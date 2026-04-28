W maju w ogrodzie jest bardzo dużo pracy. To czas na sadzenie drzew i krzewów oraz bylin, zakładanie trawnika, wysiew roślin jednorocznych i dwuletnich, sadzenie roślin cebulowych niezimujących w gruncie.

W maju w ogrodzie sadzimy drzewa i krzewy

W maju możemy sadzić drzewa i krzewy, ale tylko te, które wcześniej były uprawiane w pojemnikach. Przed posadzeniem rośliny należy obficie podlać, aby bryła korzeniowa nie rozpadła się przy wyjmowaniu. Najlepiej sadzić w dni pochmurne. Po posadzeniu nie można zapomnieć o podlaniu. Maj to najlepsza pora sadzenia:

roślin iglastych

azalii

rododendronów.

Niestety na sadzenie roślin z odkrytymi korzeniami jest już za późno.

Po przekwitnięciu prześwietlamy krzewy ozdobne kwitnące wiosną, m.in. migdałowce (trójklapowy i karłowy), porzeczki (złotą i krwistą) tawuły (Thunberga, wczesną, śliwolistną, popielatą) oraz zasilamy je nawozami wieloskładnikowymi (na przykład, Azofoska, Fructus) bądź kompostem.

Aby drzewa owocowe owocowały każdego roku, pod koniec maja należy oberwać część zawiązków owoców (jest to tzw. przerzedzanie zawiązków) – usuwamy najmniejsze, słabo wykształcone, uszkodzone i z plamami.

Ściółkujemy korą sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 5 cm), szczególnie świeżo posadzone oraz słabo i płytko korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie, różaneczniki, azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną ziemię. Warto pamiętać, aby różanecznikom i azaliom usunąć przekwitłe kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia przycinamy, aby rośliny bardziej się zagęściły.

Lilakom pospolitym (bzom) wycinamy pędy z przekwitłymi kwiatostanami. Lilakom i różom usuwamy odrosty podkładki, na której była szczepiona odmiana szlachetna. Jeśli tego nie zrobimy podkładki utworzą zarośla i zagłuszą szlachetną część krzewu.

Maj - czas na rośliny na rabatach

Systematyczne odchwaszczamy grządki i rabaty – w maju chwasty mają jeszcze niewielkie rozmiary i są słabo zakorzenione, dlatego łatwo je wyrywać. Jeśli zaniedbamy ten zabieg, chwasty rozrosną się i zaczną konkurować z uprawianymi roślinami o wodę, światło oraz substancje odżywcze.

Byliny: dzielimy, rozmnażamy i przesadzamy byliny kwitnące wczesną wiosną, późnym latem i jesienią. Pobieramy sadzonki pędowe:

złocieni,

dzwonków dalmatyńskich,

słoneczniczków,

żagwinu

oraz sadzonki z piętką wyrastające u podstawy karpy łubinów i ostróżek wieloletnich.

Byliny na rabatach od połowy maja, zwłaszcza podczas ciepłej i suchej pogody, regularnie podlewamy (przede wszystkim te rosnące na glebach lekkich, przepuszczalnych).

Rośliny cebulowe: usuwamy zwiędłe kwiaty oraz owocostany (tzw. ogławianie) przekwitłych tulipanów, szachownic, narcyzów i hiacyntów, cebulic (zawiązanie nasion osłabia cebulki). Jeśli kępy roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną (krokusów, cebulic, puszkinii, śnieżników, przebiśniegów, szafirków, kosaćców żyłkowanych, ranników) rosną zbyt gęsto, warto je wykopać (ale tylko wtedy, gdy liście już zasychają), rozdzielić i przesuszyć i posadzić na nowym miejscu.

Bulwy i cebulki można też przechować w chłodnym miejscu i posadzić dopiero jesienią.

Na początku miesiąca sadzimy cebule i bulwy roślin niezimujących w gruncie, takich jak: begonia bulwiasta, brodia, błonczatka, eukomis, galtonia, sprekalia, mieczyki, zawilec wieńcowy.

W drugiej połowie maja – sadzimy dalie i pacioreczniki (te ostatnie można wcześniej posadzić do doniczek i wysadzić do ogrodu już podrośnięte).

W maju kwitnie w ogrodzie wiele roślin, np. bez lilak. To wiosenna wizytówka ogrodu!

Siejemy w maju rośliny jednoroczne i dwuletnie

Siejemy w maju:

w pierwszej dekadzie miesiąca – wilec, łubin, nasturcję, fasolę wielkokwiatową, portulakę, kosmos, dimorfotekę. Można też jeszcze siać groszek pachnący, nagietek, ostróżkę, maciejkę, słoneczniki (zakwitną później niż te siane w kwietniu);

pod koniec miesiąca na rozsadniku – rośliny dwuletnie: dzwonek ogrodowy, miesięcznicę dwuletnią, naparstnicę purpurową, bratek ogrodowy, prawoślaz (malwę) i goździk brodaty.

Sadzimy w maju:

w pierwszej połowie miesiąca – rozsadę astrów chińskich, bratków ogrodowych, kocanek, lwiej paszczy;

w drugiej połowie miesiąca – rozsadę heliotropu peruwiańskiego, petunii, werbeny, żeniszka, lobelii, begonii, szałwi, aksamitek, goździków Chabaud, niecierpków, zatrwianu, cynii, iresine, ślazówki, smagliczki nadmorskiej (lobularii), tytoniu, penstemonu ogrodowego, tunbergii oskrzydlonej, kobei.

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras

Już w maju pamiętajmy o regularnym koszeniu trawnika

Pielęgnacja trawnika w maju

Pierwsze wiosenne koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie 6–8 cm wysokości. Następne najlepiej przeprowadzać co 7–10 dni. Nie należy kosić trawnika mokrego (na przykład po deszczu). W upalne dni najlepiej kosić rano lub wieczorem.

Przed rozpoczęciem koszenia trzeba sprawdzić, czy noże kosiarki są dobrze naostrzone. Wysokość koszenia zależy od sposobu użytkowania i rodzaju trawnika – często deptany kosimy nie krócej niż na wysokość 3 cm (zbyt nisko koszony – poniżej 2 cm – szybko wysycha i jest bardziej wrażliwy na deptanie).

Nie wolno zapominać o regularnym podlewaniu trawnika oraz zasilaniu nawozami, najlepiej przeznaczonymi do nawożenia trawników. Po pierwszym koszeniu warto wykonać na trawniku zabieg wertykulacji, co ułatwi roślinom pobieranie wody i składników pokarmowych. Maj to dobra pora na zakładanie nowych trawników.

Ogrodowy staw w maju

Usuwamy ze stawu zanieczyszczenia i gnijące resztki roślinne. Roślinom obcinamy uszkodzone i gnijące pędy i liście. Częściowo wymieniamy wodę. Zdejmujemy siatkę ochronną, która jesienią i zimą chroniła lustro wody przed zanieczyszczeniami, a ryby przed ptakami (teraz, gdy rośliny strefy przybrzeżnej już podrosły, będą dla ryb wystarczającym schronieniem).

Gdy temperatura ustabilizuje się powyżej 10°C, wynosimy rośliny wodne z pomieszczeń, w których zimowały i umieszczamy w stawie.

Zaczynamy kompostować

Dokładamy do pryzmy odpadki organiczne, zarówno z ogrodu, jak i gospodarstwa domowego. Na kompoście można składować wyrwane z ogrodu chwasty, pamiętając jednak, że nadają się do kompostowania, dopóki nie zawiążą nasion.

Pryzmę kompostową nakłuwamy w wielu miejscach (na przykład widłami amerykańskimi), aby także głębszym warstwom zapewnić dostęp powietrza. Zgromadzona masa organiczna powinna być stale wilgotna. Jeśli nie chcemy przekładać pryzmy, warto zastosować szczepionkę kompostową (dostępna w sklepach ogrodniczych, zawiera wyselekcjonowane drobnoustroje przyspieszające rozkład materii organicznej).

Pod koniec lata z dolnej warstwy założonej wiosną pryzmy będzie można wydobywać gotowy kompost do zasilania roślin.

W maju wysiewamy nawozy zielone

Możemy wysiewać na glebach:

żyznych i średnio żyznych, obojętnych lub lekko kwaśnych – koniczynę perską, rzodkiew oleistą, rzepak ozimy, słonecznik, wykę jarą i jej mieszankę z peluszką, wykę siewną i jej mieszankę z owsem, grykę;

na lekkich i kwaśnych – łubin biały, niebieski, żółty, wąskolistny;

na zasadowych – peluszkę;

na słabych – owies;

na wszystkich – facelię i gorczycę.

Wysadzamy rośliny na balkonach i tarasach

Po zimnej Zośce (15. maja) wysadzamy do skrzynek balkonowych i pojemników m.in. pelargonie, petunie, surfinie, żeniszki, lobelie, fuksje, uczep, begonie bulwiaste, szałwie, niecierpki. Siejemy też nasiona roślin pnących, np. fasoli wielkokwiatowej, powoju trójbarwnego oraz wysadzamy z bryłą ziemi przygotowaną wcześniej rozsadę kobei.

Gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, możemy wynieść na zewnątrz rośliny doniczkowe: agawy, oleandry, mirty, fuksje, lantany, datury, granaty, laury i inne. Ustawiamy je w miejscach półcienistych i osłoniętych od wiatru.

Jakie prace w maju w warzywniku?

Siejemy do gruntu koper, rzodkiewkę, pietruszkę naciową, średnio późne odmiany marchwi i buraków ćwikłowych. Na rozsadniku wysiewamy sałatę.

W drugiej połowie maja, kiedy skończą się nocne przymrozki, wysiewamy bezpośrednio do gruntu nasiona fasoli, groszku, rzodkiewki, dyni, cukinii i kabaczków.

Na początku maja do tuneli foliowych wysadzamy rozsady ogórków i pomidorów.

Po 15. maja do gruntu wysadzamy rozsadę pomidorów, selerów, porów, ogórków. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu i odchwaszczaniu.

