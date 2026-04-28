Choć trawy ozdobne to rośliny o wyjątkowych wartościach dekoracyjnych, to często są niedoceniane i zbyt rzadko sadzone w naszych ogrodach. A szkoda, bo z roślin tych można tworzyć ciekawe kompozycje, które dodatkowo są ozdobą ogrodu cały rok. Ich zaletą jest ogromna różnorodność gatunków i odmian, które różnią się nie tylko rozmiarami, ale także kolorem i kształtem źdźbeł. Dobrze zaprojektowane rabaty z traw ozdobnych mogą stać się głównym elementem dekoracyjnym ogrodu. Trawy ozdobne doskonale prezentują się także na skalniakach, sprawdzą się również w ogródkach wodnych.

Dlaczego dzielimy trawy ozdobne?

Powodów dzielenia rozrośniętych kęp traw ozdobnych jest kilka:

uzyskanie większej liczby roślin (rozmnożenie rośliny),

odmłodzenie rośliny – po kilku latach wzrostu w jednym miejscu kępa trawy często nadmiernie się rozrasta i zagęszcza, jej pokrój jest mniej atrakcyjny, często „łysieje” w środku,

ograniczenie rozrastania się kępy, która często zasłania i pokłada się na inne rośliny rosnące na rabacie, zagłuszając je,

uzyskanie młodej rośliny do posadzenia w pojemniku,

stymulowanie wzrostu trawy po uszkodzeniu przez mróz czy śnieg,

poprawa żywotności rośliny.

Większość gatunków traw ozdobnych sadzonych w naszych ogrodach najłatwiej rozmnożyć wegetatywnie przez podział rozrośniętych egzemplarzy matecznych. W ten sposób można rozmnażać wiele gatunków traw, m.in. kostrzewy, ostnice, owies wiecznie zielony, proso rózgowate, rozplenica japońska, miskant chiński. Zabieg ten gwarantuje, że nowe rośliny zachowają wszystkie cechy egzemplarza matecznego, takie jak kolor liści czy pokrój.

Kiedy rozmnażać trawy ozdobne przez podział?

Najlepszą porą rozmnażania traw ozdobnych przez podział jest wiosna – jeszcze zanim rośliny zaczną wypuszczać nowe źdźbła. Zazwyczaj jest to kwiecień. Niektóre gatunki mogą być także rozmnażane jesienią, ale trzeba pamiętać, by nie czynić tego później niż miesiąc przed zamarznięciem gruntu – chodzi o to, by rośliny zdążyły się dobrze ukorzenić przed nastaniem mrozów i w dobrej kondycji przezimowały.

Jak podzielić kępy traw ozdobnych? - instrukcja krok po kroku

Przed przystąpieniem do wykopania i dzielenia rozrośniętych roślin matecznych, należy przyciąć ich części nadziemne.

Następnie kępy wykopujemy z gruntu przy pomocy ostrego szpadla.

Wyjętą z ziemi bryłę potrząsamy dość mocno, aby usunąć jak najwięcej ziemi zgromadzonej wokół korzeni - dzięki temu łatwiej będzie pociąć kępę mateczną.

Kępę mateczną dzielimy ją na kilka mniejszych części odcinając je szpadlem (w przypadku traw o znacznych rozmiarach, np. miskantów) bądź odrywając ręcznie (w przypadku traw małych i delikatnych, np. turzyc).

Przy okazji usuwamy martwe bądź chore korzenie oraz wszystkie martwe części ze środka kępy.

Tak uzyskane kępy potomne sadzimy bez zwłoki na wcześniej przygotowane miejsca glebę żyzną, koniecznie z dobrym drenażem, w rozstawie zależnej od gatunku rozmnażanej trawy.

Po posadzeniu należy rośliny dobrze podlać.

Jeśli w miejscu, gdzie rósł mateczny egzemplarz chcemy ponownie posadzić trawę ozdobną (albo inną roślinę), trzeba ziemię zasilić kompostem i uzupełnić świeżym podłożem. kompostem. Już kilka tygodni po posadzeniu potomnych kęp, trawy powinny wyglądać okazale i atrakcyjnie.

