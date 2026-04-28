Maj to czas intensywnych prac w ogrodzie. W tym miesiącu sadzimy wiele roślin, a wśród nich drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach oraz rośliny cebulowe i bulwiaste, które nie zimują w gruncie. Do posadzenia są również sadzonki roślin jednorocznych.

Co siejemy w maju w ogrodzie? - kwiaty, warzywa, zioła

W maju siejemy do gruntu:

w pierwszej dekadzie maja – wilec, łubin, portulakę, kosmos, dimorfotekę. Można też jeszcze siać groszek pachnący, nagietki, ostróżkę, słoneczniki (zakwitną później niż te siane w kwietniu);

po 15 maja: fasadę ozdobną, nasturcję, aksamitki, cynie, dynię ozdobną;

pod koniec maja na rozsadniku – rośliny dwuletnie: dzwonek ogrodowy, miesięcznicę dwuletnią, naparstnicę purpurową, bratek ogrodowy, prawoślaz (malwę) i goździk brodaty; do skrzynek na balkonie nasiona roślin pnących, np. fasoli wielkokwiatowej, powoju trójbarwnego, oraz wysadzamy z bryłą ziemi przygotowaną wcześniej rozsadę kobei; warzywa i zioła: koper, rzodkiewkę, pietruszkę naciową, średnio późne odmiany marchwi i buraków ćwikłowych oraz – w drugiej połowie maja, kiedy skończą się nocne przymrozki – bazylię, fasolę, kukurydzę, dynię, cukinię, patisony i kabaczki, a także melony i arbuzy (odmiany polecane dla naszego klimatu).

Sadzenie w maju do gruntu rozsady warzyw i roślin ozdobnych

W maju sadzimy rozsady:

na początku maja do tuneli foliowych rozsady: ogórków i pomidorów, papryki i oberżyny;

w pierwszej połowie maja rozsadę astrów chińskich, bratków ogrodowych, kocanek, lwiej paszczy;

po zimnych ogrodnikach do skrzynek balkonowych i pojemników m.in. pelargonie, petunie, surfinie, żeniszki, lobelie, fuksje, uczep, begonie bulwiaste, szałwie, niecierpki;

w drugiej połowie miesiąca rozsadę heliotropu peruwiańskiego, petunii, werbeny, żeniszka, lobelii, begonii, szałwii, aksamitek, goździków Chabaud, niecierpków, zatrwianu, cynii, iresine, ślazówki, smagliczki nadmorskiej, tytoniu, penstemonu ogrodowego, tunbergii oskrzydlonej, kobei;

w końcu maja do gruntu rozsady: pomidorów, papryki i oberżyny, selerów, porów, ogórków, sałaty.

Przeczytaj też: Jak zaplanować ogródek warzywny w ogrodzie?

Jakie cebulki sadzimy w maju?

W maju sadzimy cebule i bulwy roślin niezimujących w gruncie, takich jak: begonia bulwiasta, brodia, błonczatka, eukomis, galtonia, sprekelia, mieczyk, iksja, sparaksis, krokosmia, tygrysówka, zefirant. Głębokość sadzenia zależy od wielkości cebuli, bulwy czy kłącza.

W drugiej połowie maja sadzimy dalie, pacioreczniki, zawilce wieńcowe.

Przeczytaj też:

Zobacz galerię zdjęć: Jakie rośliny siejemy i sadzimy w maju?

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie

W maju sadzimy drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach

W maju można sadzić drzewa i krzewy sprzedawane w pojemnikach (najczęściej są one uprawiane w plastikowych donicach). Na sadzenie drzew i krzewów z tzw. odkrytymi korzeniami jest w maju już za późno!

Maj to znakomity czas na sadzenie iglaków uprawianych w pojemnikach. W maju także sadzimy rododendrony (różaneczniki) i azalie.

Przed kupnem roślin trzeba wziąć pod uwagę ich ostateczne rozmiary i wyobrazić sobie, jak po latach wypełnią przestrzeń działki. Częstym błędem jest sadzenie ich zbyt gęsto. Wtedy konieczne stanie się przesadzenie części roślin (co w przypadku drzew i krzewów jest kłopotliwe). Zanim kupimy roślinę, warto też sprawdzić, jakie ma wymagania, i zapewnić jej odpowiednie stanowisko. Odwdzięczy się zdrowym wzrostem i ładnym wyglądem.

Na sadzenie drzew i krzewów wybierzmy najlepiej dzień pochmurny. Zarówno w przypadku drzew, jak i krzewów obowiązuje zasada wykopania dwa razy większego dołka niż średnica pojemnika. Przed posadzeniem rośliny trzeba ją dokładnie podlać (dzięki temu bryła korzeniowa nie ulegnie uszkodzeniu podczas wyjmowania rośliny z doniczki i łatwo będzie umieścić ją w przygotowanym dole). Następnie ostrożnie wyjąć bryłę korzeniową z pojemnika i lekko rozluźnić korzenie, trzymając drzewo lub krzew nad dołkiem. Ustawić roślinę na dnie dołka i zasypać ziemią (wykopaną, ale wymieszaną z kompostem 1:1). Następnie trzeba udeptać glebę wokół rośliny i rzęsiście podlać. Po podlewaniu ziemia osiądzie. Należy ją uzupełnić i jeszcze raz udeptać tak by powstało zagłębienie w formie niszy. Na koniec powierzchnię wokół pokryć ściółką.