Dalie są chętnie sadzone w ogrodach ze względu na efektowne kwiaty - ich miłośnicy mogą przebierać w tysiącach różnokolorowych odmian! Ponieważ dalie pochodzą z cieplejszego niż nasz klimatu, to ich całoroczna uprawa w gruncie nie jest możliwa. Kiedy zatem można sadzić dalie w ogrodzie i jak to zrobić prawidłowo?

Kiedy sadzić dalie do doniczek?

Jeśli chcemy przyspieszyć termin kwitnienia dalii, można je sadzić do doniczek. Najlepiej dalie do doniczek posadzić w marcu lub kwietniu. Należy zadbać, by podłoże było stale lekko wilgotne, a gdy wypuszczą pędy – zapewnić dostęp światła.

Donice z posadzonymi daliami ustawiamy w szklarniach, tunelach foliowych bądź umiarkowanie ciepłych pomieszczeniach. Bulwy dalii umieszcza się na takiej głębokości, by wykształcane, zielone pędy znajdowały się tuż nad powierzchnią.

Kiedy sadzić dalie do gruntu?

Karpy dalii sadzimy do gruntu w ogrodzie po 15. maja, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, które mogłyby uszkodzić wyrastające młode pędy, które pojawiają się po około dwóch tygodniach od posadzenia karp.

Gdzie najlepiej sadzić dalie w ogrodzie?

Dalie sadzimy w ogrodzie w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od silnych wiatrów, które mogłyby połamać ich długie pędy obciążone licznymi kwiatami. W półcieniu dalie sobie poradzą, ale będą znacznie słabiej kwitły. Lepiej nie sadzić dalii w cieniu, bo nie będą tam kwitły. Dalie możemy sadzić na rabatach, ale koniecznie uwzględnijmy wysokość roślin - te wyższe sadźmy z tyłu rabaty, niższe - z przodu.

Gleba do uprawy dalii powinna być bardzo dobrze uprawiona, ale nie nadmiernie żyzna, przepuszczalna, o odczynie od obojętnego do lekko zasadowego (najlepsze jest pH 7,0-7,2).

Najlepiej co roku wybierać inne miejsce dla dalii, zapobiegnie to przenoszeniu się chorób. Na tym samym miejscu dalie można sadzić nie częściej niż co 4-5 lat.

i Autor: Getty Images Karpy dalii przygotowane do sadzenia

Jak prawidłowo posadzić dalie w ogrodzie?

Zanim posadzimy karpy dalii do gruntu, trzeba koniecznie sprawdzić, jak przezimowały. Jeśli pojawiła się na nich zgnilizna albo pleśń, to należy wyciąć porażone fragmenty, a ranę zabezpieczyć fungicydem. Karpy całkowicie zgniłe czy spleśniałe należy wyrzucić - ich nie sadzimy!

Różne odmiany dalii osiągają różne wysokości – od 20 do 150 cm, dlatego też różna jest także rozstawa:

odmiany karłowe, niskie sadzimy co 25-30 cm,

odmiany średniej wysokości co 40-50 cm,

odmiany wysokie co 60-80 cm.

Najpierw należy wykopać dołki o głębokości min. 40 cm i wypełnić je żyzną, przepuszczalną ziemią. W takich dołkach układamy karpy dalii na głębokości 5-10 cm (odmiany wysokie sadzimy głębiej) – pąki powinny znajdować się tuż pod powierzchnią ziemi. Zasypujemy karpy ziemią, delikatnie ugniatając (nie należy ziemi mocno uciskać, ponieważ bulwy są kruche i łatwo można je połamać, poza tym nie chcemy uszkodzić pąków).

Posadzone karpy podlewamy dopiero do pojawieniu się pędów.

Pamiętajmy, że wysokie odmiany dalii wymagają podparcia palikami – w ten sposób zabezpieczymy je przed łamaniem pędów. Paliki najlepiej wkopać w ziemię przed sadzeniem bulw (unikniemy uszkodzenia korzeni roślin).

#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Maryviolet/ Getty Images Karpy dalii sadzimy do gruntu na początku lub w połowie maja

Rozmnażanie dalii

Dalie najłatwiej rozmnaża się przez podział karp na wiosnę (bezpośrednio przed sadzeniem). Dalie w ten sposób rozmnożone będą takie same jak te, z których pochodzą. Karpy dalii po zimowym przechowaniu przegląda się i odcina zgniłe lub wysuszone fragmenty. Następnie dzieli się tnąc ostrym nożem na kilka części w ten sposób, aby każda z nich zawierała 2–3 pąki odnawiające i 2–3 zdrowe bulwiaste korzenie. Po obeschnięciu ran sadzi się je do gruntu.

Niektóre odmiany dalii - przede wszystkim karłowe o pojedynczych kwiatach - można rozmnażać przez nasiona. Rośliny, które wyrosną z nasion, mogą się między sobą znacznie różnić wyglądem. Nasiona wysiewa się w marcu do skrzynek ustawionych w ciepłym i widnym pomieszczeniu, a gdy pojawią się siewki, przesadza się je do małych doniczek. Po 15-tym maja rozsadę sadzi się na rabatach lub w doniczkach (jeśli mają zdobić balkon bądź taras).

Dalie w galerii zdjęć

17

Pielęgnacja dalii w sezonie

Po wypuszczeniu z karp dalii młodych pędów, warto je uszczykiwać gdy osiągną 10-15 cm, aby roślina lepiej się rozkrzewiła.

Warto systematycznie usuwać przekwitłe kwiatostany, ponieważ po pierwsze nie stanowią już ozdoby, a po drugie - co ważniejsze - ich pozostawienie na roślinie osłabia rozwój kolejnych kwiatów.

Dalie wymagają dużo wilgoci, ale nie cierpią "stać" w wodzie. Podczas lata dalie podlewamy, gdy ziemia zaczyna przesychać.

W czasie wzrostu w miarę konieczności należy podwiązywać pędy pokładające się pod ciężarem kwiatów.

Warto je też w lecie zasilić dwa-trzy razy nawozem wieloskładnikowym, na przykład Azofoską, w ilości 30 g preparatu na 1 m² rabaty.

Wykopywanie dalii przed zimą i przechowywanie karp

Dalie są wrażliwe na mróz i nie mogą zimować w ogrodzie. Wykopuje się je po pierwszym przymrozku (nie warto tego robić wcześniej, ponieważ w tym czasie w mięsistych korzeniach są gromadzone substancje zapasowe). Następnie po oczyszczeniu i osuszeniu przechowuje się karpy dalii w skrzynkach przesypane piaskiem, trocinami lub torfem. W pomieszczeniu, w którym zimują, na przykład w piwnicy, powinna być temperatura około 5 st.C.

