Jakie kwiaty siejemy i sadzimy w marcu i o jakich pracach w ogrodzie należy pamiętać o tej porze roku?

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-03-17 9:58

W marcu ogród zaczyna budzić się do życia po zimie, a ogrodnicy mogą wreszcie rozpocząć pierwsze prace sezonowe. Choć pogoda bywa jeszcze kapryśna, to odpowiednie przygotowanie i znajomość zasad pozwalają efektywnie wykorzystać ten czas. Jakie kwiaty warto siać i sadzić w marcu oraz o jakich pracach ogrodowych należy pamiętać w tym miesiącu?

Siew nasion

Autor: Nosyrevy/ Getty Images W marcu wysiewa się do gruntu m.in. nagietki, groszek pachnący, chabry

Marzec to miesiąc przełomu – zima powoli ustępuje miejsca wiośnie, a w ogrodzie zaczyna tętnić życie. To idealny czas, by przygotować się na nadchodzący sezon wegetacyjny i zapewnić roślinom najlepszy start. Planując prace ogrodnicze w marcu, warto skupić się zarówno na siewie i sadzeniu, jak i na niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych. Zastanawiasz się, jakie kwiaty siejemy i sadzimy w marcu oraz o jakich pracach w ogrodzie należy pamiętać o tej porze roku? Zapraszamy do lektury naszego kompleksowego przewodnika!

Jakie kwiaty siejemy w marcu pod osłonami? Przygotowanie rozsad

Siew pod osłonami, takimi jak szklarnie, tunele foliowe czy nawet parapety okienne, pozwala na wcześniejsze uzyskanie kwitnących roślin i obfitych plonów. W marcu warto zająć się wysiewem nasion wielu popularnych gatunków kwiatów i warzyw.

Kwiaty jednoroczne

  • Petunia i surfinia - te popularne kwiaty balkonowe i rabatowe wymagają długiego okresu wegetacji, dlatego marzec to ostatni dzwonek na ich wysiew. Nasiona są bardzo drobne, więc warto je wysiewać na powierzchnię podłoża, lekko dociskając.
  • Lobelia - delikatne, obficie kwitnące lobelie również najlepiej wysiewać w marcu. Ich nasiona są maleńkie, dlatego nie należy ich przykrywać ziemią.
  • Werbena ogrodowa - efektowne werbeny o długim okresie kwitnienia potrzebują czasu na rozwój. Wysiane w marcu, zakwitną  latem.
  • Szałwia błyszcząca - czerwone, różowe lub fioletowe kwiatostany szałwii błyszczącej będą ozdobą ogrodu przez całe lato, jeśli wysiejemy je odpowiednio wcześnie.
  • Niecierpek Waleriana - idealny do cienia, cieszy oko kwiatami przez wiele miesięcy.
  • Żeniszek meksykański - popularna roślina rabatowa o niebieskofioletowych kwiatostanach, doskonale komponująca się z innymi jednorocznymi.
  • Lewkonia - wysiana w marcu, zapewni nam kwiaty na początku lata.

Warzywa

  • Pomidor i papryka - te ciepłolubne warzywa wymagają długiego okresu wzrostu, dlatego marzec to optymalny czas na ich wysiew pod osłonami.
  • Cebula, por, seler - jeśli chcemy uzyskać większe i wcześniejsze plony, możemy wysiać je na rozsadę.
  • Wczesne odmiany kapusty, kalafiora, brokuła - siew w marcu to szansa na wcześniejsze zbiory.

Nasiona wysiewamy do lekkiego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej specjalnej ziemi do wysiewu. Ważne jest utrzymanie stałej wilgotności oraz zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości światła – w przeciwnym razie siewki mogą się wyciągać i słabnąć.

Jakie kwiaty siejemy w marcu bezpośrednio do gruntu?

Gdy tylko ziemia rozmarznie i nieco przeschnie, a temperatura zacznie być stabilniejsza, możemy przystąpić do siewu niektórych roślin bezpośrednio do ogrodu.

Kwiaty jednoroczne

  • Nagietek lekarski - niezwykle łatwy w uprawie, szybko wschodzi i długo kwitnie.
  • Groszek pachnący - pięknie pachnące kwiaty będą cieszyć nas przez całe lato. Warto pamiętać o zapewnieniu mu podpory.
  • Maki - ich delikatne kwiaty wniosą do ogrodu sielski urok.
  • Chaber bławatek - jego urocze niebieskie kwiaty są symbolem lata i świetnie nadają się do naturalistycznych ogrodów.
  • Kocanki ogrodowe (nieśmiertelniki) te kwiaty doskonale nadają się na suche bukiety.
  • Maciejka - jej intensywny zapach unoszący się wieczorem, to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Warzywa

  • Marchew, pietruszka, rzodkiewka - te warzywa są odporne na chłody i można je siać już w marcu.
  • Groch i bób - wczesny siew tych strączkowych zapewni nam obfite plony.
  • Szpinak i sałata - wczesne odmiany tych warzyw liściowych można siać już teraz.

Nasiona kwiatów

Autor: Ludmila Kapustkina/ Getty Images Jakie kwiaty wysiewa się w marcu?

Jakie kwiaty sadzimy w marcu?

Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają (gleba nie jest zamarznięta i nadmiernie mokra), w marcu można rozpocząć sadzenie niektórych roślin bezpośrednio do gruntu.

  • Byliny - marzec to dobry moment na ich sadzenie i dzielenie, pod warunkiem, że ziemia jest już rozmarznięta.
  • Róże - krzewy z odkrytym korzeniem można sadzić w marcu. 
  • Rośliny cebulowe kwitnące latem, takie jak lilie.
  • Bratki – odporne na chłody, idealne na wczesnowiosenne rabaty.
  • Stokrotki – dobrze znoszą niskie temperatury.
  • Pierwiosnki – wprowadzają do ogrodu pierwsze kolory.
  • Begonia bulwiasta - bulwy begonii można już w marcu sadzić do doniczek, aby pobudzić je do wzrostu przed posadzeniem do gruntu lub do balkonowej skrzynki.
Sadzenie bratków

Autor: Getty Images Bratki możemy sadzić w różnego rodzaju pojemnikach oraz bezpośrednio na ogrodowych rabatach

Kluczowe prace ogrodnicze w marcu – o czym należy pamiętać o tej porze roku?

Siew i sadzenie to tylko część marcowych obowiązków. Aby ogród pięknie się rozwijał, musimy zadbać o szereg innych prac pielęgnacyjnych.

1. Porządki po zimie

  • Usuwanie resztek roślinnych - zgrabiamy suche liście, gałązki i inne resztki roślinne, które pozostały po zimie. Pamiętajmy, by ich nie palić, a kompostować lub utylizować w odpowiedni sposób.
  • Odkrywanie roślin - stopniowo zdejmujemy zimowe osłony z roślin wrażliwych na mróz, robimy to w pochmurny dzień.
  • Czyszczenie rabat - usuwamy chwasty, które zaczęły już wschodzić.
  • Przegląd narzędzi - sprawdzamy stan narzędzi ogrodniczych, ostrzymy sekatory, nożyce i łopaty.

2. Przycinanie drzew i krzewów

Marzec to idealny moment na cięcie wielu drzew i krzewów.

  • Cięcie sanitarne - usuwamy wszystkie uszkodzone, chore i martwe gałęzie.
  • Cięcie formujące - przycinamy krzewy i drzewa, aby nadać im pożądany kształt i zagęścić koronę.
  • Krzewy kwitnące latem - wiele krzewów kwitnących latem (np. budleje, hortensje bukietowe i krzewiaste, tawuły japońskie) najlepiej przycinać w marcu, zanim zaczną intensywnie rosnąć. Pamiętajmy, że krzewy kwitnące wiosną (np. forsycje, migdałki) przycinamy dopiero po kwitnieniu.
  • Drzewa owocowe - wykonujemy cięcie prześwietlające i odmładzające.

3. Nawożenie

Wraz z początkiem wegetacji rośliny potrzebują składników odżywczych.

  • Pierwsze nawożenie - rozsypujemy nawozy mineralne wieloskładnikowe lub kompost wokół drzew, krzewów i na rabatach.
  • Nawożenie trawnika - gdy trawa zacznie intensywnie rosnąć, możemy zastosować pierwszy nawóz do trawników.

4. Pielęgnacja trawnika

Marzec to kluczowy miesiąc dla zdrowego i pięknego trawnika.

  • Grabienie - dokładnie grabimy trawnik, usuwając suche liście i mech.
  • Wertykulacja i aeracja - jeśli trawnik jest zbity i pokryty mchem, warto wykonać wertykulację i aerację, co poprawi jego napowietrzenie oraz dostępność wody oraz składników odżywczych.
  • Dosiewanie trawy - ubytki w trawniku uzupełniamy dosiewając nasiona trawy.

5. Ochrona roślin

W marcu zaczynają pojawiać się pierwsze szkodniki i choroby.

6. Pielęgnacja oczka wodnego

Jeśli masz w ogrodzie oczko wodne, marzec to czas na jego przygotowanie.

  • Czyszczenie - usuwamy zanieczyszczenia, liście i resztki roślinne z dna oczka.
  • Przegląd pomp i filtrów - sprawdzamy stan techniczny pomp i filtrów.
  • Przygotowanie roślin wodnych - sadzimy nowe rośliny wodne lub dzielimy te, które zbyt się rozrosły.

Zobacz galerię zdjęć: Marzec w ogrodzie - prace do wykonania

Marzec w ogrodzie
Galeria zdjęć 19

Wskazówki dla ogrodników na marzec

  • Obserwuj pogodę - marzec bywa kapryśny, zawsze sprawdzaj prognozę pogody i dostosowuj prace do aktualnych warunków. Nocne przymrozki mogą zaszkodzić młodym siewkom.
  • Stopniowe hartowanie rozsad - przed posadzeniem rozsad do gruntu, stopniowo hartuj je, wystawiając na zewnątrz na kilka godzin dziennie.
  • Pamiętaj o podlewaniu - mimo że wiosną często pada, młode siewki i świeżo posadzone rośliny wymagają regularnego podlewania.
  • Zadbaj o glebę - wzbogać glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu.
  • Planuj z wyprzedzeniem - stwórz plan ogrodu i listę roślin, które chcesz posadzić. To pomoże zorganizować pracę i uniknąć chaosu.

Marzec to miesiąc intensywnej pracy w ogrodzie, ale jednocześnie pełen nadziei i radości z nadchodzącej wiosny. Pamiętając o tych kluczowych zadaniach, zapewnisz swojemu ogrodowi najlepszy start w nowy sezon i będziesz mógł cieszyć się pięknymi kwiatami i obfitymi plonami.

*Artykuł powstał przy użyciu AI

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy na wiosnę? Co robić z trawnikiem po zimie?
Murator Google News
Murowane starcie
Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Prace ogrodowe
Kalendarz ogrodnika