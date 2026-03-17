Marzec to miesiąc przełomu – zima powoli ustępuje miejsca wiośnie, a w ogrodzie zaczyna tętnić życie. To idealny czas, by przygotować się na nadchodzący sezon wegetacyjny i zapewnić roślinom najlepszy start. Planując prace ogrodnicze w marcu, warto skupić się zarówno na siewie i sadzeniu, jak i na niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych. Zastanawiasz się, jakie kwiaty siejemy i sadzimy w marcu oraz o jakich pracach w ogrodzie należy pamiętać o tej porze roku? Zapraszamy do lektury naszego kompleksowego przewodnika!

Jakie kwiaty siejemy w marcu pod osłonami? Przygotowanie rozsad

Siew pod osłonami, takimi jak szklarnie, tunele foliowe czy nawet parapety okienne, pozwala na wcześniejsze uzyskanie kwitnących roślin i obfitych plonów. W marcu warto zająć się wysiewem nasion wielu popularnych gatunków kwiatów i warzyw.

Kwiaty jednoroczne

Petunia i surfinia - te popularne kwiaty balkonowe i rabatowe wymagają długiego okresu wegetacji, dlatego marzec to ostatni dzwonek na ich wysiew. Nasiona są bardzo drobne, więc warto je wysiewać na powierzchnię podłoża, lekko dociskając.

Lobelia - delikatne, obficie kwitnące lobelie również najlepiej wysiewać w marcu. Ich nasiona są maleńkie, dlatego nie należy ich przykrywać ziemią.

Werbena ogrodowa - efektowne werbeny o długim okresie kwitnienia potrzebują czasu na rozwój. Wysiane w marcu, zakwitną latem.

Szałwia błyszcząca - czerwone, różowe lub fioletowe kwiatostany szałwii błyszczącej będą ozdobą ogrodu przez całe lato, jeśli wysiejemy je odpowiednio wcześnie.

Niecierpek Waleriana - idealny do cienia, cieszy oko kwiatami przez wiele miesięcy.

Żeniszek meksykański - popularna roślina rabatowa o niebieskofioletowych kwiatostanach, doskonale komponująca się z innymi jednorocznymi.

Lewkonia - wysiana w marcu, zapewni nam kwiaty na początku lata.

Warzywa

Pomidor i papryka - te ciepłolubne warzywa wymagają długiego okresu wzrostu, dlatego marzec to optymalny czas na ich wysiew pod osłonami.

Cebula, por, seler - jeśli chcemy uzyskać większe i wcześniejsze plony, możemy wysiać je na rozsadę.

Wczesne odmiany kapusty, kalafiora, brokuła - siew w marcu to szansa na wcześniejsze zbiory.

Nasiona wysiewamy do lekkiego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej specjalnej ziemi do wysiewu. Ważne jest utrzymanie stałej wilgotności oraz zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości światła – w przeciwnym razie siewki mogą się wyciągać i słabnąć.

Jakie kwiaty siejemy w marcu bezpośrednio do gruntu?

Gdy tylko ziemia rozmarznie i nieco przeschnie, a temperatura zacznie być stabilniejsza, możemy przystąpić do siewu niektórych roślin bezpośrednio do ogrodu.

Kwiaty jednoroczne

Nagietek lekarski - niezwykle łatwy w uprawie, szybko wschodzi i długo kwitnie.

Groszek pachnący - pięknie pachnące kwiaty będą cieszyć nas przez całe lato. Warto pamiętać o zapewnieniu mu podpory.

Maki - ich delikatne kwiaty wniosą do ogrodu sielski urok.

Chaber bławatek - jego urocze niebieskie kwiaty są symbolem lata i świetnie nadają się do naturalistycznych ogrodów.

Kocanki ogrodowe (nieśmiertelniki) te kwiaty doskonale nadają się na suche bukiety.

Maciejka - jej intensywny zapach unoszący się wieczorem, to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Warzywa

Marchew, pietruszka, rzodkiewka - te warzywa są odporne na chłody i można je siać już w marcu.

Groch i bób - wczesny siew tych strączkowych zapewni nam obfite plony.

Szpinak i sałata - wczesne odmiany tych warzyw liściowych można siać już teraz.

Jakie kwiaty wysiewa się w marcu?

Jakie kwiaty sadzimy w marcu?

Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają (gleba nie jest zamarznięta i nadmiernie mokra), w marcu można rozpocząć sadzenie niektórych roślin bezpośrednio do gruntu.

Byliny - marzec to dobry moment na ich sadzenie i dzielenie, pod warunkiem, że ziemia jest już rozmarznięta.

Róże - krzewy z odkrytym korzeniem można sadzić w marcu.

Rośliny cebulowe kwitnące latem, takie jak lilie.

Bratki – odporne na chłody, idealne na wczesnowiosenne rabaty.

Stokrotki – dobrze znoszą niskie temperatury.

Pierwiosnki – wprowadzają do ogrodu pierwsze kolory.

Begonia bulwiasta - bulwy begonii można już w marcu sadzić do doniczek, aby pobudzić je do wzrostu przed posadzeniem do gruntu lub do balkonowej skrzynki.

Bratki możemy sadzić w różnego rodzaju pojemnikach oraz bezpośrednio na ogrodowych rabatach

Kluczowe prace ogrodnicze w marcu – o czym należy pamiętać o tej porze roku?

Siew i sadzenie to tylko część marcowych obowiązków. Aby ogród pięknie się rozwijał, musimy zadbać o szereg innych prac pielęgnacyjnych.

1. Porządki po zimie

Usuwanie resztek roślinnych - zgrabiamy suche liście, gałązki i inne resztki roślinne, które pozostały po zimie. Pamiętajmy, by ich nie palić, a kompostować lub utylizować w odpowiedni sposób.

Odkrywanie roślin - stopniowo zdejmujemy zimowe osłony z roślin wrażliwych na mróz, robimy to w pochmurny dzień.

Czyszczenie rabat - usuwamy chwasty, które zaczęły już wschodzić.

Przegląd narzędzi - sprawdzamy stan narzędzi ogrodniczych, ostrzymy sekatory, nożyce i łopaty.

2. Przycinanie drzew i krzewów

Marzec to idealny moment na cięcie wielu drzew i krzewów.

Cięcie sanitarne - usuwamy wszystkie uszkodzone, chore i martwe gałęzie.

Cięcie formujące - przycinamy krzewy i drzewa, aby nadać im pożądany kształt i zagęścić koronę.

Krzewy kwitnące latem - wiele krzewów kwitnących latem (np. budleje, hortensje bukietowe i krzewiaste, tawuły japońskie) najlepiej przycinać w marcu, zanim zaczną intensywnie rosnąć. Pamiętajmy, że krzewy kwitnące wiosną (np. forsycje, migdałki) przycinamy dopiero po kwitnieniu.

Drzewa owocowe - wykonujemy cięcie prześwietlające i odmładzające.

3. Nawożenie

Wraz z początkiem wegetacji rośliny potrzebują składników odżywczych.

Pierwsze nawożenie - rozsypujemy nawozy mineralne wieloskładnikowe lub kompost wokół drzew, krzewów i na rabatach.

Nawożenie trawnika - gdy trawa zacznie intensywnie rosnąć, możemy zastosować pierwszy nawóz do trawników.

4. Pielęgnacja trawnika

Marzec to kluczowy miesiąc dla zdrowego i pięknego trawnika.

Grabienie - dokładnie grabimy trawnik, usuwając suche liście i mech.

Wertykulacja i aeracja - jeśli trawnik jest zbity i pokryty mchem, warto wykonać wertykulację i aerację, co poprawi jego napowietrzenie oraz dostępność wody oraz składników odżywczych.

Dosiewanie trawy - ubytki w trawniku uzupełniamy dosiewając nasiona trawy.

5. Ochrona roślin

W marcu zaczynają pojawiać się pierwsze szkodniki i choroby.

Opryski - wykonujemy opryski drzew i krzewów owocowych preparatami na bazie oleju parafinowego lub miedzi, aby zwalczyć zimujące formy szkodników i patogenów.

Kontrola szkodników - regularnie sprawdzamy rośliny pod kątem obecności mszyc, przędziorków czy innych szkodników.

6. Pielęgnacja oczka wodnego

Jeśli masz w ogrodzie oczko wodne, marzec to czas na jego przygotowanie.

Czyszczenie - usuwamy zanieczyszczenia, liście i resztki roślinne z dna oczka.

Przegląd pomp i filtrów - sprawdzamy stan techniczny pomp i filtrów.

Przygotowanie roślin wodnych - sadzimy nowe rośliny wodne lub dzielimy te, które zbyt się rozrosły.

Zobacz galerię zdjęć: Marzec w ogrodzie - prace do wykonania

19

Wskazówki dla ogrodników na marzec

Obserwuj pogodę - marzec bywa kapryśny, zawsze sprawdzaj prognozę pogody i dostosowuj prace do aktualnych warunków. Nocne przymrozki mogą zaszkodzić młodym siewkom.

Stopniowe hartowanie rozsad - przed posadzeniem rozsad do gruntu, stopniowo hartuj je, wystawiając na zewnątrz na kilka godzin dziennie.

Pamiętaj o podlewaniu - mimo że wiosną często pada, młode siewki i świeżo posadzone rośliny wymagają regularnego podlewania.

Zadbaj o glebę - wzbogać glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu.

Planuj z wyprzedzeniem - stwórz plan ogrodu i listę roślin, które chcesz posadzić. To pomoże zorganizować pracę i uniknąć chaosu.

Marzec to miesiąc intensywnej pracy w ogrodzie, ale jednocześnie pełen nadziei i radości z nadchodzącej wiosny. Pamiętając o tych kluczowych zadaniach, zapewnisz swojemu ogrodowi najlepszy start w nowy sezon i będziesz mógł cieszyć się pięknymi kwiatami i obfitymi plonami.

*Artykuł powstał przy użyciu AI

