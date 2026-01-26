Wodę po ugotowaniu ryżu czy makaronu można wykorzystać do pielęgnacji roślin. Nadaje się do podlewania, czasem wykorzystuje się ją także do spryskiwania nadziemnych organów roślinnych. To zgodne z polityką Zero Waste: po pierwsze – nie marnuj. Oczywiście woda powinna spełnić pewne normy. Jak stosować wodę po gotowaniu ryżu i makaronu w uprawie roślin?

Co zawiera woda po gotowaniu ryżu czy makaronu?

Woda po ugotowaniu ryżu czy makaronu jest bogatsza w składniki pokarmowe od wody kranowej, niej nie zawiera chloru i nie jest twarda. Zawiera natomiast m.in. cukry (np. skrobię) i witaminy z grupy B, a także typowe składniki pokarmowe – od związków krzemu po żelazo, magnez i fosfor. Woda po ugotowaniu ryżu zawiera także sporo cynku, który m.in. podnosi odporność roślin i efektywność pobierania azotu (zwiększa pobieralność i wykorzystanie).

Co daje roślinom woda po gotowaniu ryżu czy makaronu?

Woda po gotowaniu ryżu czy makaronie to lekki nawóz, który dostarcza niewielkich ilości makro- i mikroelementów, a także związków, które biorą udział m.in. w procesach energetycznych. To poniekąd naturalne stymulatory wzrostu roślin - wzmacniają system korzeniowy i poprawiają kondycję roślin.

Dodatkowo użycie wody po ugotowaniu ryżu czy makaronu to działanie ekologiczne: takiej wody nie wylewa się, ale wykorzystuje zgodnie z filozofią Zero Waste. Podobnie używa się wody po ugotowanych warzywach, a także wody pozostałej po podmianie w akwarium. Dla roślin, które preferują wapienne podłoża (większość doniczkowych woli gleby lekko kwaśne), dobrze nadaje się woda po ugotowanych jajkach (bez soli!).

Na to uważaj, bo woda, w której gotowano ryż lub makaron, zamiast odżywką stanie się trucizną!

Wodę po gotowaniu przed zastosowaniem dla roślin należy oczywiście ostudzić. Temperatura powinna być pokojowa, nawet ciepła może wiązać się ze stresem fizjologicznym dla roślin.

Ponadto trzeba wprowadzić pewne ograniczenia jeszcze w czasie gotowania:

Wody nie wolno solić! Nadmiar soli w glebie utrudnia pobieranie wody i składników pokarmowych, a może spowodować także zamieranie roślin.

Należy unikać doprawiania wody przyprawami (związki w nich zawarte nie zawsze są korzystne dla wzrostu roślin uprawnych). Jednakże popularna kurkuma używana do barwienia ryżu i makaronu jest dopuszczalna.

Wodę po gotowaniu najlepiej rozcieńczyć z wodą kranową, przynajmniej w proporcji 1:1.

Jak często stosować wodę po gotowaniu ryżu czy makaronu?

Woda po gotowaniu ryżu czy makaronu nie powinna być używana do podlewania danych roślin w cyklu ciągłym (czyli np. 1-2 razy w tygodniu). Należy ją traktować jako słabo działający nawóz. Nie zaleca się używać częściej do podlewania niż 1-2 razy w miesiącu.

Dodatkowo woda po ryżu czy makaronie jest pożywką dla bakterii. Stałe wprowadzanie jej do podłoża mogłoby spowodować rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Sporadyczne korzystanie ogranicza taki problem.

W prasie można znaleźć także inne sposoby aplikacji wody ryżowej lub makaronowej, np. spryskiwanie roślin. Oczywiście daje to korzyści roślinom – składniki pokarmowe są wchłaniane jak przy tradycyjnym nawożeniu dolistnym. Ten sposób aplikacji ogranicza zaleganie pozostałości w podłożu. Jednocześnie jednak metoda może mieć nieestetyczne skutki uboczne, np. pozostawiać osad na liściach i pędach roślin.

Jakie rośliny można podlewać wodą po ryżu czy makaronie?

Pod względem zastosowania nie ma szczególnych ograniczeń. Oczywiście gatunki, które mają małe potrzeby pokarmowe (np. kaktusy i sukulenty) dokarmia się rzadziej, także wodą po gotowaniu produktów żywnościowych. Często odżywkę z ryżu i makaronu stosuje się w uprawie storczyków i innych gatunków kwitnących.

Wykorzystywanie domowych produktów i odpadów kuchennych to szeroki temat. W uprawie doniczkowej korzysta się z wielu rozwiązań – od nawozu bananowego po wodę po ryżu. Warto nabrać wiedzy w tym zakresie i testować, które rozwiązania są optymalne w danym przypadku. Dzięki temu ogranicza się marnowanie i zmniejsza skalę zaśmiecania. Nawet jeśli jest to w skali mikro, nieodczuwalnej ekonomicznie, działanie należy zaliczyć do pozytywnych i pożądanych.

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni