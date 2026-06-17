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Drożdże piekarskie w ogrodzie - co dają roślinom?
Nawozy z drożdży powodują bujniejszy wzrost roślin i pobudzają wejście w kolejne stadia rozwoju (np. kwitnienie). Pomagają w rozbudowie systemu korzeniowego i zwiększeniu zdolności pobierania wody i składników pokarmowych z ziemi. Jednocześnie ograniczają ryzyko występowania chorób korzeni i populacji szkodliwych mikroorganizmów.
Drożdże tworzą również barierę ochronną przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Zawierają wiele związków, które nie występują lub występują w śladowej ilości w nawozach mineralnych. Są znakomitym źródłem cukrów, witamin np. z grupy B oraz aminokwasów. Nawozy z drożdży można przygotowywać w dwóch postaciach: z drożdży niesfermentowanych i z drożdży sfermentowanych.
Poznaj przepisy na nawozy i opryski z drożdży.
Jakie rośliny można podlewać nawozem z drożdży?
W zasadzie nie ma ograniczeń co do stosowania drożdży w ogrodzie. Większość kwiatów i warzyw je lubi. Bardzo dobrze służą różom i piwoniom oraz lawendzie, a także wpływają na szybszy wzrost bukszpanu. Ponadto drożdżami podlewamy większość warzyw, przede wszystkim pomidory i ogórki, ale nie tylko, bo także owoce np. truskawki oraz krzewy i drzewa owocowe.
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Czego nie podlewać drożdżami?
Wśród warzyw są jednak dwa wyjątki. Nie podlewajcie tych warzyw drożdżami!
Nawozu z drożdży nie należy stosować do ziemniaków i cebuli, gdyż zepsuje ich smak. Jednorazowe podlanie nawozem jeszcze nie zaszkodzi, ale regularne, z pewnością wpłynie niekorzystnie na smak tych popularnych warzyw.
- Do ziemniaków zalecane jest stosowanie gnojówki z pokrzywy. Więcej o tym piszemy w artykule: Gnojówka z pokrzywy - jak zrobić? Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw? Do jakich roślin stosować?
- Cebulę natomiast najlepiej nawozić np. obornikiem lub kompostem.
Ostrożność należy zachować również w przypadku młodych siewek i delikatnych sadzonek, których system korzeniowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i mógłby zostać uszkodzony przez tak silną odżywkę. Nawozu z drożdży nie stosujemy także do roślin osłabionych lub zaatakowanych przez choroby. W takim stanie roślina potrzebuje energii na regenerację, a intensywne nawożenie mogłoby ją dodatkowo obciążyć i pogorszyć jej stan.
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Jak przygotować nawóz z drożdży? Dwa sprawdzone przepisy
W zależności od potrzeb i czasu, jaki możemy poświęcić, odżywkę z drożdży można przygotować na dwa sposoby. Każdy z nich jest prosty i skuteczny, choć różnią się mocą działania i sposobem aplikacji.
- Nawóz niesfermentowany (szybki)
To najszybsza metoda na przygotowanie odżywki. Wystarczy rozkruszyć 100 g świeżych drożdży piekarskich i rozpuścić je w 10 litrach ciepłej wody (nie gorącej). Po dokładnym wymieszaniu roztwór należy odstawić na około godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia i – co ważne – nie wymaga dodatkowego rozcieńczania. Można nim od razu podlewać rośliny.
- Nawóz sfermentowany (mocniejszy)
Ta wersja wymaga więcej czasu, ale jest znacznie silniejsza w działaniu. W dużym naczyniu, np. wiadrze, należy umieścić 100 g rozkruszonych drożdży, zasypać je szklanką cukru i odstawić na 1-2 godziny. Następnie całość zalewamy 10 litrami ciepłej wody, mieszamy i pozostawiamy do fermentacji na około tydzień. Gotowy, sfermentowany nawóz jest bardzo skoncentrowany, dlatego przed użyciem należy go rozcieńczyć w proporcji: 1 szklanka roztworu na 10 litrów wody.
Zasady stosowania nawozu z drożdży – jak robić to dobrze?
Aby w pełni wykorzystać potencjał nawozu drożdżowego i nie zaszkodzić roślinom, warto trzymać się kilku kluczowych zasad.
- Przede wszystkim odżywkę stosujemy regularnie, ale z umiarem – najlepiej raz na 2-3 tygodnie w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyli od wiosny do końca lata.
- Podlewanie najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, unikając aplikacji w pełnym słońcu, co mogłoby prowadzić do poparzenia liści.
- Kluczową zasadą jest aplikacja nawozu na wilgotną już glebę. Jeśli ziemia jest sucha, najpierw podlejmy ją czystą wodą. Dzięki temu delikatne korzenie roślin nie zostaną "spalone", a składniki odżywcze będą lepiej przyswajane.
- Roztwór wylewajmy bezpośrednio na ziemię wokół rośliny, starając się nie moczyć jej liści i kwiatów.