Jak przygotować grządki pod uprawę ziemniaków?

Pod uprawę ziemniaków najlepiej wybrać stanowisko słoneczne i osłonięte od silnych wiatrów. Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne, bogate w próchnicę oraz lekko kwaśne (pH 5,5–6,5).

Przygotowanie grządek pod ziemniaki warto rozpocząć już jesienią poprzedniego roku. Glebę należy głęboko przekopać, usunąć chwasty, resztki roślin i kamienie, a następnie wzbogacić ją kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem w dawce 3–4 kg na 1 m². W przypadku gleb ciężkich i gliniastych warto dodatkowo poprawić ich strukturę i przepuszczalność.

Wiosną, na 2–3 tygodnie przed sadzeniem, podłoże należy ponownie spulchnić, wyrównać i oczyścić z chwastów. Jeśli jest ubogie w składniki pokarmowe, można zastosować nawóz wieloskładnikowy z przewagą potasu i fosforu, unikając nadmiaru azotu.Na glebach cięższych zaleca się formowanie redlin o wysokości 20–30 cm, co poprawia warunki wzrostu bulw i ułatwia ich zbiór.

Kiedy sadzić ziemniaki do gruntu?

Termin sadzenia ziemniaków zależy przede wszystkim od temperatury gleby - ziemniaki sadzi się, gdy na głębokości 10 cm temperatura gleby ustabilizuje się na poziomie 8–10°C (dla niepodkiełkowanych sadzeniaków) lub 6–8°C (dla podkiełkowanych).W Polsce, w zależności od regionu, terminy te wyglądają następująco:

południowa Polska: połowa kwietnia,

centralna Polska: koniec kwietnia-początek maja,

północna i wschodnia Polska: pierwsza połowa maja.

Zbyt wczesne sadzenie ziemniaków w zimną i mokrą glebę może prowadzić do gnicia bulw i opóźnienia wschodów, natomiast zbyt późne sadzenie skraca okres wegetacji i może obniżyć plon.

Jak głęboko i gęsto sadzić ziemniaki?

Głębokość sadzenia. Ziemniaki sadzi się na głębokość 6-12 cm (od powierzchni gleby do wierzchu bulwy). Na lżejszych, piaszczystych glebach zaleca się sadzenie głębiej (do 10-12 cm), natomiast na ciężkich, gliniastych – płycej (6-8 cm). Zbyt płytkie sadzenie naraża bulwy na zielenienie pod wpływem światła słonecznego, co czyni je niejadalnymi. Zbyt głębokie sadzenie opóźnia wschody, może zmniejszać plon i utrudniać zbiór.

Rozstawa sadzenia. Odległość między rzędami powinna wynosić 60-75 cm, natomiast w rzędzie między poszczególnymi sadzeniakami 30-40 cm. Mniejsze odmiany wczesne można sadzić gęściej (bliżej dolnej granicy), natomiast odmiany późne, o silniejszym wzroście, wymagają większych odstępów (bliżej górnej granicy). Odpowiednia rozstawa zapewnia roślinom wystarczającą przestrzeń do wzrostu, dostęp do światła i cyrkulację powietrza, co minimalizuje ryzyko chorób.

Sadzeniaki powinny mieć 50–80 g i co najmniej 3–4 zdrowe kiełki.

Prawidłowa głębokość i rozstawa sadzenia ziemniaków jest istotne dla rozwoju roślin i wielkości plonu

Jaka jest technika sadzenia ziemniaków?

Istnieje kilka technik sadzenia ziemniaków, ale najpopularniejsze w przydomowych ogrodach to sadzenie w redlinach lub dołkach. Niezależnie od wybranej metody, zawsze używaj zdrowych, podkiełkowanych sadzeniaków z kiełkami o długości 1–2 cm, układając je oczkami (kiełkami) do góry. Aby zachować równe odstępy, warto wcześniej wyznaczyć rzędy za pomocą sznurka.

Sadzenie w redlinach

Przygotuj rowki o głębokości 8-12 cm, zachowując wcześniej ustalone odstępy między rzędami.

W rowkach, co 25-40 cm, układaj sadzeniaki.

Przykryj bulwy ziemią, formując nad nimi wał (redlinę) o wysokości 15-20 cm. Redliny ułatwiają późniejsze obsypywanie roślin i skutecznie chronią bulwy przed zielenieniem pod wpływem światła.

Sadzenie w dołkach

W wyznaczonych miejscach (zgodnie z zalecaną rozstawą) wykop dołki o głębokości 8-12 cm.

Do każdego dołka włóż sadzeniak.

Przykryj sadzeniak ziemią, delikatnie ją ugniatając.

Sadzenie ziemniaków w redlinach

