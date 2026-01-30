Zima w Polsce trwa już od kilku tygodni. W wielu regionach pojawiła się stała pokrywa śnieżna, a ujemne temperatury zdążyły na dobre zahartować rośliny. Mimo to prognozy zapowiadają na najbliższe dni srogie mrozy, znacznie silniejsze niż dotychczasowe. Takie nagłe spadki temperatur, zwłaszcza poniżej –15 czy –20°C, mogą być groźne nawet dla roślin uznawanych za odporne. W tej sytuacji warto wiedzieć, jak na szybko zadbać o ogród i co jeszcze można zrobić, by ograniczyć szkody.

Czy śnieg chroni rośliny przed mrozem?

Najważniejszym sprzymierzeńcem roślin zimą jest śnieg. Gruba, puszysta warstwa działa jak naturalna kołdra – izoluje glebę i chroni korzenie przed głębokim przemarzaniem. Jeśli śnieg leży równomiernie, nie należy go usuwać z rabat ani spod krzewów. Wręcz przeciwnie – warto nagarnąć go pod rośliny wrażliwe, takie jak róże, hortensje ogrodowe, lawenda czy młode krzewy owocowe.

Śnieg na iglakach? Sprawdź, dlaczego musisz go strząsnąć!

Zimą, szczególnie przy obfitych opadach śniegu, nie wolno zapominać o regularnym strząsaniu śniegu z iglaków. Zalegający na gałęziach ciężki, mokry śnieg może powodować ich wyginanie, pękanie, a nawet trwałe deformacje koron. Jest to szczególnie niebezpieczne przed nadejściem silnych mrozów, ponieważ zamarzający śnieg dodatkowo zwiększa swój ciężar i działa jak lodowa skorupa. Uszkodzone pędy stają się wtedy łatwą drogą dla chorób i mogą nie zregenerować się wiosną. Śnieg należy usuwać delikatnie, najlepiej strząsając go od dołu ku górze, aby nie łamać gałęzi i nie naruszyć struktury rośliny. Dzięki temu iglaki zachowają zdrowie, pokrój i lepiej przetrwają nawet bardzo mroźne dni.

Przeczytaj też: Jak śnieg wpływa na rośliny w ogrodzie? Czego rośliny ogrodowe nie lubią zimą?

Zobacz galerię zdjęć: Śnieg w ogrodzie

Co zrobić, jeśli nie okryliśmy roślin wcześniej, a teraz mróz ma uderzyć z pełną siłą?

Nawet teraz warto działać. W obliczu zapowiadanych silnych mrozów sens ma szybkie osłonięcie newralgicznych części roślin - zmniejszy to ryzyko uszkodzeń. Można użyć agrowłókniny zimowej, jutowych worków, stroiszu (gałęzi iglaków). Okrywamy przede wszystkim podstawy krzewów, miejsca szczepienia oraz młode rośliny, które nie zdążyły się dobrze ukorzenić. Jeśli nie mamy specjalistycznych materiałów, sprawdzą się kartony, tektura falista czy stare koce – ważne, by osłona chroniła przed wiatrem i mrozem, ale nie była szczelna.

Nie należy przycinać roślin podczas mroźnej aury – takie zabiegi tylko zwiększają ich podatność na przemarzanie. Uszkodzenia ocenia się dopiero wiosną, gdy ruszy wegetacja.

Przeczytaj też: Dlaczego rośliny ogrodowe zimą przemarzają? Wyjaśniamy powody i podajemy rozwiązania

Ochroń przed mrozem rośliny uprawiane w donicach

Szczególnej uwagi wymagają rośliny w donicach, które zimują na zewnątrz. Ich bryła korzeniowa jest znacznie bardziej narażona na przemarzanie niż roślin rosnących w gruncie. Donice należy ustawić na warstwie izolacyjnej (np. styropianie), przysunąć do ściany budynku i owinąć materiałem ochronnym. Jeśli to możliwe, przy bardzo silnych mrozach najlepiej przenieść je do chłodnego, ale zabezpieczonego przed mrozem pomieszczenia.

Przeczytaj też: Jak zadbać zimą o iglaki uprawiane w donicach?

Groźny wiatr i brak śniegu

Podczas silnych mrozów szczególnie groźny jest wysuszający wiatr i brak śniegu. Dlatego każda dodatkowa osłona, która ograniczy ruch powietrza wokół roślin, ma duże znaczenie. Nawet prowizoryczne zabezpieczenia mogą uratować pąki kwiatowe i młode pędy.

Przeczytaj też: Tak zabezpieczysz rośliny przed mrozem, a wiosną sobie podziękujesz

*Tekst powstał przy wykorzystaniu AI

#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.