie i ściółkowanie róż w czerwcu

W czerwcu trzeba regularnie usuwać chwasty wokół krzewów róż, ponieważ konkurują z nimi o wodę, światło i składniki odżywcze. Najlepiej robić to po deszczu lub podlewaniu, gdy ziemia jest lekko wilgotna. Chwasty wyrywamy ręcznie albo za pomocą motyczki (uważając, by nie uszkodzić korzeni).

Po odchwaszczeniu dobrze jest rozłożyć kilkucentymetrowej grubości warstwę ściółki (np. korę sosnową, kompost, zrębki), która ograniczy rozwój chwastów, zatrzyma wilgoć w glebie i ochroni korzenie przed przegrzewaniem. Pamiętajmy tylko, by nie przysypywać nią samej nasady pędów - wokół szyjki korzeniowej należy zostawić niewielką przerwę, by uniknąć gnicia.

Autor: Zummolo/ Getty Images Ściółkowanie róży

Przycinanie róż w czerwcu i usuwanie dzikich odrostów

Przycinanie róż w czerwcu polega przede wszystkim na usuwaniu przekwitłych kwiatów, chorych liści, słabych pędów oraz dzikich odrostów. Zabiegi najlepiej wykonywać rano, po obeschnięciu rosy, aby ograniczyć ryzyko infekcji.

Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów pobudza wiele odmian do ponownego kwitnienia. Dzięki temu krzew nie zużywa energii na tworzenie owoców, lecz kieruje ją na rozwój nowych pąków. Przekwitłe kwiaty najlepiej ścinać ostrym i czystym sekatorem. Cięcie wykonuje się nad pierwszym lub drugim dobrze rozwiniętym liściem poniżej kwiatu.

W czerwcu trzeba także sprawdzać, czy przy różach nie pojawiają się dzikie odrosty. Dotyczy to zwłaszcza róż szczepionych na podkładce. Dzikie pędy wyrastają zazwyczaj poniżej miejsca szczepienia lub bezpośrednio z korzeni.Różnią się wyglądem od pędów odmiany szlachetnej: są cieńsze, jaśniejsze, szybciej rosną i mają inne liście. Jeśli zostaną pozostawione, mogą osłabić całą roślinę, ponieważ zabierają jej wodę i składniki pokarmowe. Usuwamy je jak najbliżej nasady.

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Autor: OlgaPonomarenko/ Getty Images Usuwanie przekwitłych kwiatów róż

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#MuratorOgroduje: Róże w grodzie – nawożenie i pielęgnacja Materiał sponsorowany