Uprawa pomidorów wymaga regularnej pielęgnacji krzewów. Równie ważne jak podlewanie, nawożenie i ochrona przed chorobami jest odpowiednie prowadzenie krzewów. Usuwanie "wilków" jest zabiegiem koniecznym, jeśli chcemy doczekać się obfitych plonów pomidorów. Dzięki niemu roślina nie traci energii na nadmierny wzrost zielonej masy, lecz kieruje siły na rozwój kwiatów i owoców.

Czym są "wilki" w krzewach pomidorów?

Wilki w pomidorach to boczne pędy wyrastające w kątach liści, czyli w miejscach, gdzie liść łączy się z główną łodygą rośliny. Wyglądają jak małe kopie głównego pędu: mają listki i, jeśli je zostawimy, będą rosły, tworząc kolejne rozgałęzienia. Po kilku dniach mogą osiągnąć kilka, a nawet kilkanaście cm długości.

Nie każdy dodatkowy pęd jest od razu problemem, ale w przypadku pomidorów prowadzonych na jeden lub dwa pędy trzeba usuwać je systematycznie. W przeciwnym razie krzew szybko zacznie się zbytnio zagęszczać.

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Dlaczego wilki należy usuwać z krzewów pomidorów?

Wilki należy usuwać ponieważ:

roślina zamiast inwestować energię w zawiązywanie i dojrzewanie pomidorów, przeznacza ją na rozwój wilków, w wyniku czego krzew rozwija masę zieloną kosztem owoców,

wilki konkurują z dojrzewającymi owocami o wodę, światło i składniki pokarmowe,

usuwanie wilków poprawia przewiewność krzewu, co utrudnia rozwój chorób grzybowych, w tym zarazy ziemniaczanej - luźniej prowadzony krzew szybciej przesycha, jest lepiej doświetlony i łatwiejszy do kontrolowania,

usuwanie wilków ułatwia pielęgnację - krzew z dużą liczbą bocznych odrostów trudniej podwiązywać, podlewać, nawozić i opryskiwać różnymi preparatami. Łatwiej jest też zauważyć pierwsze objawy chorób, niedoborów składników pokarmowych lub obecności szkodników.

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Czy wilki usuwa się we wszystkich pomidorach?

Nie we wszystkich pomidorach wilki usuwa się tak samo. Najważniejsze jest rozpoznanie typu wzrostu danej odmiany.

U odmian wysokich, które rosną intensywnie i wymagają prowadzenia przy palikach czy sznurkach, usuwanie wilków jest zazwyczaj konieczne. Takie pomidory najczęściej prowadzi się na jeden pęd główny albo na dwa pędy, zostawiając jeden silny pęd boczny pod pierwszym gronem kwiatowym.

U odmian karłowych i samokończących wilków usuwać nie trzeba. Te pomidory mają naturalnie bardziej zwarty pokrój i kończą wzrost po wytworzeniu określonej liczby gron. Zbyt intensywne usuwanie bocznych pędów mogłoby w ich przypadku ograniczyć plon, ponieważ część owoców powstaje właśnie na rozgałęzieniach.

Wiele odmian pomidorów koktajlowych naturalnie tworzy liczne pędy i obficie owocuje na rozgałęzieniach. Niektóre można prowadzić bardziej swobodnie, inne warto lekko formować. Jeśli krzew jest mocno zagęszczony, liście zasłaniają owoce, a powietrze nie może swobodnie przepływać, warto usunąć część wilków.

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Kiedy usuwać wilki w krzewach pomidorów?

Wilki najlepiej usuwać, gdy są jeszcze małe, czyli mają 3-7 cm długości. Wtedy zabieg jest najmniej stresujący dla rośliny. Lepiej nie czekać, aż wilki urosną do dużych rozmiarów, ponieważ im większy i mocniejszy pęd, tym więcej energii roślina już w niego zainwestowała. Dodatkowo usunięcie grubego wilka oznacza też większą ranę, która może stać się miejscem wnikania patogenów. Warto więc przeglądać krzewy pomidorów przynajmniej raz w tygodniu.

Najlepiej usuwać wilki w suchy, pogodny dzień, rano lub przed południem, aby miejsce po usuniętym pędzie zdążyło obeschnąć przed wieczorem. Nie powinno się przeprowadzać zabiegu:

podczas deszczu, tuż po podlewaniu po liściach ani przy bardzo dużej wilgotności powietrza - mokre rośliny są bardziej narażone na infekcje, a świeże rany goją się wtedy wolniej,

podczas silnych upałów - najpierw należy zadbać o regularne podlewanie, a dopiero potem usunąć nadmiar pędów.

Nie usuwaj zbyt wielu wilków z krzewów pomidora za jednym razem.

Autor: Viktoriya Telminova/ Getty Images Usuwanie wilków pomidorów

Jak usuwać wilki z pomidorów?

Małe wilki wystarczy wyłamać palcami. Należy chwycić młody pęd u nasady i odgiąć go na bok, aż się odłamie. Można też uszczypnąć go paznokciem. Ważne, aby nie szarpać rośliny i nie uszkodzić głównej łodygi ani liścia.

wystarczy wyłamać palcami. Należy chwycić młody pęd u nasady i odgiąć go na bok, aż się odłamie. Można też uszczypnąć go paznokciem. Ważne, aby nie szarpać rośliny i nie uszkodzić głównej łodygi ani liścia. W przypadku większych i grubszych wilków lepiej użyć ostrego, czystego i zdezynfekowanego sekatora albo nożyka.

Nie należy usuwać wilków zbyt blisko łodygi, jeśli grozi to jej naderwaniem. Lepiej zostawić bardzo krótki fragment pędu niż zrobić głęboką ranę. Przed wyłamaniem zawsze warto przez chwilę obejrzeć pęd i upewnić się, że nie ma na nim grona kwiatowego, by przez przypadek go nie usunąć.

Prowadzenie pomidorów na jeden lub dwa pędy

Przy prowadzeniu pomidorów na jeden pęd usuwa się wszystkie boczne wilki wyrastające w kątach liści. Przy prowadzeniu na dwa pędy zostawia się jeden silny odrost, najczęściej ten znajdujący się tuż pod pierwszym gronem kwiatowym, a pozostałe systematycznie usuwa.

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Co zrobić z usuniętymi pędami?

Jeśli usunięte wilki są zdrowe, można je wykorzystać na kilka sposobów:

wrzucić na kompost - rozkładają się szybko,

wykorzystać do rozmnażania pomidorów traktując wilki jak sadzonki - wystarczy włożyć je do wody albo bezpośrednio do wilgotnego podłoża. Po pewnym czasie powinny wypuścić korzenie. Najlepiej sprawdzają się do tego pędy silne, ale niezbyt przerośnięte.

przygotować do przygotowania naturalnych wyciągów roślinnych.

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