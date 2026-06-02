Pomidory należą do warzyw najczęściej uprawianych w ogrodach. Jeśli chcemy cieszyć się obfitymi plonami pomidorów, trzeba o nie odpowiednio zadbać. W uprawie pomidorów ważnych jest wiele zabiegów, dzięki którym rośliny zdrowo się rozwijają, kwitną i zawiązują owoce. Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych jest podlewanie pomidorów. Warto wiedzieć, że na różnych etapach rozwoju rośliny te mają inne wymagania wodne. Podpowiadamy, jak należy prawidłowo nawadniać krzewy pomidorów, aby im pomagać, a nie szkodzić.

Czy pomidory potrzebują dużo wody? Kiedy najwięcej?

Pomidory należą do warzyw o dużych wymaganiach wodnych. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne podlewanie krzewów. To warunek ich dobrego rozwoju i wytworzenia soczystych owoców.

W początkowej fazie wzrostu pomidory wymagają regularnego, ale niezbyt intensywnego podlewania. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje u pomidorów w okresie kwitnienia oraz zawiązywania i wzrostu owoców. Regularne nawadnianie jest więc konieczne aż do zbiorów pomidorów.

Nie można jednak przesadzać z ilością dostarczanej wody, bo może to roślinom zaszkodzić.

Nadmiar wilgoci w podłożu może być przyczyną więdnięcia, pojawienia się chorób grzybowych i gnicia korzeni, a w konsekwencji nawet obumarcia rośliny!

Jak podlewać pomidory uprawiane w gruncie?

Po posadzeniu sadzonek pomidorów do gruntu należy je obficie podlać, dostarczając każdej roślinie 2-4 litry wody (najlepiej w dwóch dawkach). Potem przez 5-10 dni dobrze jest pomidorów nie podlewać, aby pobudzić korzenie do rozwoju w głąb ziemi (korzenie muszą "szukać" wody), dzięki czemu w przyszłości będą lepiej pobierać wodę i roślina będzie odporniejsza na suszę.

Następnie krzewy pomidorów podlewamy umiarkowanie, ale regularnie: co kilka dni, w zależności od temperatury panującej na zewnątrz oraz od rodzaju podłoża. Pamiętajmy, że pomidory uprawiane w gruncie lepiej podlewać rzadziej, a większą ilością wody.

Jak podlewać pomidory uprawiane w pojemnikach?

Pomidory uprawiane w pojemnikach wymagają regularnego kontrolowania wilgotności podłoża i częstszego podlewania, szczególnie w upalne dni. Trzeba mieć na uwadze, że podłoże w pojemnikach przesycha szybciej, konieczne jest więc podlewanie regularne, począwszy od posadzenia sadzonek. Częstotliwość podlewania zależy przede wszystkim od panującej temperatury - im jest ona wyższa, tym woda szybciej paruje z podłoża i podlewać należy częściej (nawet codziennie!). Zawsze trzeba sprawdzać stan wilgotności podłoża i oczywiście kondycję roślin. Nie należy dopuszczać ani do przesuszenia ziemi donicach, ani do zalegania w nich wody.

O jakiej porze dnia najlepiej podlewać pomidory?

Pomidory najlepiej podlewać w godzinach porannych. Pozwoli to na obeschnięcie zmoczonych podczas dostarczania wody nadziemnych części roślin. Możemy tez podlewać pomidory późnym popołudniem lub wieczorem, ale wtedy trzeba uważać, by podczas podlewania nie zmoczyć liści.

Jak często podlewać pomidory?

Zamiast trzymać się sztywnego harmonogramu, naucz się obserwować swoje rośliny i ziemię – to złota zasada uprawy pomidorów. Częstotliwość podlewania zależy od kilku kluczowych czynników: miejsca uprawy, pogody i fazy wzrostu rośliny.

Pomidory w gruncie - w normalnych warunkach pogodowych podlewaj je obficie co 2-4 dni. Zasadą jest podlewanie rzadsze, ale bardziej intensywne, tak by woda dotarła głęboko do systemu korzeniowego (nawet 10-15 litrów wody na krzak). Taki zabieg wzmacnia roślinę i uodparnia ją na krótkotrwałą suszę. W czasie upałów częstotliwość należy zwiększyć, podlewając co 1-2 dni, najlepiej wczesnym rankiem.

Pomidory w pojemnikach i doniczkach - tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Mała ilość ziemi sprawia, że woda paruje błyskawicznie. W ciepłe, letnie dni pomidory na balkonie czy tarasie trzeba podlewać codziennie. Podczas fal upałów konieczne może być nawet nawadnianie dwa razy dziennie – rano i wieczorem.

Zanim sięgniesz po konewkę, włóż palec w ziemię na głębokość około 5 cm. Jeśli jest sucha, to znak, że roślina potrzebuje wody. Jeśli czujesz wilgoć, wstrzymaj się z podlewaniem na kolejny dzień.

Jaką wodą podlewać pomidory?

Do podlewania pomidorów najlepiej używać czystej, niezbyt zimnej wody. Jej temperatura powinna wynosić minimum 14°C. Unikajmy podlewania zimną wodą wprost z wodociągu! Najlepsza do podlewania pomidorów jest deszczówka lub odstana woda wodociągowa (ale trzeba ją odstawić, by się ogrzała).

W jaki sposób podlewać pomidory?

Podczas podlewania nie należy moczyć części nadziemnych roślin - na mokrych liściach i łodygach pojawiają się sprzyjające warunki do rozwoju chorób grzybowych. Nie należy też podlewać krzewów, gdy silnie operuje słońce, ponieważ może to powodować oparzenia liści (pozostawione krople wody zadziałają jak soczewka).

Najlepiej do podlewania pomidorów używać konewki (bez sitka!), kierując strumień wody na podłoże, wprost pod krzew. Jeśli mamy taką możliwość, dobrym rozwiązaniem jest rozprowadzenie między krzewami pomidorów linii nawadniających, dostarczających wodę bezpośrednio pod rośliny. Podczas podlewania podłoże powinno zostać dobrze nawilżone do głębokości korzeni (czyli około 20 cm).

Co się dzieje, gdy pomidor dostaje za mało wody?

Niedostateczne podlewanie hamuje rozwój pomidorów. Gdy dostarczymy zbyt mało wody, nawilżona zostaje jedynie wierzchnia warstwa podłoża, w którym rośnie pomidor, natomiast głębiej ziemia pozostaje sucha. Korzenie nie mogą więc wody pobierać, co skutkuje słabym wzrostem, zrzucaniem kwiatów i zawiązków owoców, a w konsekwencji niskimi plonami.

Niedobór wody może też być powodem wystąpienia suchej zgnilizny wierzchołkowej, której objawem jest pojawienie się na powierzchni owoców suchych, wklęsłych plam oraz brunatnienie miąższu.

Skutkiem nieregularnego dostarczania wody, czyli zbyt obfitego podlewania przesuszonych roślin, jest pękanie skórek pomidorów (nieelastyczna skórka pęka wskutek zwiększania objętości przez pomidory uzupełniające niedobory wody w tkankach).

