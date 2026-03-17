Marzec to miesiąc przełomu – zima powoli ustępuje miejsca wiośnie, a w ogrodzie zaczyna tętnić życie. To idealny czas, by przygotować się na nadchodzący sezon wegetacyjny i zapewnić roślinom najlepszy start. Planując prace ogrodnicze w marcu, warto skupić się zarówno na siewie i sadzeniu, jak i na niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych. Zastanawiasz się, jakie kwiaty siejemy i sadzimy w marcu oraz o jakich pracach w ogrodzie należy pamiętać o tej porze roku? Zapraszamy do lektury naszego kompleksowego przewodnika!
Jakie kwiaty siejemy w marcu pod osłonami? Przygotowanie rozsad
Siew pod osłonami, takimi jak szklarnie, tunele foliowe czy nawet parapety okienne, pozwala na wcześniejsze uzyskanie kwitnących roślin i obfitych plonów. W marcu warto zająć się wysiewem nasion wielu popularnych gatunków kwiatów i warzyw.
Kwiaty jednoroczne
- Petunia i surfinia - te popularne kwiaty balkonowe i rabatowe wymagają długiego okresu wegetacji, dlatego marzec to ostatni dzwonek na ich wysiew. Nasiona są bardzo drobne, więc warto je wysiewać na powierzchnię podłoża, lekko dociskając.
- Lobelia - delikatne, obficie kwitnące lobelie również najlepiej wysiewać w marcu. Ich nasiona są maleńkie, dlatego nie należy ich przykrywać ziemią.
- Werbena ogrodowa - efektowne werbeny o długim okresie kwitnienia potrzebują czasu na rozwój. Wysiane w marcu, zakwitną latem.
- Szałwia błyszcząca - czerwone, różowe lub fioletowe kwiatostany szałwii błyszczącej będą ozdobą ogrodu przez całe lato, jeśli wysiejemy je odpowiednio wcześnie.
- Niecierpek Waleriana - idealny do cienia, cieszy oko kwiatami przez wiele miesięcy.
- Żeniszek meksykański - popularna roślina rabatowa o niebieskofioletowych kwiatostanach, doskonale komponująca się z innymi jednorocznymi.
- Lewkonia - wysiana w marcu, zapewni nam kwiaty na początku lata.
Warzywa
- Pomidor i papryka - te ciepłolubne warzywa wymagają długiego okresu wzrostu, dlatego marzec to optymalny czas na ich wysiew pod osłonami.
- Cebula, por, seler - jeśli chcemy uzyskać większe i wcześniejsze plony, możemy wysiać je na rozsadę.
- Wczesne odmiany kapusty, kalafiora, brokuła - siew w marcu to szansa na wcześniejsze zbiory.
Nasiona wysiewamy do lekkiego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej specjalnej ziemi do wysiewu. Ważne jest utrzymanie stałej wilgotności oraz zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości światła – w przeciwnym razie siewki mogą się wyciągać i słabnąć.
Jakie kwiaty siejemy w marcu bezpośrednio do gruntu?
Gdy tylko ziemia rozmarznie i nieco przeschnie, a temperatura zacznie być stabilniejsza, możemy przystąpić do siewu niektórych roślin bezpośrednio do ogrodu.
Kwiaty jednoroczne
- Nagietek lekarski - niezwykle łatwy w uprawie, szybko wschodzi i długo kwitnie.
- Groszek pachnący - pięknie pachnące kwiaty będą cieszyć nas przez całe lato. Warto pamiętać o zapewnieniu mu podpory.
- Maki - ich delikatne kwiaty wniosą do ogrodu sielski urok.
- Chaber bławatek - jego urocze niebieskie kwiaty są symbolem lata i świetnie nadają się do naturalistycznych ogrodów.
- Kocanki ogrodowe (nieśmiertelniki) te kwiaty doskonale nadają się na suche bukiety.
- Maciejka - jej intensywny zapach unoszący się wieczorem, to prawdziwa uczta dla zmysłów.
Warzywa
- Marchew, pietruszka, rzodkiewka - te warzywa są odporne na chłody i można je siać już w marcu.
- Groch i bób - wczesny siew tych strączkowych zapewni nam obfite plony.
- Szpinak i sałata - wczesne odmiany tych warzyw liściowych można siać już teraz.
Jakie kwiaty sadzimy w marcu?
Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają (gleba nie jest zamarznięta i nadmiernie mokra), w marcu można rozpocząć sadzenie niektórych roślin bezpośrednio do gruntu.
- Byliny - marzec to dobry moment na ich sadzenie i dzielenie, pod warunkiem, że ziemia jest już rozmarznięta.
- Róże - krzewy z odkrytym korzeniem można sadzić w marcu.
- Rośliny cebulowe kwitnące latem, takie jak lilie.
- Bratki – odporne na chłody, idealne na wczesnowiosenne rabaty.
- Stokrotki – dobrze znoszą niskie temperatury.
- Pierwiosnki – wprowadzają do ogrodu pierwsze kolory.
- Begonia bulwiasta - bulwy begonii można już w marcu sadzić do doniczek, aby pobudzić je do wzrostu przed posadzeniem do gruntu lub do balkonowej skrzynki.
Kluczowe prace ogrodnicze w marcu – o czym należy pamiętać o tej porze roku?
Siew i sadzenie to tylko część marcowych obowiązków. Aby ogród pięknie się rozwijał, musimy zadbać o szereg innych prac pielęgnacyjnych.
1. Porządki po zimie
- Usuwanie resztek roślinnych - zgrabiamy suche liście, gałązki i inne resztki roślinne, które pozostały po zimie. Pamiętajmy, by ich nie palić, a kompostować lub utylizować w odpowiedni sposób.
- Odkrywanie roślin - stopniowo zdejmujemy zimowe osłony z roślin wrażliwych na mróz, robimy to w pochmurny dzień.
- Czyszczenie rabat - usuwamy chwasty, które zaczęły już wschodzić.
- Przegląd narzędzi - sprawdzamy stan narzędzi ogrodniczych, ostrzymy sekatory, nożyce i łopaty.
2. Przycinanie drzew i krzewów
Marzec to idealny moment na cięcie wielu drzew i krzewów.
- Cięcie sanitarne - usuwamy wszystkie uszkodzone, chore i martwe gałęzie.
- Cięcie formujące - przycinamy krzewy i drzewa, aby nadać im pożądany kształt i zagęścić koronę.
- Krzewy kwitnące latem - wiele krzewów kwitnących latem (np. budleje, hortensje bukietowe i krzewiaste, tawuły japońskie) najlepiej przycinać w marcu, zanim zaczną intensywnie rosnąć. Pamiętajmy, że krzewy kwitnące wiosną (np. forsycje, migdałki) przycinamy dopiero po kwitnieniu.
- Drzewa owocowe - wykonujemy cięcie prześwietlające i odmładzające.
3. Nawożenie
Wraz z początkiem wegetacji rośliny potrzebują składników odżywczych.
- Pierwsze nawożenie - rozsypujemy nawozy mineralne wieloskładnikowe lub kompost wokół drzew, krzewów i na rabatach.
- Nawożenie trawnika - gdy trawa zacznie intensywnie rosnąć, możemy zastosować pierwszy nawóz do trawników.
4. Pielęgnacja trawnika
Marzec to kluczowy miesiąc dla zdrowego i pięknego trawnika.
- Grabienie - dokładnie grabimy trawnik, usuwając suche liście i mech.
- Wertykulacja i aeracja - jeśli trawnik jest zbity i pokryty mchem, warto wykonać wertykulację i aerację, co poprawi jego napowietrzenie oraz dostępność wody oraz składników odżywczych.
- Dosiewanie trawy - ubytki w trawniku uzupełniamy dosiewając nasiona trawy.
5. Ochrona roślin
W marcu zaczynają pojawiać się pierwsze szkodniki i choroby.
- Opryski - wykonujemy opryski drzew i krzewów owocowych preparatami na bazie oleju parafinowego lub miedzi, aby zwalczyć zimujące formy szkodników i patogenów.
- Kontrola szkodników - regularnie sprawdzamy rośliny pod kątem obecności mszyc, przędziorków czy innych szkodników.
6. Pielęgnacja oczka wodnego
Jeśli masz w ogrodzie oczko wodne, marzec to czas na jego przygotowanie.
- Czyszczenie - usuwamy zanieczyszczenia, liście i resztki roślinne z dna oczka.
- Przegląd pomp i filtrów - sprawdzamy stan techniczny pomp i filtrów.
- Przygotowanie roślin wodnych - sadzimy nowe rośliny wodne lub dzielimy te, które zbyt się rozrosły.
Wskazówki dla ogrodników na marzec
- Obserwuj pogodę - marzec bywa kapryśny, zawsze sprawdzaj prognozę pogody i dostosowuj prace do aktualnych warunków. Nocne przymrozki mogą zaszkodzić młodym siewkom.
- Stopniowe hartowanie rozsad - przed posadzeniem rozsad do gruntu, stopniowo hartuj je, wystawiając na zewnątrz na kilka godzin dziennie.
- Pamiętaj o podlewaniu - mimo że wiosną często pada, młode siewki i świeżo posadzone rośliny wymagają regularnego podlewania.
- Zadbaj o glebę - wzbogać glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu.
- Planuj z wyprzedzeniem - stwórz plan ogrodu i listę roślin, które chcesz posadzić. To pomoże zorganizować pracę i uniknąć chaosu.
Marzec to miesiąc intensywnej pracy w ogrodzie, ale jednocześnie pełen nadziei i radości z nadchodzącej wiosny. Pamiętając o tych kluczowych zadaniach, zapewnisz swojemu ogrodowi najlepszy start w nowy sezon i będziesz mógł cieszyć się pięknymi kwiatami i obfitymi plonami.
*Artykuł powstał przy użyciu AI