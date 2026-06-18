Kowal bezskrzydły, inaczej kowal dwuplamek (Pyrrhocoris apterus), znany i nazywany potocznie tramwajem lub tramwajarzem, to pospolity u nas gatunek pluskwiaka z rodziny kowalowatych (Pyrrhocoridae). Co warto o nim wiedzieć? Czy jest szkodnikiem roślin? Czy jest groźny dla ludzi? A może przeciwnie - to owad pożyteczny? Czy konieczne jest zwalczanie kowali?

Autor: Getty Images Kowal bezskrzydły

Widzisz czerwono-czarne robaki w ogrodzie? Poznaj kowala bezskrzydłego

Kowal bezskrzydły to owad osiągający około 1 cm długości. Jego głowa, czułki i odnóża są czarne, natomiast na odwłoku widoczny jest charakterystyczny czerwono-czarny wzór. Czułki są długie, a odnóża proporcjonalne do długości ciała. Tylne skrzydła są zredukowane (stąd nazwa owada) z czarnymi kropkami. Wędrowanie po drzewach ułatwiają znajdujące się na odnóżach przylgi.Zwykle kowale łatwo jest zauważyć, szczególnie wiosną, gdy całymi gromadami wygrzewają się u podstawy pni drzew, najczęściej lip, robinii akacjowych i kasztanowców.

Czym żywią się „tramwajarze”?

Kowal bezskrzydły żywi się głównie opadłymi nasionami i owocami (głównie lipy i robinii akacjowej). Odżywia się także resztkami organicznymi, sokami martwych owadów, chorych gąsienic, dżdżownic, ślimaków, odchodami – tym samym oczyszcza nasze środowisko z martwej materii organicznej. Kowal pokarm wysysa za pomocą kłujki. Sam kowal rzadko jest pokarmem dla innych zwierząt, gdyż jest nieprzyjemny w smaku.

Czy kowal bezskrzydły jest szkodnikiem roślin?

Kowale bezskrzydłe nie są szkodliwe dla roślin. Choć zazwyczaj nie zjadają żywych części roślin, to zdarza się, że wysysają soki z niektórych roślin, co może przyczynić się do osłabienia roślin lub ich uszkodzeń.

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Czy kowal bezskrzydły jest groźny dla ludzi?

Tramwajarz nie jest owadem groźnym dla ludzi - nie gryzie i nie kąsa. Wydziela natomiast specyficzny, nieprzyjemny zapach, gdy się go dotknie albo potrze, i dlatego - choć nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia - może być uciążliwe dla osób wrażliwych na nieprzyjemne zapachy.

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„Tramwajarz” – pomocnik czy niechciany gość?

Kowale bezskrzydłe są owadami pożytecznymi w ekosystemie, ponieważ nie tylko pomagają w ograniczaniu populacji szkodników, ale także pełnią ważną rolę w naturalnym procesie rozkładu organicznej materii roślinnej.

Czy kowala trzeba usuwać z ogrodu?

Nie ma potrzeby usuwania kowali z ogrodu. Owady te nie są groźne i nie trzeba ich zwalczać. Jeśli jednak ich obecność nam przeszkadza, można po prostu spróbować je zebrać (np. zmieść) i wynieść w jakieś oddalone miejsc.

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