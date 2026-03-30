Kiedy siać pomidory na rozsadę?

Pomidory to rośliny ciepłolubne, sadzimy je w ogrodzie dopiero gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (po Zimnej Zośce). Wiele osób kupuje gotowe sadzonki pomidorów, których oferta w sklepach i na targowiskach co roku jest niezwykle bogata.

Ale jeśli tylko mamy miejsce w domu, możemy samodzielnie przygotować rozsadę pomidorów i cieszyć się własnymi sadzonkami. Ważną kwestią jest termin wysiewu pomidorów na rozsadę.

Najlepszym terminem wysiewu pomidorów na rozsadę jest okres od połowy marca do początku kwietnia (jeśli dysponujemy szklarnią, siać pomidory możemy już pod koniec lutego). Lepiej nie robić tego wcześniej, bo po pierwsze jest wtedy jeszcze za mało światła i wyrosłe z nasion siewki będą wyciągnięte i blade. Lepiej poczekać na dłuższe dni. Po drugie, jeśli posiejemy nasiona pomidorów w lutym i nawet będziemy je doświetlać, by otrzymały odpowiednią ilość światła, to sadzonki za mocno wyrosną do czasu, gdy będzie je można posadzić w ogrodzie.

W czym siać pomidory?

Jakiej ziemi użyć do siewu pomidorów?

Ziemia do wysiewu nasion pomidorów na rozsadę powinna być lekka i przepuszczalna. Absolutnie nie może to być ziemia z ogrodu, niedobre jest również uniwersalne podłoże do uprawy roślin. Aby nasiona dobrze wykiełkowały, a delikatne siewki prawidłowo wzrastały, najlepiej użyć gotowe podłoże przeznaczone do wysiewu nasion. Można je kupić w każdym sklepie ogrodniczym czy w markecie budowlanym (tutaj szukajmy w dziale ogród). Istotną cechą takiego podłoża jest to, że jest wolne od patogenów chorobotwórczych, które mogłyby zainfekować młode roślinki (bardzo wrażliwe na wszelkie choroby). Dodatkowo, to specjalne podłoże do wysiewu nasion, zawiera dodatek sproszkowanego węgla drzewnego, który działa odkażająco.

Jak wysiać pomidory w domu? Instrukcja krok po kroku

Przygotujmy pojemniki, podłoże do wysiewu i nasiona pomidorów.

Pojemniki napełniamy podłożem po brzegi.

Podłoże w pojemnikach lekko ugniatamy ręką.

Na wierzchu podłoża układamy nasiona - w multiplatach wkładamy po 1-2 nasiona do każdego otworu (zdarza się, że jedno z nasion nie wykiełkuje, a jeśli wykiełkują oba, w otworze pozostawimy silniejszą siewkę), jeśli siejemy do większych pojemników zachowujemy 2-centymetrowy odstęp nasion od siebie.

Nasiona wciskamy delikatnie w podłoże na około 0,5 cm i przysypujemy ziemią.

Posiane nasiona lekko podlewamy (najlepiej użyć spryskiwacza, bowiem strumień wody z konewki może wypłukać nasiona, a nam zależy na tym, żeby pozostały w miejscu, gdzie je włożyliśmy).

Pamiętajmy, że zbyt gęsty wysiew nasion może doprowadzić do gnicia siewek. Młode roślinki muszą mieć przestrzeń i powietrze.

Co robić, gdy już wysiejemy nasiona pomidora?

Po wysianiu nasion pomidora należy zapewnić im temperaturę ok. 25°C - w takiej najszybciej kiełkują. Gdy już pojawią się kiełki, obniżamy temperaturę do 18-20°C w dzień i 12-15°C w nocy. Cały czas pilnujemy, by podłoże nie wyschło (codziennie trzeba spryskiwać je wodą).

Gdy rozwinie się pierwszy liść właściwy, siewki pomidora należy przepikować.

Pomidory - co o nich wiesz? Pytanie 1 z 11 Skąd pochodzą pomidory? Z Ameryki Północnej Z Europy Z Ameryki Południowej Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?