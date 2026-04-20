Różanecznik (rododendron) należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae) i w związku z tym ma specyficzną budowę i wymagania. Korzenie rododendronów charakteryzują się małą liczbą włośników, przez co słabiej w (porównaniu z innymi grupami roślin) pobierają wodę i składniki pokarmowe. Odpowiednimi zabiegami można jednak temu zaradzić.

Kiedy i jak sadzić rododendrony?

Krzewy rododendronów najlepiej sadzić wiosną. Przed sadzeniem wykopujemy duży dół głębokości 40-50 cm i szerokości 80 cm i wypełniamy go mieszanką przeznaczoną specjalnie dla azalii i różaneczników. Takie gotowe mieszanki można kupić w sklepach ogrodniczych. Podłoże pod różaneczniki miesza się z ziemią ogrodową, zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Można też samodzielnie przygotować odpowiednie podłoże dla różaneczników: wymieszać torf, przekompostowaną korę sosnową i ziemię ogrodową w proporcjach 1:1:1 - i w takiej mieszance posadzić różaneczniki. Do takiego podłoża można dodać garść nawozu do różaneczników.

Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie różaneczników, trzeba dla nich przygotować odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Z racji swojego pochodzenia (widne lasy Azji) różaneczniki oczekują ciepłych, osłoniętych i półcienistych stanowisk, gdzie nie będą narażone na ostre, letnie słońce i mroźne, zimowe wiatry. Posadzone w cieniu będą słabiej kwitły, natomiast na pełnym słońcu (wystawa południowa) mogą przesychać.

Jakie wymagania mają rododendrony?

Podstawowym warunkiem dobrego rozwoju różaneczników (rododendronów) jest odpowiednia gleba. Musi być zdecydowanie kwaśna i stale lekko wilgotna. W większości ogrodów gleba jest obojętna lub lekko kwaśna, bo w takiej właśnie dobrze rośnie większość roślin - ale nie różaneczniki. Dlatego w miejscu, gdzie chcemy posadzić rododendron, gleba powinna zostać wymieniona. Różanecznikom służy wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej czują się w lekkim cieniu, np. posadzone pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów.

Jaka ziemia do różaneczników?

Rododendrony powinny rosnąć w kwaśnym (pH = 4,5-5,5), próchniczym i przepuszczalnym podłożu. Nie powinien to być jednorodny torf – należy go wymieszać z piaskiem, korą sosnową i ziemią ogrodową. Zbyt wysoki odczyn gleby powoduje wiele problemów: słaby wzrost rododendronów, żółknięcie liści i podatność na choroby.

Gdzie najlepiej sadzić rododendrony?

Różaneczniki lubią wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej sadzić je w lekko ocienionych miejscach w ogrodzie, np. pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów. Ze względu na płytki i nieduży system korzeniowy azalie i różaneczniki doskonale rosną pod drzewami o głębszym systemie korzeniowym, np. sosnami lub dębami. To pozwala również na łatwe przesadzanie nawet dorosłych okazów różaneczników, a także na uprawianie ich w pojemnikach.

Jak uprawiać różaneczniki?

Podlewanie różaneczników

Różaneczniki trzeba podlewać regularnie, zwłaszcza wiosną, gdy różaneczniki kwitną i późną jesienią, gdy szykują się do zimy. Różaneczniki, które zgromadziły w liściach dużo wody, lepiej zimują. W czasie upałów także zraszamy wodą koronę różanecznika. Rododendrony wymagają podlewania także zimą w umiarkowanie ciepłe dni – to zapobiegnie suszy fizjologicznej.

Nawożenie różaneczników

Do nawożenia rododendronów stosuje się nawozy dedykowane (dla wrzosowatych, dla azalii i różaneczników) lub zakwaszające podłoże (np. siarczany). Zwykle nawożenie wykonuje się dwukrotnie w sezonie: w kwietniu oraz na przełomie maja i czerwca. Warto krzewom także zaaplikować szczepionkę mikoryzową – to poprawi wchłanianie wody oraz składników pokarmowych.

Zimowanie różaneczników w ogrodzie

Różaneczniki (rododendrony) na zimę (zwłaszcza młode) dobrze jest przykryć włókniną lub gałązkami świerkowymi, co osłoni je przed mroźnymi wiatrami i intensywnym wczesnowiosennym słońcem.

Pielęgnacja różaneczników

Powierzchnię wokół krzewów wyłożyć 5-centymetrową warstwą ściółki z iglaków (kora, trociny). Dzięki temu łatwiej utrzymamy niskie pH gleby, a przy okazji ograniczymy zachwaszczenie i straty wilgoci na wskutek parowania. Nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów, aby nie uszkodzić ich bardzo płytkiego systemu korzeniowego.

Kwiatostany rododendronów po przekwitnięciu zaleca się usunąć (wyłamując), gdyż osłabiają roślinę i przyczyniają się do słabszego kwitnienia w przyszłym roku.

Cięcie różaneczników (rododendronów) wykonuje się jedynie w razie konieczności (np. sanitarne). Rododendrony warto profilaktycznie opryskiwać przed chorobami grzybowymi. Jednym z najdotkliwszych problemów związanych w uprawą rododendronów jest fytoftoroza.

i Autor: Getty Images Podczas sadzenia rododendronów należy przestrzegać kilku zasad

Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]