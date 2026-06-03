Pomidory są chętnie uprawiane w przydomowych ogrodach czy na działkach. Aby doczekać się obfitych zbiorów, roślinom zapewnić należy odpowiednie warunki wzrostu. Tylko wtedy będą zdrowo rosły, prawidłowo kwitły i zawiązywały owoce. Niestety zdarza się, że pięknie rozwinięte kwiaty pomidorów opadają jeszcze przed zapyleniem. To może niepokoić ogrodników. Warto poznać przyczyny tego zjawiska oraz sposoby jego zapobiegania.

Jak wyglądają kwiaty pomidora i jak są zapylane?

Kwiaty pomidora są małe, żółte, pięciopłatkowe, gwiazdkowate, zebrane w grona. Pojawiają się na bocznych pędach rośliny. Każdy kwiat składa się z kilku wydłużonych płatków oraz słupka i pręcików. Aby kwiat został zapylony, pyłek z pręcików musi trafić na słupek. Pomaga w tym wiatr i owady. Po zapyleniu w miejscu kwiatu zaczyna rozwijać się mały zawiązek owocu. Jeśli do zapylenia nie dojdzie, kwiat usycha i opada.

i Autor: Getty Images Kwiaty pomidora

Główne przyczyny opadania kwiatów pomidorów

Opadanie kwiatów pomidorów jest zazwyczaj sygnałem, że roślina doświadcza stresu. Może to być spowodowane jednym lub kilkoma czynnikami.

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura

Częstą przyczyną opadania kwiatów pomidora jest nieodpowiednia temperatura i jej wahania. Pomidory najlepiej rosną w temperaturze od 18 do 25 st. C w ciągu dnia i nie niższej niż 16 st. C nocą. W takich warunkach rośliny nie przerywają kwitnienia i dążą do zawiązania owoców.

Zbyt wysoka temperatura - gdy temperatura przekracza 30-32°C przez kilka dni, pyłek staje się mniej żywotny, a proces zapylania zostaje zaburzony. W takich warunkach roślina stara się przede wszystkim przetrwać, a nie zawiązywać owoce, więc zrzuca kwiaty.

Zbyt niska temperatura - gdy spada poniżej 12-15°C pyłek może nie dojrzewać prawidłowo, co uniemożliwia skuteczne zapłodnienie kwiatu. Roślina może wtedy zrzucać kwiaty. Problem ten często pojawia się na początku sezonu, gdy pogoda jest jeszcze niestabilna, a noce są jeszcze zimne. Dodatkowo taka temperatura ogranicza aktywność owadów zapylających.

Brak zapylenia

Pomidory są samopylne, ale do przeniesienia pyłku z pręcików na słupek potrzebują delikatnych drgań wywołanych przez wiatr lub owady. Jeśli kwiaty nie zostaną zapylone, po kilku dniach zaczynają więdnąć i opadać. Problem ten często występuje podczas długotrwałej bezwietrznej pogody oraz przy braku aktywności owadów zapylających. Dodatkowo nadmierna wilgotność może powodować sklejanie się pyłku, co utrudnia jego przemieszczanie i zapłodnienie kwiatu, natomiast zbyt niska wilgotność może sprawić, że pyłek będzie zbyt suchy, aby skutecznie przylegać do słupka.

i Autor: ajcespedes/ Getty Images W przeniesieniu pyłku na słupek kwiatów pomidorów pomagają owady zapylające

Niewłaściwe nawożenie

Do prawidłowego kwitnienia i owocowania pomidory potrzebują odpowiednich ilości potasu i fosforu. Ich mała ilość może spowodować zasychanie, żółknięcie i opadanie kwiatów pomidorów. Niebezpieczne jest też przenawożenie azotem (azot pobudza wzrost liści i pędów, ograniczając rozwój kwiatów oraz zawiązywanie owoców).

i Autor: Valeriy_G/ Getty Images Nawożenie pomidorów to ważny zabieg pielęgnacyjny

Nieprawidłowe podlewanie

Pomidory są bardzo wrażliwe na wahania wilgotności podłoża. Zarówno przesuszenie, jak i przelanie mogą powodować opadanie kwiatów.

Niedobór wody - gdy ziemia jest zbyt sucha, roślina ogranicza rozwój części generatywnych, zrzuca kwiaty i młode zawiązki koncentrując się na utrzymaniu już istniejących owoców.

- gdy ziemia jest zbyt sucha, roślina ogranicza rozwój części generatywnych, zrzuca kwiaty i młode zawiązki koncentrując się na utrzymaniu już istniejących owoców. Nadmiar wody utrudnia korzeniom pobieranie tlenu i składników odżywczych. W rezultacie roślina słabnie, a kwiaty zaczynają odpadać.

Przeczytaj też jak prawidłowo podlewać pomidory.

i Autor: Getty Images Podlewanie pomidorów

Szkodniki i choroby

Krzewy pomidorów osłabione żerowaniem szkodników lub rozwijającymi się chorobami często reagują zrzucaniem kwiatów. Roślina kieruje wtedy energię na walkę ze stresem zamiast na rozwój owoców.

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Co zrobić, aby kwiaty pomidorów nie opadały?

Najważniejsze jest zapewnienie krzewom pomidorów stabilnych warunków wzrostu i unikanie błędów pielęgnacyjnych. W ten sposób ogranicza się czynniki stresowe.

Nawadnianie - pomidory podlewać należy regularnie i umiarkowanie. Gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Najlepiej podlewać rano, bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Zamiast częstego, płytkiego podlewania, lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, aby woda dotarła do głębszych warstw gleby, zachęcając korzenie do wzrostu w głąb.

- pomidory podlewać należy regularnie i umiarkowanie. Gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Najlepiej podlewać rano, bezpośrednio pod korzeń, unikając moczenia liści. Zamiast częstego, płytkiego podlewania, lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, aby woda dotarła do głębszych warstw gleby, zachęcając korzenie do wzrostu w głąb. Nawożenie - w fazie kwitnienia i owocowania należy zasilać krzewy nawozami bogatymi w potas i fosfor, a uboższymi w azot.

- w fazie kwitnienia i owocowania należy zasilać krzewy nawozami bogatymi w potas i fosfor, a uboższymi w azot. Temperatura - podczas ekstremalnych upałów warto krzewy pomidorów cieniować w najgorętszych godzinach dnia, a w przypadku prognozowanych chłodów, zwłaszcza w nocy, okryć rośliny agrowłókniną.

- podczas ekstremalnych upałów warto krzewy pomidorów cieniować w najgorętszych godzinach dnia, a w przypadku prognozowanych chłodów, zwłaszcza w nocy, okryć rośliny agrowłókniną. Usuwanie wilków - systematycznie usuwanie pędów bocznych pomaga roślinie skupić energię na rozwoju owoców, a nie na wzroście wegetatywnym oraz gwarantuje lepsze doświetlenie pąków kwiatowych i owoców.

- systematycznie usuwanie pędów bocznych pomaga roślinie skupić energię na rozwoju owoców, a nie na wzroście wegetatywnym oraz gwarantuje lepsze doświetlenie pąków kwiatowych i owoców. Wspomaganie zapylania - delikatne potrząsanie kwitnącymi gronami lub przenoszenie pyłku na słupek za pomocą pędzelka.

- delikatne potrząsanie kwitnącymi gronami lub przenoszenie pyłku na słupek za pomocą pędzelka. Ochrona przed szkodnikami i chorobami - systematyczna kontrola roślin pod kątem obecności szkodników i objawów chorób i w razie potrzeby ich zwalczanie - w pierwszej kolejności metodami ekologicznymi.

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