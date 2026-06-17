Drożdże piekarskie w ogrodzie - co dają roślinom?

Nawozy z drożdży powodują bujniejszy wzrost roślin i pobudzają wejście w kolejne stadia rozwoju (np. kwitnienie). Pomagają w rozbudowie systemu korzeniowego i zwiększeniu zdolności pobierania wody i składników pokarmowych z ziemi. Jednocześnie ograniczają ryzyko występowania chorób korzeni i populacji szkodliwych mikroorganizmów.

Drożdże tworzą również barierę ochronną przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Zawierają wiele związków, które nie występują lub występują w śladowej ilości w nawozach mineralnych. Są znakomitym źródłem cukrów, witamin np. z grupy B oraz aminokwasów. Nawozy z drożdży można przygotowywać w dwóch postaciach: z drożdży niesfermentowanych i z drożdży sfermentowanych.

Poznaj przepisy na nawozy i opryski z drożdży.

Jakie rośliny można podlewać nawozem z drożdży?

W zasadzie nie ma ograniczeń co do stosowania drożdży w ogrodzie. Większość kwiatów i warzyw je lubi. Bardzo dobrze służą różom i piwoniom oraz lawendzie, a także wpływają na szybszy wzrost bukszpanu. Ponadto drożdżami podlewamy większość warzyw, przede wszystkim pomidory i ogórki, ale nie tylko, bo także owoce np. truskawki oraz krzewy i drzewa owocowe.

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Czego nie podlewać drożdżami?

Wśród warzyw są jednak dwa wyjątki. Nie podlewajcie tych warzyw drożdżami!

Nawozu z drożdży nie należy stosować do ziemniaków i cebuli, gdyż zepsuje ich smak. Jednorazowe podlanie nawozem jeszcze nie zaszkodzi, ale regularne, z pewnością wpłynie niekorzystnie na smak tych popularnych warzyw.

Do ziemniaków zalecane jest stosowanie gnojówki z pokrzywy. Więcej o tym piszemy w artykule: Gnojówka z pokrzywy - jak zrobić? Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw? Do jakich roślin stosować?

Cebulę natomiast najlepiej nawozić np. obornikiem lub kompostem.

Ostrożność należy zachować również w przypadku młodych siewek i delikatnych sadzonek, których system korzeniowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i mógłby zostać uszkodzony przez tak silną odżywkę. Nawozu z drożdży nie stosujemy także do roślin osłabionych lub zaatakowanych przez choroby. W takim stanie roślina potrzebuje energii na regenerację, a intensywne nawożenie mogłoby ją dodatkowo obciążyć i pogorszyć jej stan.

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Jak przygotować nawóz z drożdży? Dwa sprawdzone przepisy

W zależności od potrzeb i czasu, jaki możemy poświęcić, odżywkę z drożdży można przygotować na dwa sposoby. Każdy z nich jest prosty i skuteczny, choć różnią się mocą działania i sposobem aplikacji.

Nawóz niesfermentowany (szybki)

To najszybsza metoda na przygotowanie odżywki. Wystarczy rozkruszyć 100 g świeżych drożdży piekarskich i rozpuścić je w 10 litrach ciepłej wody (nie gorącej). Po dokładnym wymieszaniu roztwór należy odstawić na około godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia i – co ważne – nie wymaga dodatkowego rozcieńczania. Można nim od razu podlewać rośliny.

Nawóz sfermentowany (mocniejszy)

Ta wersja wymaga więcej czasu, ale jest znacznie silniejsza w działaniu. W dużym naczyniu, np. wiadrze, należy umieścić 100 g rozkruszonych drożdży, zasypać je szklanką cukru i odstawić na 1-2 godziny. Następnie całość zalewamy 10 litrami ciepłej wody, mieszamy i pozostawiamy do fermentacji na około tydzień. Gotowy, sfermentowany nawóz jest bardzo skoncentrowany, dlatego przed użyciem należy go rozcieńczyć w proporcji: 1 szklanka roztworu na 10 litrów wody.

Zasady stosowania nawozu z drożdży – jak robić to dobrze?

Aby w pełni wykorzystać potencjał nawozu drożdżowego i nie zaszkodzić roślinom, warto trzymać się kilku kluczowych zasad.

Przede wszystkim odżywkę stosujemy regularnie, ale z umiarem – najlepiej raz na 2-3 tygodnie w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyli od wiosny do końca lata.

w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyli od wiosny do końca lata. Podlewanie najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając aplikacji w pełnym słońcu, co mogłoby prowadzić do poparzenia liści.

Kluczową zasadą jest aplikacja nawozu na wilgotną już glebę. Jeśli ziemia jest sucha, najpierw podlejmy ją czystą wodą. Dzięki temu delikatne korzenie roślin nie zostaną "spalone", a składniki odżywcze będą lepiej przyswajane.

Roztwór wylewajmy bezpośrednio na ziemię wokół rośliny, starając się nie moczyć jej liści i kwiatów.

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